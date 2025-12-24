در جریان مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ به میزبانی تهران، حدیث نصر آزادانی از اصفهان موفق به کسب مدال طلا شد. همچنین تیم ایروبیک استان اصفهان پس از شش سال در رقابت‌های کشوری یزد بر سکوی سوم ایستاد. همزمان، اداره کل ورزش و جوانان به دلیل آلودگی هوا، فعالیت‌های ورزشی روباز را برای روز چهارشنبه ممنوع اعلام کرد.

شامگاه سه‌شنبه دوم دی‌ماه، بسته اخبار ورزشی استان اصفهان با مخابره خبرهای شیرین قهرمانی و افتخارآفرینی بانوان ورزشکار در عرصه‌های ملی و بین‌المللی همراه بود. مهم‌ترین رویداد این روز، درخشش بی‌نظیر ورزشکاران اصفهانی در مسابقات دواتلون (دوگانه) قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ بود که برای نخستین بار به میزبانی کشورمان برگزار شد و با قهرمانی قاطع نماینده اصفهان به پایان رسید. در سوی دیگر، تیم‌های ایروبیک استان نیز با حضور در رقابت‌های کشوری یزد، پس از سال‌ها انتظار موفق به کسب جایگاه تیمی شدند. با این حال، سایه سنگین آلودگی هوا همچنان بر سر ورزش استان سنگینی می‌کند و منجر به صدور اطلاعیه تعطیلی فعالیت‌های فضای باز شده است.

تاریخ‌سازی بانوان در مسابقات دواتلون اسپرینت قهرمانی آسیا ۲۰۲۵

مجموعه ورزشی آزادی تهران طی روزهای اخیر میزبان رویدادی تاریخی بود. رقابت‌های دواتلون (ترکیب دو و دوچرخه‌سواری) اسپرینت قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، برای نخستین بار در خاک ایران برگزار شد و ورزشکارانی از هفت کشور آسیایی شامل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر، لبنان، فلسطین، عمان و عراق به رقابت پرداختند.

این دوره از مسابقات که با حضور ۱۲ ورزشکار حرفه‌ای در بخش زنان و ۲۵ ورزشکار در بخش مردان برگزار شد، صحنه نمایش قدرت‌نمایی نمایندگان کشورمان بود. در بخش بانوان، این ورزشکاران اصفهانی بودند که گوی سبقت را از رقیبان آسیایی و داخلی ربودند. «حدیث نصر آزادانی»، ملی‌پوش برجسته و نماینده شایسته استان اصفهان، با عملکردی خیره‌کننده توانست زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کند و مدال ارزشمند طلا و عنوان قهرمانی آسیا را برای ایران و اصفهان به ارمغان بیاورد.

پس از نصر آزادانی، «فائزه سادات عابدینی نژاد» دیگر نماینده کشورمان بر سکوی دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد و «ریحانه خاتونی» نیز با کسب مقام سوم، سکوی تمام ایرانی این رقابت‌ها را تکمیل نمود. همچنین «مبینا گنج قبادی»، دیگر ورزشکار اعزامی از اصفهان، با وجود تلاش‌های بسیار در جایگاه چهارم قرار گرفت و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. این موفقیت نشان‌دهنده پتانسیل بالای ورزشکاران دواتلون استان اصفهان در سطح قاره کهن است.

پایان انتظار ۶ ساله؛ درخشش تیم ایروبیک اصفهان در یزد

خبر خوش دیگر برای جامعه ورزش استان، موفقیت کاروان اعزامی اصفهان به ششمین دوره رقابت‌های سراسری ایروبیک قهرمانی کشور بود. این مسابقات که به میزبانی شهر یزد برگزار شد، شاهد رقابت تنگاتنگ برترین‌های ایروبیک ایران بود. تیم استان اصفهان در این دوره موفق شد طلسم ۶ ساله را بشکند و در رده‌بندی نهایی تیمی، جایگاه سوم کشور را از آن خود کند.

ورزشکاران اصفهانی در بخش‌های مختلف «اسپورت ایروبیک»، «استپ» و «فیتنس ایروبیک» عملکردی درخشان داشتند که جزئیات مدال‌های کسب شده به شرح زیر است:

مدال‌آوران بخش اسپورت ایروبیک: در رده سنی حساس خردسالان و در بخش تیم دو نفره، زوج «سانیتا خاکسار» و «آدرینا رحیمی» با هماهنگی عالی خود موفق به کسب مقام اول و مدال طلا شدند. در رده نونهالان نیز تیم دو نفره «فاطمه بیات» و «مهرسا امینی» مقام سوم را کسب کردند.

در بخش انفرادی جوانان، «ستاره یوسفی» با اجرای برنامه‌ای دقیق موفق به کسب مقام دوم شد. موفقیت‌های این ورزشکار ادامه داشت و او در بخش سه نفره بزرگسالان نیز به همراه «حدیثه علاقه‌بند» و «ندا علی محمدی» بر سکوی سوم ایستاد. در بخش دو نفره بزرگسالان نیز تیم متشکل از «ستایش حاجی‌حسینی» و «کاملیا شریفی» با کسب مقام دوم، نایب قهرمان شدند.

بخش فیتنس ایروبیک و استپ: در بخش تیمی فیتنس ایروبیک رده سنی بزرگسالان، تیم اصفهان متشکل از «مائده محرابی»، «فاطمه تیموری‌بقال»، «ستاره یوسفی»، «ستایش حاجی‌حسینی»، «نگار علی‌محمدی» و «کاملیا شریفی» مقام سوم را به دست آوردند. همچنین تیم استان در بخش استپ ایروبیک به مقام چهارم رضایت داد.

هدایت تیم بزرگسالان در این دوره از مسابقات بر عهده «سپیده سیفی» و مربیگری بخش نونهالان بر عهده «زهره نفرده» بود که نقش بسزایی در این موفقیت تیمی داشتند.

اطلاعیه فوری؛ ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز

در کنار اخبار قهرمانی، شرایط جوی استان اصفهان بار دیگر بر فعالیت‌های ورزشی سایه افکند. روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوا، هرگونه فعالیت ورزشی در اماکن روباز و فضای باز در سطح استان اصفهان طی روز چهارشنبه مورخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۱۰/۰۳) ممنوع است. این تصمیم به منظور حفظ سلامت ورزشکاران و شهروندان در برابر غلظت بالای آلاینده‌های جوی اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است که طبق آمار رسمی، هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته و قریب به یک هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در دو بخش بانوان و مردان در سطح استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که بخش بزرگی از این جامعه آماری تحت تأثیر تصمیمات مربوط به آلودگی هوا قرار می‌گیرند.