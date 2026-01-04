در آستانه اعزام به امارات برای رقابتهای بینالمللی؛
تیم ملی اپه ایران با هدایت سرمربی روس راهی فجیره میشود؛ «ریحانه رضایی» پیشتاز بانوان شمشیرباز
تیم ملی شمشیربازی اپه ایران با هدایت یوگنی بریوکف، سرمربی روس، آماده حضور در مسابقات بینالمللی فجیره امارات میشود. در این رقابتها که از ۱۸ دیماه آغاز میگردد، ۴ مرد و ۳ زن اعزام میشوند که ریحانه رضایی، ملیپوش شاخص اصفهانی و قهرمان لیگ برتر، به عنوان نفر اول و امید اصلی تیم بانوان در این رویداد حضور دارد.
جامعه شمشیربازی ایران خود را برای یک آزمون بینالمللی دیگر در حاشیه خلیج فارس آماده میکند. تیم ملی اسلحه اپه کشورمان که تمرینات فشردهای را زیر نظر کادر فنی سپری کرده است، در آستانه اعزام به مسابقات بینالمللی فجیره در کشور امارات متحده عربی قرار دارد. بر اساس آخرین تصمیمات فنی و با نظر مستقیم «یوگنی بریوکف»، سرمربی روس تیم ملی که مأموریت ارتقای سطح فنی ملیپوشان را بر عهده دارد، ترکیب نهایی تیم برای این آوردگاه مشخص شده است. در میان اسامی اعلام شده، حضور بانوی ملیپوش اصفهانی که سابقه درخشانی در لیگ برتر و رقابتهای کشورهای اسلامی دارد، نگاه کارشناسان را به عملکرد احتمالی تیم بانوان در این تورنمنت معطوف کرده است.
ترکیب تیم ملی و جزئیات رویداد فجیره
طبق برنامهریزیهای انجام شده، این دوره از مسابقات بینالمللی شمشیربازی به میزبانی شهر فجیره در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. این رقابتها که به طور اختصاصی در اسلحه «اپه» و در دو بخش آقایان و بانوان دنبال میشود، از تاریخ ۸ تا ۱۱ ژانویه (برابر با ۱۸ تا ۲۱ دی ماه) پذیرای شمشیربازانی از کشورهای مختلف خواهد بود.
فدراسیون شمشیربازی ایران برای حضور قدرتمند در این میدان، ترکیبی متشکل از ۴ شمشیرباز در بخش مردان و ۳ شمشیرباز در بخش زنان را تدارک دیده است. هدف از این اعزام، علاوه بر کسب تجربه بینالمللی، محک زدن آمادگی ملیپوشان تحت نظر سرمربی خارجی و آمادهسازی برای رویدادهای بزرگتر آسیایی عنوان شده است.
ریحانه رضایی؛ محور اصلی تیم بانوان و نماینده نخبگان اصفهان
در ترکیب تیم اعزامی بانوان، نام «ریحانه رضایی» به عنوان نفر اول تیم به چشم میخورد. این شمشیرباز اهل استان اصفهان که عضو باشگاه فولاد مبارکه سپاهان است، با ثبت عملکردی قابل توجه در اردوها و مسابقات داخلی، توانسته اعتماد کامل کادر فنی را جلب کند. انتخاب او به عنوان لیدر تیم بانوان، نتیجه سالها تلاش مستمر در ردههای سنی مختلف و طی کردن پلههای ترقی از رده جوانان تا بزرگسالان است.
رضایی که در رسانههای ورزشی به عنوان یکی از چهرههای شاخص اپه ایران شناخته میشود، نه تنها نماینده ورزش اصفهان در سطح ملی است، بلکه در بسیاری از اعزامهای حساس بینالمللی پیشین نیز بار سنگین عنوان «تنها نماینده اپه بانوان ایران» را به دوش کشیده است که این امر نشاندهنده جایگاه ویژه و بیرقیب او در این اسلحه تخصصی است.
مسیر صعود؛ از قهرمانی کشور تا درخشش با سپاهان
بررسی کارنامه ورزشی ریحانه رضایی نشان میدهد که او یکی از باثباتترین ورزشکاران این رشته در سالهای اخیر بوده است. وی در مسابقات نخبگان و استعدادهای برتر شمشیربازی کشور، با غلبه بر رقیبان، عنوان قهرمانی انفرادی را برای اصفهان به ارمغان آورد و همزمان نقش کلیدی در قهرمانی تیم استان اصفهان در بخش تیمی ایفا کرد.
اوج آمادگی این ملیپوش در لیگ برتر شمشیربازی بانوان نمایان شد؛ جایی که او با پیراهن تیم فولاد مبارکه سپاهان به میدان رفت. در ارزیابیهای فنی نهایی لیگ، رضایی با کسب امتیازات بالا در جمع سه شمشیرباز برتر کل مسابقات قرار گرفت و سهم بسزایی در بالا بردن جام قهرمانی توسط تیم سپاهان داشت. این تداوم درخشش باعث شد تا نام او به عنوان پای ثابت اردوهای تیم ملی جوانان و بزرگسالان ثبت شود.
کارنامه بینالمللی و امید به المپیک
ریحانه رضایی با وجود جوانی، تجربیات بینالمللی ارزشمندی اندوخته است. یکی از برجستهترین عملکردهای او در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض رقم خورد. در آن رویداد، او در مرحله مقدماتی با اقتدار ظاهر شد و در گروهی دشوار شامل نمایندگان ازبکستان، امارات، جمهوری آذربایجان، اردن و بحرین، موفق به کسب ۴ پیروزی و تنها یک شکست شد.
او در مرحله حذفی آن مسابقات نیز با شکست دادن «زینب الحسانی» از امارات (۱۵ بر ۱۰) به جمع ۸ نفر برتر رسید و در مرحله یکچهارم نهایی در یک نبرد نفسگیر و بسیار نزدیک با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مقابل حریف قدرتمند ازبکستانی متوقف شد و در یک قدمی کسب مدال قرار گرفت. اکنون، او به عنوان یکی از امیدهای اصلی شمشیربازی ایران برای مسابقات انتخابی المپیک زون آسیا شناخته میشود و حضور در مسابقات فجیره، گامی مهم در مسیر آمادهسازی او برای تحقق این رویا و کسب افتخار در میادین آسیایی و جهانی محسوب میشود.