باغموزه چهلستون اصفهان در حمله هوایی خسارت دید + فیلم
باغموزه «چهلستون» اصفهان، نگین معماری صفوی و از آثار ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، روز گذشته بر اثر موج حملات و بمبارانها در جوار این اثر تاریخی، دچار آسیبهای جدی در تزیینات ارزشمند خود شد.
این حمله در حالی صورت گرفته که نشان «سپر آبی» یونسکو، نماد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ، بر این مجموعه نصب بوده است.
موج انفجار ناشی از بمباران دیروز در محدوده اطراف استانداری اصفهان، خسارات قابل توجهی به بخشهای مختلف عمارت چهلستون وارد کرده است.
تزیینات آینهکاری ایوان ستوندار، اتاقهای نقاشی، و همچنین درب و پنجرههای نفیس این مجموعه دچار آسیبهای جدی شدهاند. علاوه بر این، سقف دوپوش کاخ، اتاقهای گوشواره و سازه ستونهای کوشک اصلی نیز صدمه دیدهاند. کارشناسان حاضر در بازدید میدانی، احتمال نشست بنا در روزهای آینده را به دلیل آسیبهای وارده به سازه، محتمل دانستهاند.
کاخ چهلستون میراث مشترک بشریت است
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، ضمن تایید این خبر، گفت:تیمهای تخصصی بلافاصله پس از حادثه در محل حاضر شده و بررسیهای اولیه برای ارزیابی میزان خسارت آغاز شده است. او تاکید کرد که کاخ چهلستون نه تنها یک بنای تاریخی، بلکه حامل بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران و میراث مشترک بشریت است و هرگونه آسیب به آن، ضربهای به این میراث محسوب میشود. گزارش دقیق خسارتها پس از بررسیهای فنی اعلام و موضوع از طریق مجاری ملی و بینالمللی پیگیری خواهد شد.
نقض آشکار پروتکلهای حفاظتی یونسکو
مصطفی هادیپور، مدیر پایگاه جهانی چهلستون اصفهان، با اشاره به حمله «دشمن آمریکایی-صهیونی» به اصفهان، گفت: کاخموزه چهلستون، با وجود نصب نشان «سپر آبی» یونسکو، مورد تجاوز قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: که دشمن پایبند به اصول یونسکو نیست و بناهای تاریخی را مورد تعرض قرار میدهد. مدیر پایگاه جهانی نقشجهان اصفهان افزود: علاوه بر آسیب به تزیینات چوبی و پاپوشهای بنا، عمارت توحیدخانه، رکیب خانه و کوشک مرکزی نیز آسیب جدی دیدهاند و استحکام ستونهای اصلی سست شده است.
هادیپور همچنین اشاره کرد که چند نفر از پرسنل یگان حفاظت میراث در این حمله مصدوم شدهاند. وی تاکید کرد که دشمنان غاصب نشان دادند به هیچ اصل و قراردادی پایبند نیستند.