کنسرت گروه سورن با صدای محمد شجاعی ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در تالار رودکی اصفهان برگزار می‌شود. این اجرا به گفته صفحه esfconcert نخستین حضور گروه در اصفهان است. جزئیات کنسرت، بلیت و نحوه خرید را در ادامه بخوانید.

خبر برگزاری کنسرت محمد شجاعی در اصفهان در صفحه اینستاگرامی esfconcert منتشر شده است. بر اساس این اطلاع‌رسانی، محمد شجاعی همراه با گروه سورن، با اجرای امیر ایزدی و امید صفاوردی، ساعت ۲۱ روی صحنه تالار رودکی اصفهان می‌رود. در این اطلاع‌رسانی همچنین امیر سالار اسماعیلی به‌عنوان رهبر ارکستر معرفی شده و برگزاری این اجرا با مجوز رسمی اداره کل ارشاد استان اصفهان اعلام شده است.

جزئیات کنسرت محمد شجاعی و گروه سورن

اطلاعات جزئیات خواننده محمد شجاعی گروه گروه سورن تاریخ اجرا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۰۰ سالن تالار رودکی اصفهان همراهان اجرا امیر ایزدی و امید صفاوردی رهبر ارکستر امیر سالار اسماعیلی وضعیت بلیت فروش به‌زودی قیمت بلیت ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان سامانه فروش هنر تیکت مجوز اداره کل ارشاد استان اصفهان

بلیت کنسرت محمد شجاعی در اصفهان

فروش بلیت کنسرت محمد شجاعی و گروه سورن در اصفهان هنوز آغاز نشده است. طبق اطلاع‌رسانی منتشرشده، بلیت این اجرا قرار است از طریق هنر تیکت عرضه شود و زمان آغاز فروش نیز «به‌زودی» اعلام خواهد شد.

قیمت بلیت کنسرت محمد شجاعی در اصفهان

بر اساس اطلاعات منتشرشده در تیوال،قیمت بلیت این کنسرت با توجه به بخش و ردیف صندلی، از ۲۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

جدول فشرده قیمت بلیت به این شرح است:

بخش ردیف قیمت A، B و C ردیف‌های ابتدایی ۸۰۰ هزار تومان A، B و C ردیف‌های میانی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان D، E و F ردیف ۱۵ تا ۱۹ ۵۰۰ هزار تومان D، E و F ردیف ۲۰ تا ۲۴ ۴۰۰ هزار تومان D، E و F ردیف ۲۵ تا ۲۶ ۳۰۰ هزار تومان D، E و F ردیف ۲۷ تا ۲۸ ۲۰۰ هزار تومان

قیمت دقیق هر صندلی بر اساس بخش و شماره ردیف هنگام انتخاب بلیت مشخص می‌شود.

تالار رودکی اصفهان کجاست؟

تالار رودکی اصفهان در ملک شهر، خیابان ۱۷ شهریور، روبه‌روی شهربازی قرار دارد و و شماره تماس اعلام‌شده برای سالن ۳۴۴۱۰۰۰۶ است.ظرفیت تالار رودکی بیش از ۱۰۰۰ صندلی اعلام شده است.

نکات مهم برای حضور در کنسرت

پیش از مراجعه به سالن، وضعیت فروش و اطلاعات بلیت را در سامانه اعلام‌شده بررسی کنید.

در اطلاع‌رسانی مربوط به این اجرا همچنین تأکید شده است که از همراه داشتن کودکان زیر ۴ سال خودداری شود.

ساعت شروع اجرا ۲۱ است؛ بنابراین زمان کافی برای رسیدن به ملک شهر و پیداکردن محل سالن در نظر بگیرید.

اگر با اتوبوس به محل اجرا می‌روید، مسیر خط ۲۰ و ایستگاه «رودکی» را پیش از حرکت بررسی کنید.

قیمت بلیت و زمان دقیق آغاز فروش هنوز اعلام نشده و پس از انتشار اطلاعات رسمی باید به این خبر اضافه شود.

سخن آخر

اگر اطلاعات تازه‌ای درباره کنسرت محمد شجاعی و گروه سورن یا قرار است در این اجرا حضور داشته باشید، عکس‌ها و فیلم‌های خود از کنسرت را برای اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری این رویداد مورداستفاده قرار گیرد.

برای اطلاع از دیگر اجراهای موسیقی در شهر، مطلب « برنامه کنسرت‌های اصفهان » را نیز دنبال کنید.

پرسش های متداول