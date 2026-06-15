بهروز رضوی، گوینده، صداپیشه و بازیگر باسابقه ایرانی پس از سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ درگذشت. این گزارش به بررسی مستند و جامع ابعاد مختلف کارنامه وی از حضور در رادیو و روایتگری «مستند ایران» تا نقش‌آفرینی در سینما، تلویزیون و فعالیت‌های مرتبط با ترانه‌سرایی می‌پردازد.

محمدرضا رضوی‌نیا، شناخته‌شده با نام حرفه‌ای بهروز رضوی، چهره نام‌آشنای رادیو، تلویزیون و سینمای ایران، روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ درگذشت. وی که فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۴۷ آغاز کرده بود، در بیش از پنج دهه حضور مستمر، نقش بسزایی در ارتقای استانداردهای گویندگی، دوبله و روایتگری مستند در ایران ایفا کرد. نام وی بیش از هر چیز با برنامه‌های ادبی رادیو و روایت آثار مستند گره خورده است، با این حال سوابق وی نشان‌دهنده فعالیت در حوزه‌های متنوعی از جمله بازیگری سینما و ترانه‌سرایی است. این گزارش، مرور و بررسی دقیقی است بر ابعاد مختلف زندگی حرفه‌ای، آثار برجسته، سوابق سینمایی و تلویزیونی و همچنین همکاری‌های موسیقایی این چهره رسانه‌ای.

آغاز فعالیت حرفه‌ای و ورود به عرصه رادیو

بهروز رضوی با نام اصلی محمدرضا رضوی‌نیا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۲۶ در شهر یزد متولد شد. وی فعالیت رسمی و حرفه‌ای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۴۷ با ورود به رادیو آغاز کرد. در آن مقطع زمانی، رادیو به‌عنوان فراگیرترین رسانه ارتباط جمعی در ایران، بستر مناسبی برای معرفی استعدادهای جدید فراهم می‌کرد. رضوی با تکیه بر ویژگی‌های صدایی و تسلط بر فن بیان، در مدت کوتاهی توانست جایگاه خود را به‌عنوان یکی از گویندگان اصلی این رسانه تثبیت کند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، وی از سال ۱۳۷۴ سکونت در شهر کرج را برگزید و در طول سال‌های فعالیت خود، همواره تمرکز اصلی را بر ارتقای کیفی آثار صوتی و تصویری خود قرار داد و از حواشی معمول فضای رسانه‌ای فاصله گرفت. زمینه اصلی موفقیت وی در سال‌های ابتدایی، تمرکز ویژه بر خوانش صحیح متون ادبی و تسلط بر موسیقی زبان فارسی بود که مسیر را برای حضور وی در برنامه‌های تخصصی‌تر هموار کرد.

جایگاه در رادیو و اجرای برنامه‌های ادبی

بخش اعظم شناخت عمومی از بهروز رضوی، حاصل سال‌ها حضور مستمر وی در استودیوهای رادیویی است. سوابق وی نشان می‌دهد که او صرفاً یک گوینده خبر یا مجری برنامه‌های روزمره نبود؛ بلکه تخصص اصلی وی در خوانش متون ادبی و داستان‌خوانی بود.

برنامه «کتاب شب» یکی از شاخص‌ترین تولیدات رادیویی است که با اجرای وی روی آنتن رفت. این برنامه که به خوانش آثار ادبیات داستانی اختصاص داشت، مخاطبان بسیاری را جذب کرد و نقش مهمی در ترویج کتاب‌خوانی از طریق رسانه شنیداری ایفا نمود. توانایی رضوی در انتقال بار معنایی و دراماتیک کلمات، باعث شد تا این برنامه به یکی از مراجع معتبر در حوزه برنامه‌های ادبی رادیو تبدیل شود.

سوابق بازیگری و حضور در سینما و تلویزیون

در کنار فعالیت‌های رادیویی، بهروز رضوی کارنامه قابل‌توجهی در عرصه بازیگری سینما و تلویزیون دارد. حضور وی در مقابل دوربین از دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با ایفای نقش در فیلم‌های سینمایی آغاز شد و تا پروژه‌های اخیر در شبکه نمایش خانگی ادامه یافت. علاوه بر بازیگری، صدای وی در قالب نریشن و دوبله در بسیاری از آثار تاریخی و مذهبی تلویزیون مورد استفاده قرار گرفت که به فضاسازی دراماتیک این آثار کمک شایانی کرد. در سال‌های اخیر، نقش‌آفرینی وی در سریال شبکه نمایش خانگی «گناه فرشته»، بازگشت مجدد وی به عرصه تصویر را رقم زد.

حوزه اثر مشارکت سینما محموله، ردپایی بر شن، آب را گل نکنید،

دادستان، نجات‌یافتگان، سفر به چزابه بازیگر تلویزیون امام علی (ع)، تنهاترین سردار،

روز شیطان، سنگ و شیشه گوینده

دوبلور نمایش

خانگی گناه

فرشته بازیگر

شاخص‌ترین آثار در حوزه روایتگری و مستند

در عرصه مستندسازی، صدای بهروز رضوی به‌عنوان یکی از عناصر هویت‌بخش شناخته می‌شود. تخصص وی در کنترل ریتم کلام و تناسب لحن با تصاویر مستند، باعث شد تا کارگردانان متعددی برای روایت آثار خود از وی دعوت به همکاری کنند.

در این میان، مجموعه «مستند ایران» برجسته‌ترین اثر در کارنامه روایتگری وی محسوب می‌شود. این مجموعه که به معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای مختلف ایران می‌پردازد، با صدای رضوی در حافظه مخاطبان تلویزیون ثبت شده است.

نام نقش توضیحات مستند

ایران راوی

اصلی مهم‌ترین اثر در کارنامه مستند؛

شکل‌دهنده هویت صوتی مجموعه کتاب

شب گوینده

راوی برنامه رادیویی با محوریت

خوانش داستان و آثار ادبی روزگار

بهروز سوژه

مستند مستند پرتره با محوریت بررسی

زندگی و خاطرات شخصی او اینجا چراغی

روشن است راوی مستند تلویزیونی با رویکرد

اجتماعی و فرهنگی

ترانه‌سرایی و همکاری‌های موسیقایی

یکی از ابعاد کمتر شناخته‌شده اما مهم در کارنامه حرفه‌ای بهروز رضوی، فعالیت در حوزه ترانه‌سرایی و دکلمه است. مستندات نشان می‌دهد که وی علاوه بر خوانش شعر، در خلق آثار ادبی نیز نقش داشته است. سرایش ترانه‌هایی که بعدها در عرصه موسیقی پاپ ایران به شهرت رسیدند، نشان‌دهنده شناخت دقیق وی از وزن، قافیه و تلفیق شعر با موسیقی است.

همچنین، همکاری‌های وی با چهره‌های سرشناس ادبی و موسیقایی، جایگاه وی را در این عرصه تثبیت کرده است. از جمله این موارد می‌توان به همکاری‌های رادیویی با مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار معاصر، اشاره کرد که خروجی آن پیوند عمیق‌تر ادبیات منظوم با برنامه‌های شنیداری بود.

فعالیت جزئیات توضیحات ترانه‌سرایی قطعات «کویر دل»

و «گمشده» اجرا شده توسط

خوانندگان پاپ دکلمه

اشعار آلبوم

«گل هزار بهار» آهنگسازی کامبیز روشن‌روان

و صدای علیرضا افتخاری همکاری

ادبی برنامه‌های مشترک

با مهدی اخوان ثالث تولید و اجرای برنامه‌های

مبتنی بر شعر معاصر و کلاسیک

ویژگی‌های فنی گویندگی و حریم خانوادگی

از منظر کارشناسی رسانه، موفقیت بهروز رضوی صرفاً به طنین صدا محدود نمی‌شد. شاخصه اصلی کار وی، تسلط کامل بر معنی واژگان، ادای دقیق مخارج حروف و پرهیز از اغراق در بیان بود. این ویژگی‌ها باعث می‌شد تا پیام و محتوای متن، بدون دخالت‌های نمایشی زائد به مخاطب منتقل شود.

در حوزه زندگی شخصی، بهروز رضوی برادر عاطفه رضوی، بازیگر و طراح چهره‌پردازی سینمای ایران است. او در طول دوران فعالیت خود، سیاست دوری از حواشی رسانه‌ای را اتخاذ کرد و ترجیح داد ارزیابی عمومی از وی، منحصراً بر اساس خروجی و کیفیت آثار حرفه‌ای‌اش صورت پذیرد.

میراث حرفه‌ای در تاریخ رسانه ایران

درگذشت بهروز رضوی در ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، پایان حضور یکی از مهم‌ترین پایه‌های گویندگی و روایتگری در ایران است. فعالیت مستمر از سال ۱۳۴۷ تا ۱۴۰۵، او را به یکی از باثبات‌ترین چهره‌های رسانه‌ای تبدیل کرد. میراث حرفه‌ای وی در سه بخش اصلی قابل طبقه‌بندی است: ارتقای سطح کیفی خوانش متون ادبی در رادیو، هویت‌بخشی به آثار مستند تلویزیونی از طریق نریشن‌های استاندارد، و تلفیق موفق ادبیات با موسیقی از طریق ترانه‌سرایی و دکلمه. آثار بر جای مانده از وی، هم‌اکنون به‌عنوان منابع آموزشی و الگوهای استاندارد برای نسل‌های جدید گویندگان و فعالان رسانه قابل استناد و بررسی است.