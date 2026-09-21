کنسرت ارکستر وستا در اصفهان؛ ۱۴ مهر در سیتی سنتر
کنسرت ارکستر وستا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در سالن سیتی سنتر اصفهان برگزار میشود؛ اجرایی که بلیتهای آن در چند بازه قیمتی عرضه شده و جزئیات جایگاهها و نحوه خرید بلیت آن را در ادامه بخوانید.
ارکستر وستا سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در سالن سیتی سنتر اصفهان روی صحنه میرود.بلیت این اجرا از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد و هنر تیکت بهعنوان سامانه فروش معرفی شده است.
جزئیات کنسرت ارکستر وستا
|عنوان
|اطلاعات
|ارکستر
|وستا
|تاریخ
|سهشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
|ساعت
|۲۰
|محل برگزاری
|سالن سیتی سنتر اصفهان
|قیمت بلیت
|۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سامانه فروش
|هنر تیکت
|وضعیت فروش
|لینک خرید هنوز فعال نشده
|تهیهکننده
|موسسه فرهنگی هنری پیغام هنر پارسیان
قیمت بلیت کنسرت ارکستر وستا
قیمت بلیت کنسرت ارکستر وستا در سالن سیتی سنتر اصفهان، بسته به جایگاه و ردیف صندلی، از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
|جایگاه
|ردیف
|قیمت
|همکف
|ردیفهای ۱ تا ۳، صندلیهای میانی
|۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
|همکف
|ردیفهای ۴ و ۵، صندلیهای میانی
|۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
|همکف
|ردیفهای ۱ تا ۹، صندلیهای کناری
|۸۵۰,۰۰۰ تومان
|همکف
|ردیف ۱۰ و ۱۲ تا ۱۵
|۸۰۰,۰۰۰ تومان
|همکف
|ردیفهای ۱۶ تا ۲۰
|۷۰۰,۰۰۰ تومان
|بالکن
|ردیفهای ۱ تا ۴
|۶۵۰,۰۰۰ تومان
|بالکن A و E
|ردیفهای ۱ تا ۳
|۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت کنسرت ارکستر وستا
فروش بلیت کنسرت ارکستر وستا از طریق هنر تیکت انجام میشود، اما لینک خرید بلیت هنوز فعال نشده است.
سالن سیتی سنتر اصفهان و راههای دسترسی
سالن سیتی سنتر اصفهان در مجموعه اصفهان سیتی سنتر، در جاده شیراز، روبهروی سپاهانشهر قرار دارد. اطلاعات بیشتر درباره اجراهای این مجموعه را در مطلب برنامه تئاتر و کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان بخوانید.
نکات حضور در کنسرت ارکستر وستا
هنگام حضور در کنسرت، قوانین سالن را رعایت کنید. طبق اطلاعیه فروش، از همراه داشتن کودکان زیر ۴ سال خودداری شود.
سخن آخر
اگر در کنسرت ارکستر وستا در سیتی سنتر اصفهان حضور داشتید، میتوانید عکسها و فیلمهای خود از این اجرا را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این رویداد مورد استفاده قرار گیرد.
برای اطلاع از سایر اجراهای پیشرو نیز مطلب «برنامه کنسرتهای اصفهان ۱۴۰۵» را دنبال کنید.