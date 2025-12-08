رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان اصفهان در نشست خبری باشگاه ورزشی المپیک اصفهان با ارائه گزارشی مفصل از وضعیت، چالش‌ها و دستاوردهای این رشته، از رشد کم‌سابقه مراکز تخصصی، توسعه پایگاه‌های قهرمانی، افزایش اعزام‌ها به مسابقات ملی و استانداردسازی آموزش در استان خبر داد.

رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان اصفهان در نشست خبری باشگاه ورزشی المپیک اصفهان که با حضور حمید علیرضایی، مدیرعامل و علی علمازاده، رئیس هیئت مدیره این باشگاه و اصحاب رسانه برگزار شد با ارائه گزارشی مفصل از وضعیت، چالش‌ها و دستاوردهای این رشته، از رشد کم‌سابقه مراکز تخصصی، توسعه پایگاه‌های قهرمانی، افزایش اعزام‌ها به مسابقات ملی و استانداردسازی آموزش در استان خبر داد.

پیشگامی اصفهان در طرح مراکز تخصصی شنا؛ ۱۰۳ مرکز فعال در استان

پیمان گرامی در تشریح روند شکل‌گیری مراکز تخصصی گفت:طرح مراکز تخصصی برای اولین‌بار در سال ۱۳۹۶ در کشور مطرح شد. در آن زمان، اصفهان از نخستین استان‌هایی بود که این برنامه را به شکل جدی آغاز کرد. در ابتدا برخی معتقد بودند که هیئت باید شخصاً تیمداری کند، اما ما بر این باور بودیم که کار حرفه‌ای باید توسط مراکز حرفه‌ای انجام شود.

او افزود:نتیجه این اعتماد، رشد چشمگیر مراکز بود. امروز ۱۰۳ مرکز تخصصی شنا در استان اصفهان فعال هستند و این آمار، اصفهان را در رتبه نخست کشور قرار داده است. بسیاری از این مراکز اکنون به اندازه‌ای توانمند شده‌اند که علاوه بر فعالیت مستقل، مراکز فرعی و زیرمجموعه نیز ایجاد می‌کنند.

گرامی خاطرنشان کرد: باشگاه المپیک نمونه موفق این مدل است.باشگاه المپیک از دل همین طرح بیرون آمد و امروز توانسته سه استخر مهم شهر را مدیریت کند و به یکی از بازوهای اجرایی هیئت تبدیل شود.

- همکاری اداره گاز و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی استخرها

رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان اصفهان در ادامه در پاسخ به اصفهان امروز درباره چالش‌ استخرها با ناترازی انرژی و کمبود آب با اشاره به بحران انرژی گفت:سال گذشته، از ۱۸ آذر تا ۱۰ اسفند بسیاری از استخرهای کشور به دلیل محدودیت‌های گاز تعطیل شدند. اما امسال چند جلسه با اداره گاز برگزار شده و همکاری بسیار خوبی شکل گرفته است. اداره گاز اعلام کرده استخرهایی که عایق‌بندی مناسب داشته باشند و در رتبه‌بندی اداره کل ورزش و هیئت امتیاز بالا کسب کنند، در فهرست قطع گاز قرار نخواهند گرفت. ما لیست این مجموعه‌ها را در آبان تحویل دادیم و تاکنون هم خوشبختانه هیچ‌گونه اعلام تعطیلی نشده است.

گرامی درباره مصرف آب و انرژی مجموعه‌های آبی گفت:ساختار نگهداری استخرها به شکلی تغییر کرده که باید از تکنولوژی پیشرفته استفاده شود. امروز با نصب دستگاه‌های تصفیه و سیستم‌های مغناطیسی در موتورخانه‌ها، مصرف آب به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. بخشی از مصرف نیز با هماهنگی اداره آب از چاه تأمین می‌شود. طبق ضوابط بهداشتی، آب مصرفی دوش‌ها باید به فاضلاب منتقل شود اما باقی آب‌ها پس از تصفیه مجدداً به چرخه استخر برمی‌گردد. در نتیجه، هیچ نگرانی از بابت کمبود آب وجود ندارد مگر در شرایط اضطراری.

او تأکید کرد:آب استخر دائماً و در فواصل چندثانیه‌ای تصفیه می‌شود و مجموعه‌ها تلاش کرده‌اند در مصرف آب، گاز و برق به تعادل پایدار برسند.

- اصفهان، پیشرو در اجرای نظام ملی آموزش شنا

رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان اصفهان در پاسخ به پرسش دیگر اصفهان امروز مبنی بر سطح استانداردهای بین المللی در آموزش به استانداردسازی آموزش در استان اشاره کرد و گفت:از سال ۱۴۰۱ نظام ملی آموزش شنا به‌طور رسمی در کشور اجرایی شد؛ نظامی که با حضور رئیس فدراسیون جهانی شنا افتتاح شد. باشگاه المپیک از نخستین مجموعه‌هایی بود که این نظام را به شکل کامل پیاده کرد و امروز یکی از مراکز پیشرو کشور در این حوزه است.

او خاطرنشان کرد: اجرای این نظام، کیفیت آموزش را یکدست و قابل ارزیابی کرده است؛

وقتی همه آموزش‌ها با یک متد واحد باشد، ارزیابی عملکرد مربیان، روند رشد شناگران و مسیر استعدادیابی بسیار دقیق‌تر پیش می‌رود.

افزایش بی‌سابقه اعزام ورزشکاران اصفهانی به مسابقات ملی

پیمان گرامی در بخشی از سخنان خود به جهش چشمگیر اعزام‌ها به مسابقات کشوری اشاره کرد:زمانی که هیئت به‌تنهایی مسابقات را مدیریت می‌کرد، اعزام تیم پنج یا شش نفره به مسابقه مهمی مثل جام آزادی، اتفاق بزرگی محسوب می‌شد. اما سال گذشته، به لطف همکاری مراکز تخصصی، تعداد اعزامی‌های ما به ۹۰ نفر رسید؛ یعنی نزدیک به ۱۵ برابر بیشتر از گذشته.

او این رشد را نتیجه یک مدل مدیریتی جدید دانست و گفت:وقتی مدیریت یک استخر توسط یک مرکز حرفه‌ای اداره می‌شود، بسیاری از محدودیت‌های بروکراسی حذف می‌شود. مدیران این مراکز بر اساس صلاحدید فنی و با تمرکز کامل، تیم‌سازی، آموزش و استعدادیابی را پیش می‌برند.

توسعه پایگاه‌های قهرمانی در اصفهان؛ راه‌اندازی اولین پایگاه مسافت کوتاه در شهر

گرامی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای باشگاه المپیک در سال جاری را «ایجاد نخستین پایگاه قهرمانی مسابقات مسافت کوتاه» دانست و ادامه داد:استان اصفهان ۱۲۸ استخر شناسایی‌شده دارد که از میان آن‌ها ۸۳ استخر فعال هستند. حدود نیمی از این استخرها در شهر اصفهان قرار دارد. با این وجود، در شهر اصفهان هیچ استخر ۲۵ متری استاندارد برای برگزاری مسابقات رسمی وجود نداشت.

او افزود:باشگاه المپیک امسال با وجود اینکه مستأجر است و باید هزینه‌های مالی خود را مدیریت کند، استخری را به‌طور کامل در اختیار پایگاه قهرمانی مسافت کوتاه قرار داده است. این اقدام از نظر فنی و اقتصادی یک حرکت عاشقانه و کم‌نظیر در ورزش آبی کشور است.

برگزاری هفتگی مسابقات؛ تغییری بنیادین در تقویم شنای استان

رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان اصفهان درباره تحول تقویم مسابقات گفت:در گذشته، هیئت ماهی یک مسابقه برگزار می‌کرد و آن هم با محدودیت‌های فراوان. اما امروز در استخرهای تحت مدیریت مراکز تخصصی به‌ویژه باشگاه المپیک، هر جمعه یک مسابقه رسمی و سطح بالا برگزار می‌شود. این استمرار در هیچ دوره‌ای از تاریخ شنای استان سابقه نداشته است.

او ادامه داد:برگزاری پیوسته مسابقات باعث می‌شود ورزشکار در فضای رقابتی واقعی قرار بگیرد، استرس مسابقه را تجربه کند و روند پیشرفت او کاملاً قابل اندازه‌گیری باشد.

احیای لیگ‌های شنای دختران و پسران؛ اقدامی بی‌سابقه

گرامی یکی از اقدامات شاخص مراکز تخصصی را اجرای هم‌زمان لیگ دختران و پسران دانست و افزود:سال گذشته لیگ‌های یک، دو و سه پسران را آغاز کردیم. امسال این لیگ‌ها برای دختران نیز با همان استاندارد برگزار می‌شود. این اتفاق در اصفهان بی‌سابقه است و باعث تحول جدی در ساختار رقابتی استان شده است.

او ادامه داد:اجرای لیگ برای دختران، یکی از مطالبات جدی خانواده‌ها و مربیان بوده و امروز شاهد تحقق آن هستیم.

ادامه مسیر با همکاری مراکز تخصصی، رسانه‌ها و نهادهای مدیریتی

رئیس هیئت ورزش‌های آبی استان اصفهان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه گفت:امروز مراکز تخصصی، بازوهای اصلی هیئت شنا هستند و بسیاری از کارهایی که در گذشته انجام آن‌ها ماه‌ها طول می‌کشید، اکنون در زمان بسیار کوتاه و با کیفیت بالاتر اجرا می‌شود. توسعه آینده شنا در اصفهان بدون همراهی این مراکز، خانواده‌ها و رسانه‌ها ممکن نیست. امیدواریم همچنان در کنار هم مسیر ارتقای ورزش‌های آبی استان را ادامه دهیم.

گام بلند المپیک اصفهان در توسعه آموزش و استعدادیابی شنا

مدیرعامل باشگاه ورزشی المپیک اصفهان، با تشریح ابعاد مختلف فعالیت‌های این مجموعه، تأکید کرد: فضای ورزشی بیش از ۸۰۰۰ مترمربع تحت مدیریت باشگاه، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای کیفیت آموزش و توسعه ورزش‌های آبی داشته است. به‌گفته حمید علیرضایی، طراحی برنامه‌ها بر اساس نیازهای واقعی منطقه و تسهیل دسترسی شهروندان به مراکز ورزشی، موجب استقبال چشمگیر مردم از خدمات مجموعه شده است.

علیرضایی با اشاره به طرح‌های نوآورانه باشگاه ادامه داد: برنامه‌هایی همچون نذر شنا با هدف گسترش عدالت ورزشی اجرا شده و این امکان را فراهم کرده تا گروه‌های کم‌برخوردار بتوانند بدون پرداخت هزینه از خدمات آموزشی و درمانی مجموعه بهره‌مند شوند.

او همچنین از طراحی «سامانه دستیار شناسی اصفهان» خبر داد؛ سامانه‌ای که با بهره‌گیری از داده‌های دقیق، فرآیند شناسایی، پرورش و نگهداشت استعدادها را در مسیر حرفه‌ای مدیریت می‌کند و می‌تواند به تبدیل استعدادهای نوپا به ورزشکاران حرفه‌ای کمک کند. در این میان، کودکان بی‌سرپرست نیز در قالب یک برنامه حمایتی ویژه تحت پوشش قرار گرفته‌اند تا فرصت تجربه آموزش استاندارد و آینده‌ای روشن برای آنها فراهم شود.

مدیرعامل باشگاه المپیک اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه علاوه بر برگزاری مستمر رقابت‌های داخلی، نگاه جدی‌تری به ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های ملی و حتی استانداردهای جهانی دارد. به‌گفته او، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد مسیرهای پیشرفته استعدادیابی، زمینه‌ساز حرکت به سمت موفقیت‌های بزرگ‌تر در سطح کشور و حتی عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود.