درخشش کارگردانان برجسته کشورمان در بزرگترین رویداد سینمایی سال؛
فتح سنگر لیدو توسط سینمای ایران: علی عسگری با «کمی نور» در بخش مسابقه هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز
هشتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز با تمرکز بر سینمای مستقل و دوری از هیاهوی هالیوود برگزار میشود. سینمای ایران با حضور علی عسگری در بخش مسابقه اصلی با فیلم «کمی نور» حضوری پررنگ و افتخارآفرین در این رویداد معتبر بینالمللی دارد.
مرزهای سینمای هنری جهان بار دیگر شاهد تثبیت جایگاه فاخر سینماگران ایرانی شد. با اعلام رسمی آلبرتو باربرا، مدیر هنری هشتاد و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ونیز، فهرست آثار حاضر در این رویداد تاریخی رونمایی شد که در صدر اخبار آن، حضور افتخارآفرین علی عسگری، کارگردان برجسته ایرانی در بخش مسابقه اصلی برای کسب جایزه معتبر شیر طلایی است. عسگری که سال گذشته با فیلم طنز تلخ «کمدی الهی» در بخش افقهای ونیز تحسین منتقدان را برانگیخته بود، امسال با جدیدترین اثر بلند داستانی خود با عنوان «کمی نور» در کنار بزرگانی چون مارتین مکدونا، ورنر هرتزوگ و فلوریان زلر به رقابت میپردازد. این حضور حماسی بار دیگر توانمندی و اعتبار فنی سینمای ایران را در صدر ویترین سینمای جهان به رخ کشید.
درخشش سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی ونیز ۲۰۲۶
حضور سینمای ایران در هشتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز نشاندهنده پویایی، عمق فرهنگی و قدرت روایی فیلمسازان ایرانی در مواجهه با مخاطبان جهانی است. علی عسگری با فیلم «کمی نور» نماینده شایسته سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی است؛ رقابتی فشرده که برای دستیابی به شیر طلایی ونیز شکل میگیرد. حضور این فیلمساز جوان اما باسابقه در کنار بزرگترین نامهای سینمای جهان، نشان از نگاه ویژه هیئت انتخاب جشنواره به کیفیت ساختاری و مفاهیم عمیق آثار ایرانی دارد.
علاوه بر علی عسگری در بخش مسابقه، نام سپیده معافی، بازیگر ایرانیتبار نیز در اثر جدید مگی جیلنهال با عنوان «تأثیر گوشت» به چشم میخورد که نشاندهنده نفوذ و اعتبار روزافزون هنرپیشگان ایرانی در پروژههای بینالمللی است.
|هنرمند/ اثر
|بخش جشنواره
|نقش و اهمیت
|علی عسگری
«کمی نور»
|مسابقه اصلی
(شیر طلایی)
|کارگردان نماینده سینمای
ایران در بخش مسابقه
|سپیده معافی
«تأثیر گوشت»
|خارج از
مسابقه
|بازیگر در فیلم کوتاه مگی
جیلنهال درباره مریلین مونرو
|شهربانو سادات
|هیئت داوران
|فیلمساز داور در
بخش مسابقه اصلی
رویکرد جدید ونیز: نه به زرقوبرق هالیوود، سلام به هنر اصیل و مستقل
فهرست منتشرشده توسط آلبرتو باربرا نشان میدهد که قدیمیترین جشنواره سینمایی جهان همچنان بر موضع خود در قبال حفظ اصالت هنر سینما ایستاده است. ونیز ۲۰۲۶ با فاصله گرفتن از هیاهو و زرقوبرق تجاری استودیوهای بزرگ هالیوودی و پلتفرمهای استریمینگ، توجه خود را بر آثار مستقل، عمیق و اندیشهورز متمرکز کرده است. باربرا در نشست خبری خود تأکید کرد که سینما ابزاری خارقالعاده برای درک دنیای واقعی است و فیلمهای امسال دغدغهها و مسائل عمیق بشر معاصر را به تصویر میکشند.
وی در پاسخ به تردیدها درباره آینده سینما، مخاطبان را به تماشای آثار باشکوهی چون پروژه «اودیسه» کریستوفر نولان دعوت کرد تا ثابت کند سینما نه تنها زنده است، بلکه مدام در حال بازآفرینی معجزه و الهامبخشی برای انسانهاست.
غولهای سینمای جهان در لیدو؛ از مکدونا تا هرتزوگ و کورئیدا
بخش مسابقه هشتاد و سومین دوره جشنواره ونیز میزبان آثار جدیدی از صاحبنامترین کارگردانان جهان است. فیلم افتتاحیهی بخش مسابقه، «جوهر» ساخته هری بویل با بازی گای پیرس و جک اوکانل است که به ماجرای راهاندازی روزنامه سان در سال ۱۹۶۹ میپردازد.
از دیگر آثار شاخص بخش مسابقه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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مارتین مکدونا با کمدی سیاه «اسب وحشی نه» درباره مأموران سیا در شیلی با بازی جان مالکوویچ و سم راکول.
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فلوریان زلر با تریلر روانشناختی «پناهگاه» با بازی خاویر باردم و پنهلوپه کروز.
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ورنر هرتزوگ با فیلم «باکینگ فاستارد» با نقشآفرینی خواهران رونی و کیت مارا.
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نانی مورتی با درام «امشب اتفاق خواهد افتاد» با بازی لویی گارل و یاسمین ترینکا.
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نیکولاس پاریسر با فیلم «کمی قبل از نیمهشب» با حضور ملویل پوپو، لئونی سیماگا، کیارا ماسترویانی و گلشیفته فراهانی.
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هیروکازو کورئیدا با اقتباس لایواکشن «نگاه به گذشته» و لی چانگ-دونگ با فیلم «عشق احتمالی» محصول نتفلیکس.
|نام کارگردان
|نام فیلم
|بازیگران شاخص
|مارتین مکدونا
|اسب وحشی نه
|جان مالکوویچ، سم راکول، استیو بوشمی
|فلوریان زلر
|پناهگاه
|خاویر باردم، پنهلوپه کروز، پل دانو
|ورنر هرتزوگ
|باکینگ فاستارد
|رونی مارا، کیت مارا، اورلاندو بلوم
بخش خارج از مسابقه و مستندها؛ حضور آل پاچینو و داوران سرشناس
بخش خارج از مسابقه و رویدادهای ویژه ونیز ۲۰۲۶ نیز سرشار از عناوین هیجانانگیز است. آل پاچینو و کیفر ساترلند با فیلم اکشن «پدر جو» به کارگردانی بارتلمی گراسمن در لیدو حاضر خواهند بود. همچنین پل شریدر با درام «مبانی فلسفه» با بازی جک هیوستون و الکس گیبنی با مستند جنجالی «ماسک» درباره ایلان ماسک در این بخش درخششی ویژه خواهند داشت. مستند موزیکال دیزنی با عنوان «با خشم به گذشته نگاه نکن» درباره گروه «اوسیس» به کارگردانی استیون نایت نیز از دیگر برنامههای ویژه این دوره است.
ریاست هیئت داوران بخش مسابقه اصلی بر عهده مگی جیلنهال است و چهرههای مطرحی همچون جانی تو (فیلمساز هنگکنگی)، کوثر بن هانیه (کارگردان تونسی) و شهربانو سادات (فیلمساز افغان) او را در امر قضاوت یاری میکنند. همچنین جوایز شیر طلایی یک عمر دستاورد هنری به دو اسطوره سینما، جورج کلونی و الن برستین اهدا خواهد شد.
هشتاد و سومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ونیز از ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵) در جزیره لیدوی ونیز برگزار میشود.