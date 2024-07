مدیرعامل فولاد مبارکه پس از استماع این گزارش درباره هریک از موارد مطرح‌شده توضیحات و راهکارهایی ارائه و در جمع‌بندی موضوعات جلسه، از تلاش کارکنان در کسب رکوردهای سه ماه اخیر و همچنین روند روبه‌رشد کیفیت محصولات فولاد مبارکه قدردانی و اظهار امیدواری کرد این روند در مسیر تحقق شعار جهش تولید تداوم داشته باشد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد خوشبختانه و به لطف خداوند در ایام اخیر شاهد شتاب گرفتن روند افتخارات فولاد مبارکه بوده‌ایم. راه‌اندازی گمرک اختصاصی فولاد مبارکه و خاصه قهرمانی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در جام حذفی از جمله افتخارات شیرینی بود که هم برای هواداران پرشور شاغل در فولاد مبارکه و هم برای هم‌استانی‌های عزیز دستاورد بسیار ارزشمندی بود.

تمامی این افتخارات در سایه غیرت و دغدغه‌مندی تک‌تک افراد نسبت به اهداف تعیین‌شده سازمان و کارِ گروهی میسر شده است

وی در همین زمینه گفت: با تمام وجود از عزم و اراده و همدلی و هم‌راستایی که در تمامی بخش‌های فولاد مبارکه و گروه فولاد مبارکه وجود دارد قدردانی می‌کنم و بر این باورم که تمامی این افتخارات در سایه غیرت و دغدغه‌مندی تک‌تک افراد نسبت به اهداف تعیین‌شده سازمان و کارِ گروهی میسر شده است. نکته حائز اهمیت این است که خوشبختانه از ابتدای دوران ساخت شرکت تاکنون غیرتمندی و دغدغه‌مندی کارکنان نسبت به امور محوله در فولاد مبارکه به یک میراث فرهنگی مبدل شده است. همکاران بدون باور قلبی و ایمان کارهای خود را انجام نمی‌دهند.

مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وجه تمایز ما و سایر کارکنان سازمان‌های دیگر در این است که کارها با ایمان و باور قلبی به اهداف سازمان انجام می‌شود؛ بنابراین بسیار مهم است که در ادامه مسیر نیز هدف‌ها را خوب بشناسیم و تمام همکاران را نسبت به این اهداف آگاه سازیم.

به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهیم به عقب برگردیم و شاهد افزایش واردات باشیم

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نظارت و کنترل کیفیت قطعات ساخت داخل تأکید کرد و گفت: اینکه در مسیر بومی‌سازی قطعات موردنیاز سرمایه‌گذاری و حرکت کرده‌ایم و امروز بسیاری از قطعات را در داخل کشور می‌سازیم بسیار ارزشمند است؛ اما باید دقت کنیم که در این فرایند کیفیت تجهیزات و قطعات ساخت داخل تنزل نکند؛ چراکه به‌هیچ‌عنوان نمی‌خواهیم به عقب برگردیم و شاهد افزایش واردات باشیم.

وی ضمن تأکید بر اهمیت تحقق برنامه‌های تولید و انجام به‌موقع پروژه‌های توسعه گفت: با توجه به شرایط و میزان نقدینگی موجود در بازار باید از تمامی فرصت‌ها برای تداوم روند تولید و تداوم روند اجرای پروژه‌های شرکت استفاده کنیم.

کسانی موفق‌اند که وارد عمل می‌شوند، تلاش می‌کنند، انعطاف‌پذیرند و در برابر مشکلات صبر و از خطاها چشم‌پوشی می‌کنند

مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه سخنان خود، ضمن تبریک ایام عید غدیر گفت: حضرت امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۱۷۶ نهج‌البلاغه، مؤمنان را به عمل‌گرایی سفارش می‌کنند و تأکید فرموده‌اند که باید با تمام قوا کار کرد و آینده‌نگر بود. باید وارد عمل شویم و تنها به حرف زدن اکتفا نکنیم. بسیار مهم است که ما نیز در امور محوله با جدیت وارد میدان عمل شویم و کار کنیم مقدمات نباید از خود امور بیشتر شود. این راهبرد دقیقاً شعار بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیاست؛ به‌عنوان مثال، شعار شرکت نایکی (NiKe) «فقط انجامش بده» (JUST DO IT) است. این راهبرد رمز موفقیت بسیاری افراد و سازمان‌ها بوده و هست که فقط باید وارد میدان عمل شویم، کار کنیم، نترسیم و آگاه باشیم که انجام دادن مهم‌ترین بخش کارهاست. این راهبردی است که در زندگی شخصی نیز دقیقاً صدق می‌کند. طبق فرمایش حضرت امیر (ع)، باید کارها را به پایان برسانیم. بعضی افراد در ابتدا خوب وارد عمل می‌شوند، اما در ادامه، کارها را نیمه‌تمام رها می‌کنند. چه بسیار پروژه‌هایی که آغاز شده، اما متأسفانه در بسیاری از بخش‌های کشور به دلایل مختلف نیمه‌تمام رها شده است. در اینجا ایمانی که از آن صحبت شد به ما اجازه نمی‌دهد خسته شویم و کار را رها کنیم. در ادامه مولا علی (ع) تأکید می‌کنند که باید در انجام امور استقامت داشته باشیم؛ بنابراین پایداری در رسیدن به اهداف یکی از الزامات است. پایداری که جنس آن با پافشاری و لجاجت کاملاً متفاوت است. در مفهوم پایداری انعطاف‌پذیری نهفته است. مفهوم پایداری را می‌توان از دل خود فولاد نیز به عاریه گرفت. جنس فولاد نسبت به سایر مواد از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است و شکل‌پذیر است؛ بنابراین باید در نظر داشته باشیم یکی از رموز بسیار مهم موفقیت انعطاف‌پذیری است. وقتی انسان‌ها حالت جمود داشته باشند قطعاً خواهند شکست. در انجام امور محوله نیز چنین است. باید بتوانیم منعطف باشیم تا در شرایط مختلف بتوانیم متناسب با شرایط عمل کنیم. به خاطر داشته باشیم بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان مانند نوکیا بودند که در ابتدا با انعطاف‌پذیری کاملاً متحول و پویا شدند؛ اما در ادامه راه، در اثر جمود و عدم انعطاف‌پذیری لازم به همان اندازه که رشد کرده بودند به ورطه نابودی افتادند و حذف شدند.

وی خاطرنشان کرد: مولا علی (ع) در ادامه این فراز تأکید می‌کنند که بعد از همه این اقدامات، باید در طول مسیر صبر داشته باشیم و تمامی سختی‌ها و مشقات را صبورانه تحمل کنیم. اگرچه داروی صبر ممکن است تلخ باشد؛ اما قطعاً درمان بسیاری از مشکلات است. در خاتمه، حضرت امیر (ع) تأکید می‌کنند که صبر باید توأم با ورع باشد. نکته مهم این است که ورع بالاتر از تقوا است. در چنین حالتی اصلاً نباید به سمت خطا و بدی حرکت کنیم. نباید اجازه بدهیم بدی‌ها به ما نزدیک شود و در روح و جسم ما نفوذ کند. بنابراین کسانی موفق‌اند که وارد عمل می‌شوند، تلاش می‌کنند، انعطاف‌پذیرند و در برابر مشکلات صبر و از خطاها چشم‌پوشی می‌کنند.

طیب‌نیا در همین زمینه با اشاره به سابقه عملکرد سه‌ساله امیرکبیر تصریح کرد: وی فقط سه سال در این مسئولیت حضور داشت، اما علی‌رغم همه زمینه‌های موجود پیش روی خود، از هرگونه بدی چشم چشم‌پوشی کرد و از دل‌وجان به فکر خدمت به وطن بود. او در این مدت کم خدماتی به کشور ارائه کرد که ما در طول تاریخ به این شخصیت افتخار می‌کنیم. در دوران صدر اسلام و پس از انقلاب، چنین افرادی را سراغ داریم که در دوران بسیار کوتاه، خدمات شایسته‌ای ارائه کردند و ماندگار شدند. بدون شک رمز موفقیت افراد همین اصولی است که طبق نهج‌البلاغه به آن اشاره شد.

کارهایی انجام دهیم که پس از پایان خدمت نام نیک از ما بر جای بماند

وی ادامه داد: شایسته است که همه مدیران فولاد مبارکه این سؤال را از خود بپرسند که در طول سال‌هایی که در سمت‌های مختلف بوده‌اند، چه خدماتی به فولاد مبارکه و این آب‌وخاک داشتند و چه آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشتند. دائماً باید این سؤال را از خود بپرسیم که در طول خدمت خود چه کاری انجام دادیم و چه کارهایی می‌خواهیم انجام دهیم که پس از پایان خدمت نام نیک از ما بر جای بماند. به خاطر داشته باشیم هریک از ما انسان‌ها رسالتی داریم که اگر به‌درستی آن رسالت را انجام دهیم، قطعاً از ما نام نیک بر جای خواهد ماند. باید واقف باشیم که خداوند این ظرفیت را در وجود همه ما قرار داده است.

مشارکت حداکثری در تعیین دولت قوی نقش بسزایی دارد

مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: همه مدیران و کارکنان فولاد مبارکه باید همراه با خانواده‌های خود با بصیرت و تعلق‌خاطر هرچه بیشتر به آب‌وخاک در انتخابات شرکت کنند و به‌خوبی در این زمینه نیز ایفای نقش کنند. همچنین باید توجه داشته باشیم که مشارکت حداکثری در تعیین دولت قوی نقش بسزایی دارد و اقتدار ملی را در پی خواهد داشت. وقتی «کل» قدرت داشته باشد، به‌طور قطع «جزء» قدرتمند نیز به وجود خواهد آمد. اگر کشور و دولت قدرتمند باشد، قطعاً می‌تواند در برنامه‌ها و اقدامات خود نیز با قدرت بیشتری عمل کند. در چنین حالتی است که رشد و جهش تولید نیز با قدرت بیشتری حاصل خواهد شد.