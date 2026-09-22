برنامه اجراهای تماشاخانه ماه
برنامه تئاتر تماشاخانه ماه اصفهان؛ نمایشهای مهر ۱۴۰۵
اگر به دنبال اطلاعات تماشاخانه ماه اصفهان هستید، در این صفحه میتوانید برنامه اجراها، تاریخ و ساعت نمایشها، وضعیت برگزاری، اطلاعات بلیت، آدرس، شماره تماس، ظرفیت و امکانات این تماشاخانه را دنبال کنید.
تماشاخانه ماه اصفهان زیر نظر حوزه هنری اصفهان و در عمارت تاریخی سعدی فعالیت میکند. این مجموعه که در مهرماه ۱۴۰۰ افتتاح شده، دارای یک سالن بلکباکس تخصصی اجرای نمایش با ظرفیت ۹۰ مخاطب است و در زمینههای تئاتر و موسیقی فعالیت دارد.
برنامه تئاتر تماشاخانه ماه اصفهان
|نمایش
|تاریخ اجرا
|ساعت
|وضعیت
|زن، اسب، تفنگ
|۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵
|۱۹:۳۰
|در انتظار برگزاری
|«اگر رئیس جمهور ترور شد بیدارم نکن»
|۲۲ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
|۱۹:۳۰
|تمامشده
|نقل سرخ
|۲۸ خرداد تا ۲ تیر ۱۴۰۵
|۲۰:۰۰
|تمامشده
|شام خداحافظی
|۲۳ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
|۱۹:۳۰
|تمامشده
برنامه این صفحه با اعلام اجراهای جدید، تغییر تاریخ یا اضافهشدن سانسهای تازه بهروزرسانی میشود.
اجرای بعدی تماشاخانه ماه اصفهان کدام است؟
بر اساس برنامه فعلی، نمایش «زن، اسب، تفنگ» اجرای بعدی تماشاخانه ماه اصفهان است که از ۲ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه میرود.
خرید بلیت تئاتر تماشاخانه ماه اصفهان
بلیت نمایشها ممکن است از طریق سامانههایی مانند تیوال، گیشه ۸ یا اصفهانتیکت عرضه شود.
معرفی تماشاخانه ماه اصفهان
تماشاخانه ماه زیر نظر حوزه هنری اصفهان فعالیت میکند و در مهرماه ۱۴۰۰ افتتاح شده است. این مجموعه در زمینههای تئاتر و موسیقی فعالیت دارد و سالن اصلی آن یک فضای بلکباکس تخصصی اجرای نمایش با ظرفیت ۹۰ مخاطب است.
آدرس تماشاخانه ماه اصفهان
تماشاخانه ماه در اصفهان، خیابان استانداری، گذر سعدی، عمارت تاریخی سعدی قرار دارد.
ساعت فعالیت تماشاخانه ماه
ساعت فعالیت اعلامشده برای تماشاخانه ماه به شرح زیر است:
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شنبه تا چهارشنبه: ۱۵ تا ۲۱
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پنجشنبه و جمعه: ۱۵ تا ۲۴
امکانات تماشاخانه ماه اصفهان
از امکانات اعلامشده برای تماشاخانه ماه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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کافه
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پارکینگ
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سرویس بهداشتی
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سالن اجرا
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گالری
تلفن تماشاخانه ماه اصفهان
شماره تماس تماشاخانه ماه: ۰۳۱-۳۲۲۲۰۰۵۶
شماره همراه: ۰۹۱۳۳۲۸۷۴۹۱
سخن آخر
اگر تجربه حضور در یکی از نمایشهای این تماشاخانه را دارید، تجربهتان از سالن و اجرای نمایش را با دیگر مخاطبان اصفهان امروز به اشتراک بگذارید. برای دنبالکردن دیگر برنامههای تئاتر شهر، برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را ببینید.