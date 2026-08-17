بهزودی در سیتی سنتر
کنسرت حامیم در اصفهان؛ تاریخ، سالن و بلیت
اگر منتظر کنسرت حامیم در اصفهان ۱۴۰۵ هستید، در این مطلب آخرین اطلاعات درباره محل برگزاری، تاریخ اجرا، قیمت بلیت و زمان آغاز فروش بلیت را دنبال کنید.
کنسرت حامیم در اصفهان یکی از اجراهایی است که علاقهمندان موسیقی پاپ منتظر مشخص شدن جزئیات آن هستند. این خواننده قرار است در سالن سیتیسنتر اصفهان روی صحنه برود، اما تاکنون تاریخ دقیق اجرا، ساعت سانسها و زمان آغاز فروش بلیت بهصورت رسمی اعلام نشده است.
قیمت بلیت این کنسرت نیز هنوز مشخص نیست و با اعلام جزئیات رسمی، اطلاعات مربوط به زمان اجرا و فروش بلیت در این مطلب بهروزرسانی میشود.
اگر میخواهید از آخرین اجراهای موسیقی در این شهر باخبر شوید، برنامه کامل کنسرتهای اصفهان ۱۴۰۵ را نیز ببینید.
محل برگزاری احتمالی در اصفهان
کنسرت حامیم در سالن سیتیسنتر اصفهان برگزار خواهد شد. این مجموعه در اصفهان، جاده شیراز، روبهروی سپاهانشهر، مجموعه سیتیسنتر قرار دارد.
سالن سیتیسنتر اصفهان ۱۰۵۵ صندلی دارد و یکی از سالنهای میزبان برنامههای موسیقی و اجراهای زنده در این شهر است.
قیمت بلیت کنسرت حامیم در اصفهان ۱۴۰۵ هنوز اعلام نشده است. معمولاً قیمت نهایی همزمان با آغاز فروش مشخص میشود و ممکن است بر اساس جایگاه صندلی متفاوت باشد.
به همین دلیل بهتر است تا زمان انتشار اطلاعات رسمی، قیمتهای غیرقطعی منتشرشده در صفحات غیررسمی یا شبکههای اجتماعی را ملاک قرار ندهید.
در حال حاضر تاریخ دقیقی برای این اجرا اعلام نشده است. ممکن است در روزهای آینده برگزارکننده اطلاعات مربوط به تاریخ، ساعت سانسها و فروش بلیت را منتشر کند.
تاریخهایی که ممکن است در برخی سایتها یا شبکههای اجتماعی منتشر شوند، تا زمانی که از سوی برگزارکننده یا سامانه رسمی فروش بلیت تأیید نشدهاند، نباید تاریخ قطعی کنسرت حامیم در اصفهان در نظر گرفته شوند.
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راهنمای شب کنسرت
اگر قصد دارید در کنسرت حامیم شرکت کنید، بهتر است پس از اعلام تاریخ و ساعت اجرا، برنامه رفتوآمد خود را از قبل مشخص کنید. حضور در یک کنسرت فقط به زمان اجرای خواننده محدود نمیشود و مسائلی مانند مسیر رسیدن به سالن، پارک خودرو و ورود به مجموعه نیز میتواند روی تجربه شما تأثیر بگذارد.
اگر با خودرو شخصی به سیتیسنتر میروید، بهتر است وضعیت مسیر و محل پارک را پیش از حرکت بررسی کنید و برای رسیدن به سالن زمان کافی در نظر بگیرید. همچنین اگر قصد دارید قبل از اجرا در رستوران یا کافهای در سیتیسنتر یا اطراف آن توقف کنید، زمان آن را طوری تنظیم کنید که ورود به سالن به دقایق پایانی موکول نشود.
سخن آخر
اگر درباره کنسرت حامیم در اصفهان اطلاعاتی دارید که در این مطلب به آن اشاره نشده، خوشحال میشویم آن را در بخش دیدگاهها با ما و دیگر مخاطبان به اشتراک بگذارید.
اگر در زمان برگزاری کنسرت حامیم در اصفهان حضور داشتید، عکسها و ویدئوهای خود از فضای سالن، حالوهوای اجرا و کنسرت را برای اصفهان امروز ارسال کنید. میتوانید تصاویر و فیلمهای خود را از طریق اینستاگرام اصفهان امروز یا تلگرام اصفهان امروز برای ما بفرستید تا در صورت امکان در گزارشهای بعدی از آنها استفاده کنیم.
شما منتظر کنسرت حامیم در اصفهان هستید؟ اگر این اجرا برگزار شود، دوست دارید کدام آهنگهای حامیم را زنده بشنوید؟