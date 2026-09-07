موسیقی و کنسرت در اصفهان
کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان ۱۴۰۵؛ برنامه اجراها و خرید بلیت
اگر به دنبال برنامه کنسرت اصفهان در سیتیسنتر ۱۴۰۵ هستید، در این صفحه میتوانید برنامه اجراهای این سالن، تاریخ و ساعت کنسرتها، خوانندگان، وضعیت بلیتفروشی و سامانه خرید بلیت را ببینید.
- برنامه کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان در ۱۴۰۵
- کنسرت بعدی سیتی سنتر اصفهان کدام است؟
- خرید بلیط کنسرت های اصفهان سیتی سنتر
- قیمت بلیت کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان چقدر است؟
- سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان کجاست؟
- ظرفیت سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان چقدر است؟
- امکانات سالن سیتی سنتر برای برگزاری کنسرت
- پارکینگ سیتی سنتر اصفهان
- چگونه به سیتی سنتر اصفهان برویم؟
- با خودروی شخصی
- با تاکسی
- با اتوبوس
- رستوران و کافههای سیتی سنتر برای مخاطبان کنسرت
- راهنمای حضور در کنسرت سیتی سنتر اصفهان
- سخن آخر
- پرسش های متداول
سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان که با عنوان مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان سیتیسنتر نیز شناخته میشود، فضایی چندمنظوره برای برگزاری کنسرت و رویدادهای مختلف است.
در ادامه، آخرین برنامه کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان در سال ۱۴۰۵ را همراه با تاریخ، ساعت اجرا، وضعیت بلیتفروشی و سامانه خرید بلیت مشاهده میکنید.
برنامه کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان در ۱۴۰۵
در جدول زیر میتوانید آخرین اجراهای اعلامشده در سالن سیتیسنتر را ببینید. این جدول با اعلام اجراهای جدید، تغییر تاریخ یا اضافهشدن سانسهای جدید بهروزرسانی میشود.
|خواننده / رویداد
|تاریخ اجرا
|ساعت
|وضعیت
|سامانه فروش بلیت
|عرشیاس
|۲۳ و ۲۴ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|در انتظار برگزاری
|ایران کنسرت
|رضا صادقی
|۲۲ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|در انتظار برگزاری
|هنر تیکت
|گروه نوان
|۱۹ و ۲۰ شهریور
|۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
|در انتظار برگزاری
|ملوتیک
|حامیم
|۱۵ تا ۱۸ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|در انتظار برگزاری
|ملوتیک
|مسعود صادقلو
|۱۳ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|تمام شد
|ملوتیک
|بمرانی
|۱۲ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|تمام شد
|هنر تیکت
|حمید عسکری
|۱۱ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|تمام شد
|ملوتیک
|سامان جلیلی
|۹ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|تمام شد
|هنر تیکت
|مجید رضوی
|۳ و ۶ شهریور
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|تمام شد
|ملوتیک
|«نغمهای از یخ و آتش»
|۱ شهریور
|۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
|تمام شد
|هنر تیکت
|آرمین زارعی
|۲۵ تا ۲۸ مرداد
|۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
|تمام شد
|ملوتیک
|مهراد جم
|—
|—
|در انتظار اعلام رسمی
|—
توجه: برنامه این صفحه ثابت نیست و با اعلام کنسرتهای جدید، تغییر تاریخ، اضافهشدن سانس یا آغاز فروش بلیت بهروزرسانی خواهد شد.
کنسرت بعدی سیتی سنتر اصفهان کدام است؟
بر اساس برنامه فعلی، حامیم از ۱۵ تا ۱۸ شهریور در سالن سیتیسنتر اصفهان روی صحنه میرود. پس از آن، گروه نوان در روزهای ۱۹ و ۲۰ شهریور و رضا صادقی در ۲۲ شهریور اجرا خواهند داشت. همچنین عرشیاس در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور در سیتیسنتر اصفهان روی صحنه میرود.
خرید بلیط کنسرت های اصفهان سیتی سنتر
برای خرید بلیت کنسرتهای اصفهان سیتی سنتر باید به سامانه فروش رسمی همان اجرا مراجعه کنید. همه کنسرتهای سیتیسنتر از یک سامانه فروخته نمیشوند و برگزارکننده هر برنامه، روش و سامانه فروش بلیت را مشخص میکند.
در برنامههای مختلف سیتیسنتر در سال ۱۴۰۵، سامانههایی مانند هنر تیکت، ملوتیک و ایران کنسرت برای فروش بلیت استفاده شدهاند.
قیمت بلیت کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان چقدر است؟
قیمت بلیت کنسرتهای سیتی سنتر اصفهان در برنامههای مختلف سال ۱۴۰۵ معمولاً از حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متغیر است و ۱۰ درصد مالیات نیز به مبلغ بلیت اضافه میشود.
البته نمیتوان یک قیمت ثابت برای تمام کنسرتهای این سالن در نظر گرفت. قیمت نهایی بلیت به عواملی مانند جایگاه صندلی، نوع اجرا و سیاست قیمتگذاری برگزارکننده بستگی دارد.
سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان کجاست؟
آدرس سالن:
اصفهان، جاده شیراز، روبهروی سپاهانشهر، مجموعه اصفهان سیتیسنتر
ظرفیت سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان چقدر است؟
سالن کنسرت سیتی سنتر اصفهان ۱۰۵۵ صندلی ظرفیت دارد.
امکانات سالن سیتی سنتر برای برگزاری کنسرت
سالن سیتیسنتر برای برگزاری اجراهای صحنهای به تجهیزات صوتی، نوری و تصویری مجهز است. سیستم صوتی پیشرفته، نورپردازی متحرک و تجهیزات حرفهای نور و تصویر از جمله امکانات اعلامشده برای این سالن هستند.
از دیگر تجهیزات تصویری سالن میتوان به نمایشگر LED با ابعاد ۳ در ۱۳ متر اشاره کرد که برای نمایش تصاویر و محتوای مرتبط با اجرا مورد استفاده قرار میگیرد.
پارکینگ سیتی سنتر اصفهان
یکی از مزیتهای سیتیسنتر برای مخاطبان کنسرت، وجود پارکینگ بزرگ مجموعه است. پارکینگ سیتیسنتر ظرفیت حدود ۵۵۰۰ خودرو دارد و برای افرادی که با خودروی شخصی به کنسرت میروند، گزینه مهمی محسوب میشود.
آدرس پارکینگ:
اصفهان، سپاهانشهر، بلوار غدیر، خیابان دسترسی محلی قائم
شماره تماس: ۰۳۱۳۶۵۵۰۵۰۴
چگونه به سیتی سنتر اصفهان برویم؟
برای رفتن به سالن کنسرت سیتیسنتر میتوانید از خودروی شخصی، تاکسی و حملونقل عمومی استفاده کنید.
با خودروی شخصی
مسیر اصلی دسترسی به مجموعه از طریق بزرگراه شهید دستجردی و جاده اصفهان - شیراز است. اگر با خودرو به کنسرت میروید، بهتر است زمان بیشتری نسبت به حالت عادی برای مسیر و پارک خودرو در نظر بگیرید.
با تاکسی
تاکسیها از محدوده میدان آزادی (دروازه شیراز) به سمت سیتیسنتر در دسترس هستند و در مجموعه نیز محلهایی برای جابهجایی مسافران وجود دارد.
با اتوبوس
برخی خطوط اتوبوس شهری نیز دسترسی به محدوده سپاهانشهر و سیتیسنتر را فراهم میکنند. از جمله مسیرهای مورد استفاده میتوان به خطوط ۷۶، ۳۴ و ۸۶ اشاره کرد.
اگر قصد دارید با حملونقل عمومی به کنسرت بروید، بهتر است پیش از حرکت، آخرین وضعیت مسیر و ساعت فعالیت خطوط را بررسی کنید؛ زیرا برنامه حملونقل عمومی ممکن است تغییر کند.
رستوران و کافههای سیتی سنتر برای مخاطبان کنسرت
یکی از تفاوتهای سیتیسنتر با بسیاری از سالنهای کنسرت، قرارگرفتن آن در یک مجموعه تجاری بزرگ است؛ بنابراین اگر پیش از اجرای موسیقی به غذا، نوشیدنی یا محلی برای استراحت نیاز داشته باشید، گزینههای متعددی در خود مجموعه وجود دارد.
از کافهها، رستورانها و فستفودهای شناختهشده سیتیسنتر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ناتیلوس، فرش اِستیشن، آکوبا، هرمس، خوانگستر، فودمی ۲۴، فودلند، کباب محمد، کباب سنتر، فستفود سارا، مرداس، اپتیموس، باگت و برگریم.
راهنمای حضور در کنسرت سیتی سنتر اصفهان
برای اینکه شب کنسرت بدون دردسر سپری شود، چند نکته ساده میتواند کمککننده باشد:
- بهتر است حداقل ۳۰ تا ۴۵ دقیقه پیش از شروع اجرا در مجموعه حضور داشته باشید.
- در کنسرتهای پرفروش، برای ورود به پارکینگ و پیداکردن جای پارک زمان بیشتری در نظر بگیرید.
- بلیت را پیش از رسیدن به ورودی آماده داشته باشید.
- اگر بلیت شما بهصورت دیجیتال است، از شارژ مناسب تلفن همراه مطمئن شوید.
- شماره صندلی خود را پیش از ورود بررسی کنید.
- اگر قصد دارید پیش از اجرا غذا بخورید، زمان کافی برای سفارش و صرف غذا در نظر بگیرید.
- در زمان خروج، بهخصوص پس از پایان سانس دوم، احتمال افزایش ترافیک اطراف مجموعه وجود دارد.
سخن آخر
شما تجربه حضور در کنسرتهای سیتیسنتر اصفهان را داشتهاید؟ اگر به این سالن رفتهاید، تجربه خودتان درباره کیفیت سالن، دسترسی، پارکینگ یا فضای اطراف را با ما و دیگر مخاطبان «اصفهان امروز» در اینستاگرام یا تلگرام در میان بگذارید.
اگر هنوز درباره سایر کنسرتهای اصفهان تصمیم نگرفتهاید، میتوانید برنامه کنسرتهای اصفهان ۱۴۰۵ را هم ببینید و تاریخ، ساعت، سالن و وضعیت بلیتفروشی دیگر اجراهای شهر را بررسی کنید.