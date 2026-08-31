اگر از طرفداران گروه نوان هستید و منتظر اجرای این گروه در اصفهان مانده‌اید، در این مطلب آخرین وضعیت این کنسرت و اطلاعات منتشرشده درباره تاریخ، سالن، ساعت برگزاری و قیمت بلیت را بررسی می‌کنیم.

صفحه اینستاگرامی «ایران کنسرت اورجینال» از اجرای گروه نوان در اصفهان، یزد و ساری خبر داده است؛ بااین‌حال، هنوز تاریخ، محل برگزاری، ساعت اجرا و جزئیات فروش بلیت این برنامه اعلام نشده است.

اصفهان امروز برای بررسی جزئیات این خبر، سامانه‌های فروش بلیت هنر تیکت، تیوال، ایران کنسرت و ملوتیک را بررسی کرده است؛ اما تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعاتی درباره فروش بلیت یا جزئیات اجرای نوان در اصفهان در این سامانه‌ها مشاهده نشد.

بنابراین، در حال حاضر نمی‌توان تاریخ، سالن، ساعت اجرا یا قیمت بلیت را به‌عنوان اطلاعات قطعی این برنامه اعلام کرد.

برای اطلاع از سایر اجراهای پیش‌رو، می‌توانید برنامه کنسرت‌های اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید.

تاریخ کنسرت نوان در اصفهان

باوجود انتشار خبر اجرای نوان در اصفهان، تاریخ دقیق این برنامه هنوز اعلام نشده است. باتوجه‌به اطلاعات منتشرشده، احتمال دارد این اجرا در شهریور ۱۴۰۵ برگزار شود، اما تا زمان اعلام رسمی، نمی‌توان زمان مشخصی را به‌عنوان تاریخ قطعی کنسرت اعلام کرد.

اصفهان امروز در صورت انتشار اطلاعات تکمیلی از سوی برگزارکنندگان یا سامانه‌های رسمی فروش بلیت، جزئیات این خبر را به‌روزرسانی خواهد کرد.

کنسرت نوان در اصفهان

محل برگزاری کنسرت نوان در اصفهان

محل برگزاری اجرای جدید نوان در اصفهان هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. گروه نوان پیش‌تر در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در سالن سیتی‌سنتر اصفهان اجرا داشته است؛ اما این سابقه به معنای برگزاری اجرای جدید در همان سالن نیست و تا زمان اعلام رسمی برگزارکنندگان، نمی‌توان سیتی‌سنتر را به‌عنوان محل قطعی این اجرا معرفی کرد.

قیمت بلیت کنسرت نوان در اصفهان

باتوجه‌به بازه قیمت بلیت کنسرت‌های مشابه در شهر اصفهان، احتمال دارد قیمت بلیت این اجرا نیز در محدوده ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ بااین‌حال، این مبالغ قطعی نیست و قیمت نهایی بلیت این کنسرت پس از اعلام رسمی فروش مشخص خواهد شد.

خرید بلیت کنسرت نوان در اصفهان

در حال حاضر اطلاعاتی درباره آغاز فروش بلیت کنسرت نوان در اصفهان در سامانه‌های هنر تیکت، تیوال، ایران کنسرت و ملوتیک مشاهده نشده است و سامانه رسمی فروش این اجرا نیز اعلام نشده است. پس از انتشار اطلاعات تکمیلی، جزئیات مربوط به زمان آغاز بلیت‌فروشی و نحوه خرید در همین مطلب به‌روزرسانی خواهد شد.

توصیه می‌شود پس از اعلام فروش، بلیت کنسرت را تنها از سامانه‌ای که توسط برگزارکننده معرفی می‌شود خریداری کنید و از پرداخت وجه به آگهی‌های نامعتبر یا افراد ناشناس خودداری کنید.

سخن آخر

اگر اطلاعات جدیدی درباره کنسرت نوان در اصفهان دارید، می‌توانید آن را با اصفهان امروز در میان بگذارید. همچنین در صورت برگزاری این اجرا، عکس‌ها و ویدئوهای خود را از طریق اینستاگرام یا تلگرام برای ما ارسال کنید تا با نام شما منتشر شود.

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