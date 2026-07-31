نیمه پنهان اصفهان؛ شهری که هنوز خودش را روایت نکرده است
گاهی یک اتفاق ساده، پرده از یک حقیقت بزرگ برمیدارد. یک حفاری عمرانی در خیابان آپادانای اصفهان، به کشف آبانباری تاریخی منجر شد؛ سازهای که سالها در سکوت و تاریکی زیر خاک مانده بود و حالا دوباره فرصت پیدا کرده تا بخشی از داستان این شهر را روایت کند.این کشف را نباید فقط یک خبر باستانشناسی دانست. آبانبار آپادانا، یادآور شهری است که هنوز همه ابعاد آن برای ما آشکار نشده است
گاهی یک اتفاق ساده، پرده از یک حقیقت بزرگ برمیدارد. یک حفاری عمرانی در خیابان آپادانای اصفهان، به کشف آبانباری تاریخی منجر شد؛ سازهای که سالها در سکوت و تاریکی زیر خاک مانده بود و حالا دوباره فرصت پیدا کرده تا بخشی از داستان این شهر را روایت کند.این کشف را نباید فقط یک خبر باستانشناسی دانست. آبانبار آپادانا، یادآور شهری است که هنوز همه ابعاد آن برای ما آشکار نشده است؛ همان نیمه پنهانی که بارها استاندار اصفهان از آن سخن گفته و تأکید کرده است اصفهان، ظرفیتها و گنجینههایی دارد که هنوز کشف نشدهاند.اصفهان را معمولاً با آنچه بر سطح زمین دیده میشود میشناسیم؛ با میدان نقش جهان، پلهای تاریخی، کاخها و بناهای باشکوه. اما شاید بخش مهمی از هویت این شهر در همان چیزهایی باشد که کمتر دیدهایم؛ در زیر خاک، در مسیرهای قدیمی آب، در محلههایی که روزگاری قلب تپنده زندگی مردم بودهاند و در سازههایی که نشان میدهند گذشتگان چگونه با اقلیم و محدودیتهای طبیعی کنار میآمدند.
آبانبارها فقط محل ذخیره آب نبودند؛ نشانهای از فهم عمیق یک جامعه نسبت به ارزش آب بودند. مردمانی که در دوره صفوی چنین سازههایی میساختند، میدانستند آب چیزی فراتر از یک نیاز روزمره است؛ سرمایهای است که باید حفظ شود و برای آینده باقی بماند. شاید کشف این آبانبار در روزگاری که اصفهان با بحران آب و نگرانی درباره آینده زایندهرود مواجه است، معنایی فراتر از یک کشف تاریخی داشته باشد.
اما نیمه پنهان اصفهان فقط با کشف آثار زیر خاک آشکار نمیشود؛ با نوع نگاه ما به شهر هم آشکار خواهد شد. شهری مانند اصفهان نمیتواند تنها با پروژههای عمرانی و سازههای جدید توسعه پیدا کند. توسعه واقعی زمانی اتفاق میافتد که گذشته و آینده در کنار هم دیده شوند.
کشف آبانبار آپادانا یک سؤال جدی را پیش روی ما قرار میدهد؛ چند اثر تاریخی دیگر ممکن است زیر همین خیابانها و ساختمانها پنهان مانده باشند؟ و آیا باید همیشه منتظر باشیم تا یک عملیات عمرانی، ما را از وجود آنها باخبر کند؟
شاید وقت آن رسیده باشد که پیش از هر پروژهای در بخشهای تاریخی شهر، به جای آنکه تاریخ را غافلگیر کنیم، با آن گفتوگو کنیم. اصفهان شهری نیست که فقط ساخته شود؛ شهری است که باید شناخته، کشف و حفظ شود.
آبانبار آپادانا شاید امروز تنها یک سازه تاریخی کشفشده باشد، اما پیام بزرگتری دارد: اینکه اصفهان هنوز تمام نشده است. این شهر همچنان در حال روایت کردن خودش است؛ کافی است کمی آهستهتر حرکت کنیم و به صدای تاریخ گوش بدهیم.