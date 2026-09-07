سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان که با عنوان مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان سیتی‌سنتر نیز شناخته می‌شود، فضایی چندمنظوره برای برگزاری کنسرت و رویدادهای مختلف است.

در ادامه، آخرین برنامه کنسرت‌های سیتی سنتر اصفهان در سال ۱۴۰۵ را همراه با تاریخ، ساعت اجرا، وضعیت بلیت‌فروشی و سامانه خرید بلیت مشاهده می‌کنید.

برنامه کنسرت‌های سیتی سنتر اصفهان در ۱۴۰۵

در جدول زیر می‌توانید آخرین اجراهای اعلام‌شده در سالن سیتی‌سنتر را ببینید. این جدول با اعلام اجراهای جدید، تغییر تاریخ یا اضافه‌شدن سانس‌های جدید به‌روزرسانی می‌شود.

توجه: برنامه این صفحه ثابت نیست و با اعلام کنسرت‌های جدید، تغییر تاریخ، اضافه‌شدن سانس یا آغاز فروش بلیت به‌روزرسانی خواهد شد.

کنسرت بعدی سیتی سنتر اصفهان کدام است؟

بر اساس برنامه فعلی، حامیم از ۱۵ تا ۱۸ شهریور در سالن سیتی‌سنتر اصفهان روی صحنه می‌رود. پس از آن، گروه نوان در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریور و رضا صادقی در ۲۲ شهریور اجرا خواهند داشت. همچنین عرشیاس در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور در سیتی‌سنتر اصفهان روی صحنه می‌رود.

خرید بلیط کنسرت های اصفهان سیتی سنتر

برای خرید بلیت کنسرت‌های اصفهان سیتی سنتر باید به سامانه فروش رسمی همان اجرا مراجعه کنید. همه کنسرت‌های سیتی‌سنتر از یک سامانه فروخته نمی‌شوند و برگزارکننده هر برنامه، روش و سامانه فروش بلیت را مشخص می‌کند.

در برنامه‌های مختلف سیتی‌سنتر در سال ۱۴۰۵، سامانه‌هایی مانند هنر تیکت، ملوتیک و ایران کنسرت برای فروش بلیت استفاده شده‌اند.

قیمت بلیت کنسرت‌های سیتی سنتر اصفهان چقدر است؟

قیمت بلیت کنسرت‌های سیتی سنتر اصفهان در برنامه‌های مختلف سال ۱۴۰۵ معمولاً از حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متغیر است و ۱۰ درصد مالیات نیز به مبلغ بلیت اضافه می‌شود.

البته نمی‌توان یک قیمت ثابت برای تمام کنسرت‌های این سالن در نظر گرفت. قیمت نهایی بلیت به عواملی مانند جایگاه صندلی، نوع اجرا و سیاست قیمت‌گذاری برگزارکننده بستگی دارد.

سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان کجاست؟

آدرس سالن:

اصفهان، جاده شیراز، روبه‌روی سپاهان‌شهر، مجموعه اصفهان سیتی‌سنتر

ظرفیت سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان چقدر است؟

سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان ۱۰۵۵ صندلی ظرفیت دارد.

چیدمان صندلی‌های بخش همکف سالن سیتی‌سنتر اصفهان

چیدمان صندلی‌های بخش بالکن سالن سیتی‌سنتر اصفهان

چیدمان صندلی‌های بخش بالکن Aسالن سیتی سنتر اصفهان

چیدمان صندلی‌های بخش بالکن E سالن سیتی سنتر اصفهان

امکانات سالن سیتی سنتر برای برگزاری کنسرت

سالن سیتی‌سنتر برای برگزاری اجراهای صحنه‌ای به تجهیزات صوتی، نوری و تصویری مجهز است. سیستم صوتی پیشرفته، نورپردازی متحرک و تجهیزات حرفه‌ای نور و تصویر از جمله امکانات اعلام‌شده برای این سالن هستند.

از دیگر تجهیزات تصویری سالن می‌توان به نمایشگر LED با ابعاد ۳ در ۱۳ متر اشاره کرد که برای نمایش تصاویر و محتوای مرتبط با اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پارکینگ سیتی سنتر اصفهان

یکی از مزیت‌های سیتی‌سنتر برای مخاطبان کنسرت، وجود پارکینگ بزرگ مجموعه است. پارکینگ سیتی‌سنتر ظرفیت حدود ۵۵۰۰ خودرو دارد و برای افرادی که با خودروی شخصی به کنسرت می‌روند، گزینه مهمی محسوب می‌شود.

آدرس پارکینگ:

اصفهان، سپاهان‌شهر، بلوار غدیر، خیابان دسترسی محلی قائم

شماره تماس: ۰۳۱۳۶۵۵۰۵۰۴

چگونه به سیتی سنتر اصفهان برویم؟

برای رفتن به سالن کنسرت سیتی‌سنتر می‌توانید از خودروی شخصی، تاکسی و حمل‌ونقل عمومی استفاده کنید.

با خودروی شخصی

مسیر اصلی دسترسی به مجموعه از طریق بزرگراه شهید دستجردی و جاده اصفهان - شیراز است. اگر با خودرو به کنسرت می‌روید، بهتر است زمان بیشتری نسبت به حالت عادی برای مسیر و پارک خودرو در نظر بگیرید.

با تاکسی

تاکسی‌ها از محدوده میدان آزادی (دروازه شیراز) به سمت سیتی‌سنتر در دسترس هستند و در مجموعه نیز محل‌هایی برای جابه‌جایی مسافران وجود دارد.

با اتوبوس

برخی خطوط اتوبوس شهری نیز دسترسی به محدوده سپاهان‌شهر و سیتی‌سنتر را فراهم می‌کنند. از جمله مسیرهای مورد استفاده می‌توان به خطوط ۷۶، ۳۴ و ۸۶ اشاره کرد.

اگر قصد دارید با حمل‌ونقل عمومی به کنسرت بروید، بهتر است پیش از حرکت، آخرین وضعیت مسیر و ساعت فعالیت خطوط را بررسی کنید؛ زیرا برنامه حمل‌ونقل عمومی ممکن است تغییر کند.

رستوران و کافه‌های سیتی سنتر برای مخاطبان کنسرت

یکی از تفاوت‌های سیتی‌سنتر با بسیاری از سالن‌های کنسرت، قرارگرفتن آن در یک مجموعه تجاری بزرگ است؛ بنابراین اگر پیش از اجرای موسیقی به غذا، نوشیدنی یا محلی برای استراحت نیاز داشته باشید، گزینه‌های متعددی در خود مجموعه وجود دارد.

کافه سیتی سنتر اصفهان

از کافه‌ها، رستوران‌ها و فست‌فودهای شناخته‌شده سیتی‌سنتر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ناتیلوس، فرش اِستیشن، آکوبا، هرمس، خوان‌گستر، فودمی ۲۴، فودلند، کباب محمد، کباب سنتر، فست‌فود سارا، مرداس، اپتیموس، باگت و برگریم.

راهنمای حضور در کنسرت سیتی سنتر اصفهان

برای اینکه شب کنسرت بدون دردسر سپری شود، چند نکته ساده می‌تواند کمک‌کننده باشد: