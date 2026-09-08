برنامه اجراهای موسیقی در تالار رودکی ملکشهر
برنامه کنسرتهای تالار رودکی اصفهان ۱۴۰۵؛ قیمت بلیت و آدرس
آخرین برنامه کنسرتهای تالار رودکی اصفهان را با تاریخ و ساعت اجرا، قیمت و نحوه خرید بلیت، آدرس سالن و اطلاعات لازم برای حضور در کنسرتها در این مطلب دنبال کنید.
- برنامه کنسرتهای تالار رودکی اصفهان ۱۴۰۵
- کنسرت بعدی تالار رودکی اصفهان کدام است؟
- قیمت بلیط کنسرت تالار رودکی اصفهان
- خرید بلیط تالار رودکی اصفهان
- آدرس تالار رودکی اصفهان
- مسیر دسترسی به تالار رودکی اصفهان
- دسترسی با مترو
- دسترسی با اتوبوس
- پارکینگ تالار رودکی اصفهان
- صندلیهای تالار رودکی اصفهان
- ظرفیت سالن کنسرت رودکی اصفهان
- کافه و رستورانهای اطراف تالار رودکی
- راهنمای حضور در کنسرت تالار رودکی اصفهان
- سخن آخر
- پرسش های متداول
تالار رودکی اصفهان یکی از سالنهای میزبان اجراهای موسیقی و برنامههای هنری در این شهر است و در طول سال، کنسرتها و رویدادهای مختلفی در آن برگزار میشود. در این مطلب، تازهترین برنامههای تالار رودکی اصفهان را همراه با تاریخ و ساعت اجرا، وضعیت برگزاری، قیمت و نحوه خرید بلیت و اطلاعات سالن بررسی میکنیم تا برای انتخاب و حضور در اجرای موردنظر، اطلاعات کاملی در اختیار داشته باشید.
برنامه کنسرتهای تالار رودکی اصفهان ۱۴۰۵
|اجرا
|تاریخ
|ساعت
|وضعیت
|سامانه فروش
|سروش
|۱۸ شهریور ۱۴۰۵
|۲۰:۰۰
|در انتظار برگزاری
|ایرانکنسرت
|کنسرت فیلم هری پاتر
|۱۹ شهریور ۱۴۰۵
|۲۰:۰۰
|در انتظار برگزاری
|فیدییو آرت
|کنسرت فیلم گیم آف ترونز
|۲۰ شهریور ۱۴۰۵
|۲۰:۰۰
|در انتظار برگزاری
|فیدییو آرت
|کنسرت موسیقی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
|۱۳ شهریور ۱۴۰۵
|۱۸:۳۰
|تمام شد
|—
|مجید خراطها
|۶ شهریور ۱۴۰۵
|۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
|تمام شد
|ملوتیک
توجه: این صفحه با اعلام کنسرتهای جدید، تغییر زمان اجرا، اضافهشدن سانس یا آغاز فروش بلیت بهروزرسانی میشود.
کنسرت بعدی تالار رودکی اصفهان کدام است؟
بر اساس برنامه فعلی، کنسرت سروش نزدیکترین اجرای تالار رودکی اصفهان است. این کنسرت چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در تالار رودکی ملک شهر برگزار میشود.
پس از آن، در روز ۱۹ شهریور کنسرت فیلم «هری پاتر» و در روز ۲۰ شهریور کنسرت فیلم «گیم آف ترونز» روی صحنه میروند.
قیمت بلیط کنسرت تالار رودکی اصفهان
قیمت بلیت کنسرتهای تالار رودکی اصفهان ثابت نیست و باتوجهبه نوع اجرا، جایگاه صندلی و برگزارکننده متفاوت است.
در اجراهای اعلامشده، قیمت بلیتها حدود ۴۹۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است و برای بعضی اجراها نیز ۱۰ درصد مالیات به مبلغ بلیت اضافه میشود.
برای اطلاع از قیمت دقیق، بهتر است هنگام خرید بلیت، جایگاه انتخابی و مبلغ نهایی را در سامانه فروش همان اجرا بررسی کنید.
خرید بلیط تالار رودکی اصفهان
خرید بلیت اجراهای تالار رودکی اصفهان از طریق سامانه فروش اعلامشده برای هر برنامه انجام میشود و ممکن است سامانه فروش برای هر اجرا متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از خرید، نام سامانه و وضعیت فروش همان برنامه را بررسی کنید.
سامانه فروش اجراهای پیشرو:
- سروش: ایرانکنسرت
- کنسرت فیلم «هری پاتر»: فیدییو آرت
- کنسرت فیلم «گیم آف ترونز»: فیدییو آرت
اجراهای برگزارشده:
- مجید خراطها: ملوتیک
آدرس تالار رودکی اصفهان
تالار رودکی اصفهان در منطقه ملک شهر قرار دارد.
آدرس تالار رودکی:
اصفهان، ملک شهر، بهارستان غربی، خیابان ۱۷ شهریور، روبهروی شهربازی ملک شهر
شماره تماس تالار رودکی:
۰۳۱-۳۴۴۱۰۰۰۶
مسیر دسترسی به تالار رودکی اصفهان
برای رفتن به تالار رودکی با خودرو میتوانید از مسیرهای منتهی به ملک شهر و خیابان ۱۷ شهریور استفاده کنید. بهتر است در روزهای برگزاری کنسرت، بهخصوص برای اجراهای ساعت ۲۰، زمان کافی برای رسیدن به سالن و پیداکردن جای پارک در نظر بگیرید.
دسترسی با مترو
ایستگاه شهید علیخانی یکی از گزینههای دسترسی با مترو به محدوده تالار رودکی اصفهان است. پس از رسیدن به این محدوده، میتوانید ادامه مسیر تا سالن را با وسایل حملونقل شهری یا خودرو طی کنید.
دسترسی با اتوبوس
خط ۲۰ اتوبوسرانی اصفهان از مسیر ملک شهر و محدوده اطراف تالار رودکی عبور میکند و باتوجهبه مسیر، میتوان در ایستگاههای نزدیک به شهربازی ملک شهر و پارک ملت پیاده شد و ادامه مسیر را بهصورت پیاده طی کرد.
پارکینگ تالار رودکی اصفهان
تالار رودکی دارای فضای پارک روباز است. ظرفیت پارکینگ روباز حدود ۱۰۰ خودرو اعلام شده و زمین روبهروی تالار نیز امکان پارک حدود ۳۰۰ خودرو را دارد.
باتوجهبه محدود بودن ظرفیت پارکینگ نسبت به تعداد مخاطبان، بهتر است در روزهای برگزاری کنسرت زودتر به محل سالن برسید.
صندلیهای تالار رودکی اصفهان
چیدمان صندلیهای تالار رودکی اصفهان را میتوانید در نقشه سالن مشاهده کنید. جایگاه صندلیها در زمان خرید بلیت بر اساس نقشه همان اجرا مشخص میشود و قیمت بلیت نیز ممکن است باتوجهبه جایگاه انتخابی متفاوت باشد.
ظرفیت سالن کنسرت رودکی اصفهان
تالار رودکی اصفهان بیش از ۱۰۰۰ صندلی دارد و برای برگزاری کنسرتها و برنامههای مختلف موسیقی و هنری مورداستفاده قرار میگیرد.
کافه و رستورانهای اطراف تالار رودکی
در اطراف تالار رودکی اصفهان چند کافه، بستنیفروشی و رستوران قرار دارد که میتوانند گزینهای برای تهیه غذا یا نوشیدنی پیش از کنسرت باشند.
از جمله گزینههای اطراف سالن میتوان به کافه بنفش، کافه آیسپک، بستنی توتک و رستوران پسران حاتم اشاره کرد.
راهنمای حضور در کنسرت تالار رودکی اصفهان
برای اینکه حضور در کنسرت بدون دردسر باشد، چند نکته را در نظر بگیرید:
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بلیت و اطلاعات رزرو را پیش از حرکت بررسی کنید.
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برای رسیدن به سالن و پیداکردن جای پارک، بهخصوص در اجراهای ساعت ۲۰، زمان کافی در نظر بگیرید.
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بهتر است پیش از ساعت شروع اجرا در محدوده سالن حضور داشته باشید.
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شماره صندلی و ردیف خود را هنگام ورود بررسی کنید.
سخن آخر
شما تجربه حضور در کنسرتهای تالار رودکی اصفهان را داشتهاید؟ اگر به این سالن رفتهاید، تجربه خودتان درباره کیفیت سالن، دسترسی، پارکینگ یا فضای اطراف را با ما و دیگر مخاطبان «اصفهان امروز» در میان بگذارید.
اگر به دنبال اطلاع از سایر اجراهای موسیقی شهر هستید، میتوانید برنامه کنسرتهای اصفهان ۱۴۰۵ را نیز دنبال کنید و تاریخ، ساعت، سالن و وضعیت بلیتفروشی اجراهای مختلف اصفهان را ببینید.