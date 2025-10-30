مدیرعامل شرکت عمران بهارستان از تکمیل و تحویل ۱۰۰۰ واحد از بزرگ‌ترین طرح نهضت ملی مسکن کشور (۱۹ هزار واحدی) تا دهه فجر خبر داد. تأکید اصلی بر تأمین هم‌زمان زیرساخت‌ها (آب، برق، گاز) و آغاز پروژه‌های روبنایی شامل ۳ مدرسه، ۲ مسجد، کلانتری و آتش‌نشانی در یک ماه آینده است.

طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان، دیگر صرفاً یک وعده نیست؛ تبدیل به بزرگ‌ترین کارگاه ساختمانی کشور شده است! شهر جدید بهارستان امروز در کانون توجهات قرار دارد، چرا که نه تنها رکورددار اجرای طرح ۱۹ هزار واحدی مسکن ملی است، بلکه مسئولان ارشد استانی به صورت ویژه بر تحقق یک وعده مهم نظارت دارند: تحویل مسکن بدون زیرساخت ممنوع! این یعنی قرار نیست متقاضیان تنها کلید یک ساختمان را تحویل بگیرند، بلکه قرار است هم‌زمان با تحویل ۱۰۰۰ واحد تا دهه فجر، زیرساخت‌های حیاتی و سرانه‌های خدماتی نیز مهیا باشد. چه زمانی فرآیند گازرسانی آغاز می‌شود و تکلیف آب و فاضلاب چیست؟ در ادامه جزئیات کامل این ابرپروژه را بخوانید...

تحویل ۱۰۰۰ واحد از بزرگ‌ترین طرح ملی مسکن کشور تا دهه فجر

محمد مهدی احمدی، مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، در جریان حاشیه جلسه کارگروه شورای تلفیق استان اصفهان، از اجرای بزرگ‌ترین طرح ساخت یکجای نهضت ملی مسکن کشور در شهر بهارستان خبر داد. وی تأکید کرد که در حال حاضر، ساخت ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در دستور کار شرکت عمران قرار دارد و با پیشرفت‌های حاصل شده، تا دهه فجر سال جاری، یک‌هزار واحد از این پروژه‌ها تکمیل و آماده تحویل خواهند شد.

احمدی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «شهر بهارستان با اجرای طرح ۱۹ هزار واحدی ساخت مسکن ملی، بزرگ‌ترین طرح ساخت یکجای مسکن در کشور است و با پیگیری‌های مستمر استاندار، معاون عمرانی و همراهی مسئولان کشوری در دولت فعلی، نگاه ویژه‌ای به این پروژه صورت گرفته است.»

وی ادامه داد: «فرآیند تحویل واحدهای ساختمانی از سه طرح مختلف، از ابتدای هفته جاری آغاز شده است و قول می‌دهیم در دهه فجر امسال بالغ بر یک‌هزار واحد را تکمیل کنیم.» این اقدام نشان‌دهنده گام جدی در راستای خانه‌دار کردن متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان اصفهان است.

تضمین تأمین هم‌زمان خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز و فاضلاب)

یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان طرح‌های مسکن ملی، عدم تأمین زیرساخت‌ها هم‌زمان با تحویل واحدهاست. مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با تأکید بر این موضوع حیاتی، آن را به عنوان یک اصل اساسی در این پروژه مطرح کرد.

وی گفت: «بر اساس تأکید قاطع استاندار و وزیر راه و شهرسازی، باید خدمات مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب هم‌زمان با تحویل واحدهای مسکونی، در اختیار متقاضیان و ساکنان جدید شهر بهارستان قرار گیرد.»

احمدی افزود که اگرچه تأمین زیرساخت‌ها نیازمند منابع مالی ویژه است، اما با هماهنگی مسئولان استان و تصمیمات خوبی که در جلسات اخیر طرح بهارستان اتخاذ شده، به مردم این نوید داده می‌شود که هم‌زمان با تکمیل واحدهای مسکونی، خدمات زیربنایی از جمله آب و برق نیز انجام شود.

جزئیات تأمین گاز و وضعیت فاضلاب

گازرسانی: مدیرعامل شرکت عمران بهارستان خبر از آغاز قطعی فرآیند گازرسانی به طرح نهضت ملی مسکن داد. هماهنگی‌های لازم با شرکت ملی گاز انجام شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، عملیات گازرسانی تا ۲۲ بهمن امسال آغاز خواهد شد. وی هرچند زمان‌بر بودن مراحل اجرایی را تأیید کرد، اما بر شروع قطعی عملیات تا این تاریخ تأکید نمود.

فاضلاب: در خصوص شبکه فاضلاب، احمدی توضیح داد که تصمیم‌گیری مهمی در رابطه با تعیین تکلیف دستگاه‌های متولی احداث شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه شهر بهارستان در دستور کار جلسه شورا قرار گرفته است. او ابراز امیدواری کرد که با مسئولان آب و فاضلاب استان به جمع‌بندی نهایی در خصوص تقسیم کار و نتیجه رساندن موضوع فاضلاب برسند.

۲۰٪ پیشرفت فیزیکی در معابر و آسفالت با قیر یارانه‌ای

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان به موضوع آماده‌سازی شبکه معابر و اجرای عملیات آسفالت اشاره و تأکید کرد که این اقدامات زیرساختی نیز به موازات تکمیل ساختمان‌ها پیش می‌روند.

وی اعلام کرد که احداث شبکه معابر از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته و پس از انتخاب پیمانکار، طرح آغاز شده و تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در این طرح حاصل شده است. اجرای شبکه دفع آب‌های سطحی، زیرسازی، روسازی و احداث معابر از جمله اقدامات در حال انجام در این حوزه هستند.

همچنین، احمدی از انعقاد قراردادی مناسب با پیمانکار آسفالت خبر داد و افزود: «در صورت مساعد بودن شرایط جوی و نبود رطوبت و برودت شدید، امیدواریم عملیات آسفالت نیز هم‌زمان آغاز شود.» وی خاطرنشان کرد که قول‌هایی برای تأمین قیر یارانه‌ای دریافت شده است تا عملیات آسفالت با قیمت مناسب‌تری انجام پذیرد.

کلنگ‌زنی ۳ مدرسه، ۲ مسجد و کلانتری جدید در یک ماه آینده

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به اجرای هم‌زمان طرح‌های روبنایی، تأکید کرد که سرانه‌های خدماتی مورد نیاز ساکنان جدید در اولویت قرار دارند و این امر «مطالبه اصلی مردم» است.

وی در این خصوص اظهار کرد: «در کنار اجرای زیرساخت‌ها، در حال حاضر پیمانکاران عمرانی برای احداث سه باب مدرسه، دو باب مسجد، یک باب کلانتری، یک ایستگاه آتش‌نشانی جدید و تکمیل ایستگاه قبلی تعیین شده‌اند.»

احمدی ضمن تأکید بر اهمیت این پروژه‌ها، قول داد که عملیات کلنگ‌زنی این پروژه‌های روبنایی در یک ماه آینده انجام شود تا به موازات تحویل واحدها، نیازهای خدماتی و اجتماعی ساکنان جدید شهر بهارستان نیز پاسخ داده شود.