همزمان با آغاز سومین سال فعالیت
کتاب اردیبهشت چهارباغ دو ساله شد
دو سال پیش، کتاب اردیبهشت چهارباغ فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد؛ حالا این کتابفروشی در حالی وارد سومین سال فعالیتش شده که به گفته خود مجموعه، در کنار فروش کتاب، میزبان نشستهای ادبی، رونمایی کتاب و دیدار با چهرههای فرهنگی بوده است.
کتاب اردیبهشت چهارباغ روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت و وارد سومین سال فعالیت شد.در گزارشی که به مناسبت دومین سال فعالیت منتشر کرده، این مجموعه دو سال گذشته را دورهای برای گفتوگو، دیدار و شکلگیری خاطرات مشترک با مخاطبان توصیف کرده است.
دو سال فعالیت کتاب اردیبهشت چهارباغ
کتاب اردیبهشت چهارباغ در این گزارش، فعالیت خود را فراتر از فروش کتاب توصیف کرده و از برگزاری نشستهای ادبی، رونمایی کتاب، گفتوگو با نویسندگان، شبهای شعر و دورهمیهای فرهنگی در دو سال گذشته نامبرده است.
به گفته این مجموعه، در سال دوم فعالیت، برنامههای بیشتری برگزار شده و نویسندگان، شاعران، هنرمندان و فعالان فرهنگی بیشتری در این فضا حضور داشتهاند.
بااینحال، در گزارش سالگرد، آمار مشخصی از تعداد رویدادها یا مهمانان ارائه نشده است.
از دیدار با نویسندگان تا رونمایی کتاب
برنامههای اعلامشده این مجموعه در دو سال گذشته نیز نشان میدهد که کتاب اردیبهشت چهارباغ میزبان رویدادهایی با محوریت کتاب و ادبیات بوده است.
از جمله در تیر ۱۴۰۴، برنامه دیدار و گفتوگو با احسان عبدیپور در این کتابفروشی برگزار شد. همچنین برنامههایی مانند جشن امضای کتاب و نشستهای ادبی در این مجموعه اعلام شده است.
در شهریور ۱۴۰۵ نیز رونمایی کتاب «خسرو خبر نداشت» با حضور نغمه دادور و سمیه سمساریلر و با میزبانی علی خدایی در شهر کتاب اردیبهشت اصفهان برگزار شد.
این رویدادها در کنار روایت منتشرشده از سوی مجموعه، بخشی از فعالیتهای فرهنگی کتاب اردیبهشت چهارباغ در این مدت را نشان میدهد.
آغاز سومین سال فعالیت
کتاب اردیبهشت چهارباغ در گزارش دومین سال فعالیت خود، از ادامه این مسیر در سال سوم خبر داده و اعلام کرده است که قصد دارد برنامهها و رویدادهای متنوعتری را دنبال کند.
کتاب اردیبهشت چهارباغ کجاست؟
کتاب اردیبهشت چهارباغ در چهارباغ عباسی، نبش عباسآباد، مجتمع مترو بام، طبقه اول در اصفهان قرار دارد.
سخن آخر
با آغاز سومین سال فعالیت، کتاب اردیبهشت چهارباغ همچنان مسیر خود را در کنار کتاب و رویدادهای فرهنگی ادامه میدهد؛ مسیری که جزئیات آن در ماههای آینده مشخص خواهد شد.