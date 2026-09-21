پردیس هنر مهستان اصفهان این روزها میزبان چند اجرای تئاتر است؛ اما برنامه نمایش‌ها در سالن‌های این مجموعه ثابت نمی‌ماند. برای دیدن اجراهای جاری و آینده، ساعت نمایش‌ها و اطلاعات بلیت، ادامه این صفحه را دنبال کنید.

پردیس هنر مهستان یکی از مراکز اجرای تئاتر در اصفهان است و نمایش‌های مختلفی در سالن‌های این مجموعه روی صحنه می‌روند. در ادامه، برنامه اجراها، سالن، ساعت نمایش و اطلاعات بلیت پردیس هنر مهستان را ببینید و پیش از مراجعه، آخرین وضعیت اجرای موردنظر خود را بررسی کنید.

برنامه تئاتر پردیس هنر مهستان اصفهان

نمایش سالن تاریخ اجرا ساعت وضعیت کمدی سلبریتی سالن وحدت ۲۵، ۲۶، ۳۱ شهریور و ۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۰ در حال برگزاری شب‌های کدده سالن ارحام صدر ۲۰، ۲۷ و ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ۲۰ تمام‌شده

برنامه این صفحه با اعلام اجراهای جدید، تغییر تاریخ یا اضافه‌شدن سانس‌های تازه به‌روزرسانی می‌شود.

اجرای بعدی پردیس هنر مهستان کدام است؟

بر اساس برنامه فعلی، نمایش «کمدی سلبریتی» اجرای بعدی پردیس هنر مهستان است که ۳۱ شهریور و ۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در سالن وحدت این مجموعه روی صحنه می‌رود.

خرید بلیت تئاتر پردیس هنر مهستان

سامانه فروش بلیت برای هر نمایش متفاوت است و بر اساس اعلام برگزارکننده مشخص می‌شود. بلیت برخی نمایش‌های پردیس هنر مهستان از طریق تیوال، گیشه ۸ یا اصفهان‌تیکت عرضه می‌شود.

برای خرید بلیت، ابتدا تاریخ و سالن اجرای نمایش را بررسی کنید و سپس از سامانه فروش اعلام‌شده برای همان اجرا اقدام کنید.

معرفی پردیس هنر مهستان اصفهان

پردیس هنر مهستان اصفهان یکی از مراکز اجرای تئاتر و سینما در این شهر است و میزبان اجراهای مختلف نمایشی است.

سالن‌های پردیس هنر مهستان

در برنامه اجراهای منتشرشده، نام سالن وحدت و سالن ارحام صدر به‌عنوان محل برگزاری نمایش‌ها در پردیس هنر مهستان دیده می‌شود.

آدرس پردیس هنر مهستان اصفهان

پردیس هنر مهستان در اصفهان، میدان ارتش، جنب توپخانه ۴۴ قرار دارد.

نقشه آدرس پردیس هنر مهستان اصفهان

ساعت فعالیت پردیس هنر مهستان

ساعت فعالیت اعلام‌شده برای پردیس هنر مهستان به شرح زیر است:

شنبه تا پنجشنبه: ۶ عصر تا ۱۱:۳۰ شب

جمعه: ۴ عصر تا ۱۱:۳۰ شب

پارکینگ و امکانات پردیس هنر مهستان

از امکانات اعلام‌شده برای پردیس هنر مهستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سالن اجرا

پارکینگ

امکانات اجرای تئاتر

امکانات سینمایی

راهنمای حضور در تئاترهای پردیس هنر مهستان

پیش از مراجعه به پردیس هنر مهستان، تاریخ و ساعت اجرای نمایش را بررسی کنید؛ زیرا برنامه اجراها ممکن است تغییر کند. همچنین وضعیت فروش بلیت و سالن اجرای نمایش را پیش از حرکت بررسی کنید تا اطلاعات به‌روزتری داشته باشید.

سخن آخر

اگر تجربه حضور در یکی از نمایش‌های این مجموعه را دارید، تجربه‌تان از سالن و اجرای نمایش را با دیگر مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. برای دنبال‌کردن دیگر برنامه و تئاترهای شهر برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید.

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