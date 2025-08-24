شرکت اسپادان باتری حامی طلاییپوشان اصفهان شد؛
سرمایهگذاری در ورزش، سرمایهگذاری در آینده
در اقدامی تحسینبرانگیز و با هدف حمایت از ورزش ملی، شرکت اسپادان باتری با شعار «همراه مسیر قهرمانی» به عنوان اسپانسر اصلی تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای فصل05-1404 لیگ برتر و دیگر تیمهای فوتبال سپاهان در تمامی ردههای سنی انتخاب شد.
این همکاری، نه تنها یک مشارکت تجاری، بلکه تعهدی استوار به توسعه ورزش و ایجاد فرصتهای بیشتر برای جوانان ورزشکار کشورمان محسوب میشود.
در فصل جاری نام شرکت اسپادان باتری بر روی پیراهن بازیکنان سپاهان، یکی از پرافتخارترین تیمهای ایران، نقش بسته است. این حضور همراه با شعار برگزیده آن یعنی «همراه مسیر قهرمانی» نشاندهنده عزم راسخ شرکت اسپادان باتری برای ایفای نقش مسئولانه در جامعه و حمایت از تیمی است که همواره نماد غیرت و تلاش بوده است. شرکت اسپادان باتری با ورود به عرصه حمایت از ورزش، قصد دارد تا الگویی برای سایر شرکتها و صنایع کشور ارائه دهد و نشان دهد که سرمایهگذاری در ورزش، در واقع سرمایهگذاری در سلامت، نشاط و آینده جامعه است. این شرکت، با درک این موضوع که ورزش میتواند نقش مهمی در تربیت نسل جوان، کاهش آسیبهای اجتماعی و ایجاد روحیه امید و انگیزه در جامعه ایفا کند، تصمیم گرفته است تا با تمام توان از تیم سپاهان حمایت نماید.این شراکت، فرصتی بینظیر برای حمایت بخش خصوصی از ورزش و ورزشکاران است. شرکت اسپادان باتری با ارائه حمایت مالی، زمینه را برای رشد و توسعه تیم سپاهان فراهم میسازد. این حمایت میتواند در زمینههای مختلفی از جمله جذب بازیکنان با کیفیت، ارتقاء امکانات ورزشی، برگزاری اردوهای تمرینی مناسب و تامین تجهیزات مورد نیاز تیم، تاثیرگذار باشد. همچنین، شرکت اسپادان باتری با حمایت از تیم فوتبال سپاهان، به طور غیرمستقیم از سایر تیمهای ورزشی و ورزشکاران کشور نیز حمایت میکند و به توسعه ورزش همگانی کمک مینماید.
علاوه بر این، انتظار میرود این همکاری، تاثیرات مثبتی بر جامعه نیز داشته باشد. حضور شرکت اسپادان باتری در کنار تیم سپاهان، میتواند الهامبخش جوانان و نوجوانان باشد و آنها را به ورزش کردن و دنبال کردن رویاهای خود تشویق نماید. همچنین، این همکاری میتواند به افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت ورزش و سلامتی کمک کند و به ترویج سبک زندگی سالم در جامعه منجر شود.
از سوی دیگر برنامههای مشترکی میان شرکت اسپادان باتری و باشگاه سپاهان در دست بررسی است که میتواند شامل برگزاری مسابقات دوستانه، کارگاههای آموزشی برای جوانان و فعالیتهای مشترک در حوزه مسئولیت اجتماعی باشد. این برنامهها با هدف افزایش تعامل با جامعه و ترویج ارزشهای ورزشی طراحی خواهند شد.
در نهایت شرکت اسپادان باتری و باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان با تکیه بر ارزشهای مشترک همچون تلاش برای برتری، تعهد به مسئولیت اجتماعی و احترام به هواداران فصل05-1404 را با شور و اشتیاق فراوان آغاز میکنند. این همکاری، نشاندهنده تعهد هر دو مجموعه به توسعه ورزش و ایجاد جامعهای سالمتر و شادابتر است.