هفت خاب؛ اقتباسی نو از شاهنامه با نگاه مدرن به رستم و هویت انسان

اصفهان امروز_شهرزاد فلاح:

در نمایش هفت خاب، کارگردان مژده زمانی با نگاهی تازه به داستان هفت‌خوان رستم در شاهنامه فردوسی، رستم را نه‌تنها به‌عنوان یک قهرمان حماسی، بلکه به‌عنوان نمادی از هویت انسانی، خردگرایی و وطن‌پرستی معرفی کرده است. این نمایش که در سبک فانتزی و سوررئالیستی طراحی شده، تلاش دارد تا مفاهیم کهن شاهنامه را در قالبی مدرن به نسل امروز منتقل کند.

گفت‌وگو با مژده زمانی، کارگردان نمایش هفت خاب:

چرا شاهنامه؟

مژده زمانی، کارگردان نمایش، با اشاره به این که شاهنامه فردوسی برای او همواره منبعی غنی از ایده‌های ناب بوده، گفت: این اثر نه‌تنها قابلیت‌های زیادی برای تبدیل‌شدن به یک نمایشنامه دارد، بلکه عناصر تصویری و فانتزی را نیز به طور بالقوه در خود می‌گنجاند. شاهنامه همواره یک اثر بی‌زمان و انسانی بوده که می‌تواند در هر دوران به‌ویژه برای نسل امروز جذاب و آموزنده باشد.

او با تأکید بر ویژگی‌های انسانی و فلسفی شاهنامه افزود: این اثر کامل و تأویل‌پذیر است. من با اقتباس از داستان هفت‌خوان رستم در شاهنامه، به دنبال بازخوانی مفاهیم کهن در قالبی نو بودم تا آن‌ها را با دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی امروز تطبیق دهم.

رستم؛ فراتر از یک قهرمان

زمانی در مورد شخصیت رستم در این نمایش توضیح داد: رستم در این نمایش یک هویت است، نه‌تنها یک شخصیت حماسی. من در اینجا به ویژگی‌هایی چون خردگرایی، تفکر اومانیستی و وطن‌پرستی که حکیم طوس در این شخصیت به‌خوبی گنجانده، پرداخته‌ام.

او افزود: رستم در این نمایش بیشتر به‌عنوان یک نماد از هویت انسانی و فلسفی معرفی می‌شود که می‌تواند همچنان برای دنیای امروز اهمیت داشته باشد.

موسیقی و تصویر در خدمت مفاهیم شاهنامه

زمانی گفت: موسیقی و تصویر در این نمایش تنها ابزارهایی برای همراهی با داستان نیستند، بلکه بخشی از فرآیند تأویل و دگرگونی داستان هستند. موسیقی نقش مهمی در ایجاد فضای مناسب و انتقال مفاهیم دارد.

حذف خوان دوم و تغییرات ساختاری

زمانی در پاسخ به این پرسش که چرا خوان دوم از داستان حذف شده است، توضیح داد: حذف خوان دوم هیچ‌گونه آسیبی به هدف کلی داستان وارد نمی‌کند و در واقع به جریان داستان کمک می‌کند تا روان‌تر و کوتاه‌تر شود.

فانتزی و منطق در خلق شخصیت‌ها

زمانی درباره چالش‌های خلق شخصیت‌ها در دنیای فانتزی و سوررئالیستی گفت: خلق شخصیت‌هایی که در دنیای فانتزی می‌گنجند، اما همچنان منطقی باشند، یکی از چالش‌های اصلی این نمایش است. مفاهیم کلی همچون خشم، حرص و آز، هوس، خودپسندی و بدی، در غالب شخصیت‌ها به‌خوبی در قالب فانتزی و هنری شکل‌گرفته‌اند.

هفت خاب؛ اثری بی‌زمان و بی‌مکان

زمانی در ادامه تأکید کرد: این نمایش اثری بی‌زمان و بی‌مکان است هدف من این بود که این نمایش بتواند برای هر نسل و در هر زمان، مفاهیم و پیام‌های خاص خود را داشته باشد. این داستان‌ها می‌توانند برای هر مخاطب در هر دوره‌ای معنا پیدا کنند.

هدف نهایی؛ زنده نگه‌داشتن شاهنامه در ذهن مخاطب

در نهایت، مژده زمانی گفت: هدف من این بود که این داستان کهن در قالب یک نمایش زنده و تأثیرگذار دوباره برای مخاطب به نمایش گذاشته شود. این که این داستان بارهاوبارها در تئاتر گفته و شنیده شود، خود بزرگ‌ترین هدف ماست.

خلاصه نمایش:

هفت خاب با اقتباس از هفت‌خوان رستم شاهنامه فردوسی، در یک فضای فانتزی و سوررئالیستی داستان کهن را به شکلی نوین روایت می‌کند. در این نمایش، رستم به‌عنوان یک هویت نمادین و انسانی معرفی می‌شود که بر اساس خردگرایی، تفکر اومانیستی و وطن‌پرستی ساخته شده است. «هفت خاب» تلاشی است برای بازخوانی مفاهیم کهن شاهنامه به شیوه‌ای مدرن و متناسب با دغدغه‌های اجتماعی امروز، با استفاده از موسیقی و تصاویر برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب.

