آیا اصفهان آماده جهش تاریخی است؟ پس از سال‌ها بحث و نیاز به زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی متناسب با جایگاه فرهنگی و اقتصادی نصف جهان، سرانجام طلسم شکسته شد. مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با انتشار توئیتی کوبنده و صریح، رسماً از یک پروژه عظیم و تحول‌آفرین پرده برداشت: راه‌اندازی ایرلاین اختصاصی استان اصفهان. این خبر نه فقط یک رویداد اقتصادی، بلکه یک اقدام راهبردی هویتی است که به عقیده استاندار، جایگاه اصفهان را در نقشه هوایی کشور و جهان دگرگون خواهد کرد. لحظه موعود فرارسیده است، اما جزئیات این «پرواز بزرگ» چیست؟

انقلاب هوایی در نصف جهان؛ ایرلاین اختصاصی اصفهان از ۲۴ آبان می‌پرد

اصفهان به تازگی در آستانه تحولی بزرگ و بنیادین در عرصه حمل‌ونقل هوایی قرار گرفت. مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با اعلام راه‌اندازی ایرلاین اختصاصی استان اصفهان در روز ۲۴ آبان ماه، از این اقدام به عنوان «فصل تازه‌ای از توسعه گردشگری و اقتصادی» یاد کرد و گفت: «این پروژه تاریخی، جایگاه اصفهان را در نقشه هوایی کشور و منطقه دگرگون خواهد کرد.»

استاندار اصفهان به تازگی این خبر مهم را در حساب توئیتری خود به اشتراک گذاشت و نوشت:

با راه‌اندازی ایرلاین اختصاصی اصفهان در ۲۴ آبان، فصل تازه‌ای از توسعه گردشگری و اقتصادی استان آغاز می‌شود.

بال‌های اختصاصی اصفهان: نماد اعتماد به توان بومی

به گفته استاندار، پروژه ایجاد ایرلاین اختصاصی نتیجه پیگیری‌های مستمر و همکاری نهادهای مختلف استانی است و پیام‌آور رشد، رونق و اعتماد به توان بومی اصفهانی‌هاست. وی در پست توئیتری خود نوشت: "فصل تازه‌ای از توسعه گردشگری و اقتصادی استان آغاز می‌شود و با اراده‌ای استوار و هم‌افزایی ملی، بال‌های اختصاصی اصفهان امروز به پرواز درآمده‌اند."