قطعی برق با ورود ظرفیتهای جدید کاهش مییابد
امید به خورشید؛ نیروگاههای خورشیدی سد جدید اصفهان در برابر خاموشیها و آلودگی هوا
استاندار اصفهان اعلام کرد که نیروگاههای خورشیدی جدید در حال احداث در مراکز ثقل بار، ناترازی شبکه برق استان را کاهش داده و به حذف خاموشیهای مدیریت بار در تابستان کمک میکنند. این طرح همچنین با کاستن از مصرف سوخت فسیلی، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد. وی افزود: مشترکان صنعتی و کشاورزی با احداث نیروگاه خورشیدی معادل ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود، از برنامه خاموشی معاف میشوند.
استاندار اصفهان اعلام کرد که با وارد مدار شدن نیروگاههای خورشیدی جدید در حال احداث در سطح استان، قطعی برق و خاموشیهای ناخواسته در ساعات اوج مصرف به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این اظهارات در حالی مطرح میشود که اصفهان بهعنوان پایتخت صنعتی ایران، هر ساله یکی از بحرانیترین نقاط کشور در زمینه ناترازی تولید و مصرف برق به شمار میرود.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، ضمن تأکید بر نقش حیاتی این نیروگاهها در پایداری شبکه برق استان، تصریح کرد:
«این نیروگاهها در مراکز ثقل بار جانمایی و احداث شدهاند و میتوانند بخش قابل توجهی از نیاز شبکه را در ساعات میانی روز، که مصارف صنعتی و خانگی به اوج میرسد، تأمین کنند. افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی مستقیماً به کاهش ناترازی شبکه و در نتیجه کاهش خاموشیهای مدیریت بار منجر خواهد شد.»
جمالینژاد همچنین خبر مهمی برای مشترکین پرمصرف داشت: «مشترکین صنعتی و کشاورزی میتوانند با احداث نیروگاه خورشیدی معادل ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود، از برنامه خاموشی مدیریت بار معاف شوند.»
وی با اشاره به جنبههای محیط زیستی این طرح افزود: افزایش تولید برق خورشیدی نه تنها پایداری برق را تضمین میکند، بلکه با کاستن از مصرف سوخت فسیلی در نیروگاههای حرارتی، به کاهش آلودگی هوا در این کلانشهر صنعتی کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد: «ظرفیتهای جدید احداث شده به کاهش تعهدات مدیریت بار در تابستان کمک خواهد کرد و در صورت افزایش ظرفیت تولید طی برنامه چهار ساله آینده، میتوان شاهد کاهش قابل توجه ناترازی و حذف خاموشیها در سالهای آتی خواهیم بود.» وی همچنین به لزوم «اجرای تمهیدات فنی و مطالعات زیرساختی شبکه» برای پایداری توسعه ظرفیت تولید خورشیدی اشاره کرد.
توازن حیاتی: نقش توسعه خورشیدی در اقتصاد و سلامت اصفهان
وعده استاندار اصفهان مبنی بر کاهش خاموشیها با توسعه انرژی خورشیدی، فراتر از یک خبر معمولی انرژی است. این موضوع مستقیماً با حیات اقتصادی، سلامت محیط زیست و کیفیت زندگی در استانی گره خورده است که لقب قلب صنعت کشور را یدک میکشد.
اصفهان، کانون بحران انرژی و خسارت اقتصادی
اصفهان به دلیل تمرکز صنایع مادر و حیاتی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در کشور است. در سالهای اخیر، برنامه خاموشیهای مدیریت بار در اوج مصرف تابستانی، نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه هزاران میلیارد تومان خسارت به بخش تولید و صنعت استان وارد ساخته است.
از سوی دیگر، در فصول سرد سال، برای تأمین گاز بخش خانگی، نیروگاههای حرارتی استان ناگزیر به استفاده از سوخت مایع پرآلاینده مازوت میشوند. توسعه خورشیدی نه تنها برای تابستان، بلکه برای زمستان نیز حیاتی است؛ چرا که با کاهش نیاز به تولید برق در ساعات میانی روز، وابستگی به سوختهای فسیلی پرآلاینده را کاهش داده و با بحران آلودگی هوا که به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده، مقابله میکند.
ظرفیت بالای خورشیدی و الزامات آماری
آمارها نشان میدهند که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برای اصفهان یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است:
-
مزیت اقلیمی: استان اصفهان با دارا بودن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و قرارگیری در کمربند خورشیدی ایران، از بهترین نقاط کشور برای تولید برق خورشیدی است. این پتانسیل، فرصت تولید انرژی را دقیقاً در ساعات پیک مصرف روزانه (اواسط روز) فراهم میکند.
-
ناترازی ملی: کشور در سالهای اخیر با کسری تولید برق به میزان بیش از ۱۵ هزار مگاوات در پیک مصرف روبرو بوده است. اصفهان به عنوان مرکز ثقل بار، سهم بزرگی در این کسری دارد. نیروگاههای خورشیدی به طور مؤثر این کسری را در ساعات پیک جبران میکنند.
-
تشویق صنعت به خودتولیدی: اعلام معافیت صنایع و کشاورزان در صورت احداث نیروگاههای خورشیدی، گامی استراتژیک برای جلوگیری از خسارتهای اقتصادی است. این اقدام، تولیدکنندگان را به خودتولیدی برق معادل ۸۰ درصد دیماند مصرفیشان تشویق میکند و بار شبکه توزیع را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
پایداری و چشمانداز آینده
تمرکز استاندار بر جانمایی نیروگاهها در مراکز ثقل بار، اقدامی هوشمندانه است؛ زیرا برق تولیدی در نزدیکترین نقطه به محل مصرف تزریق شده و تلفات انتقال را به حداقل میرساند. همچنین، وعده برنامه چهار ساله برای افزایش ظرفیت تولید، نشان از عزم بلندمدت برای حذف کامل خاموشیها و تبدیل اصفهان به یک قطب تولید انرژیهای پاک دارد.
توسعه انرژی خورشیدی در اصفهان، راهکاری است که همزمان پایداری تولید، سلامت عمومی و امنیت انرژی را در پرجمعیتترین و صنعتیترین استان کشور تضمین میکند.