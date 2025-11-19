سرعت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
شتاب تسهیلات در اصفهان: زمینهای رایگان «جوانی جمعیت» به خط پایان رسیدند؛ تعیین تکلیف ۱۰ هزار متقاضی تا دهه فجر
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان اعلام کرد که فرآیند واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت به سرعت رسیده است. تاکنون بیش از ۵ هزار قطعه واگذار شده و ۱۰۲۰۰ متقاضی واجد شرایط شناسایی شدهاند. بخش مهمی از این افراد تا دهه فجر زمین خود را دریافت میکنند. اراضی جایگزین برای شهرهای پرتقاضا مانند شاهینشهر و قارنه در نظر گرفته شده است.
«حمایت از خانواده و فرزندآوری» سرعت یافته است.؛ در استان تاریخی اصفهان، وعدهها در حال تبدیل شدن به زمینهای ۲۰۰ متری رایگان هستند. دستگاههای متولی اعلام کردند که سرعت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اوج رسیده و هزاران خانواده چشمانتظار، به زودی کلید خانههای آینده خود را در دست خواهند گرفت. خبر خوش این است که علیرغم چالش کمبود زمین در کلانشهرها، راهحلهای هوشمندانه برای پوشش کامل متقاضیان پیدا شده و مژده تعیین تکلیف تا دهه فجر، امید را در دل متقاضیان احیا کرده است. آیا این شتاب عملیاتی، طلایهدار حل بحران مسکن برای خانوادههای پرجمعیت خواهد بود؟
فاز عملیاتی قانون جوانی جمعیت کلید خورد: پایان چشم انتظاری ۱۰۲۰۰ خانواده اصفهانی
زنگ آغاز شتاب تاریخی در فرآیند واگذاری اراضی حمایتی به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان اصفهان به صدا درآمد. با توجه به تأکید دولت بر تسهیل فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده، این استان وارد مرحلهای شده است که واگذاری زمین را از یک برنامه بلندمدت به یک عملیات اجرایی سریعالوصول تبدیل کرده است.
حمیدرضا فلاح چمآسمانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، در تشریح جزئیات این روند، اعلام کرد که فرآیند اجرای قانون وارد فاز «سرعتگیری» شده و بخش قابل توجهی از متقاضیان احراز صلاحیتشده، تا جشنهای دهه فجر امسال، سرنوشت دریافت زمین خود را خواهند دانست.
این مقام مسئول تأکید کرد که در یک برنامه منسجم و هدفمند، از ابتدای اجرای این طرح تا کنون ۳۸ هزار و ۲۰۰ مشمول این قانون در سطح استان شناسایی شدهاند. از این تعداد، بررسی دقیق شرایط متقاضیان منجر به احراز صلاحیت ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر برای دریافت زمین رایگان شده است. این آمار نشاندهنده یک جهش مدیریتی در بررسی پروندههای انباشته است و با برنامهریزی انجامشده، بخش مهمی از این افراد در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف میشوند.
نکته حائز اهمیت این است که تاکنون بیش از 5 هزار قطعه زمین در مناطق مختلف استان به خانوادههای واجد شرایط تحویل داده شده است. این روند واگذاری زمین ۲۰۰ متری (یا واحد مسکونی معادل در کلانشهرها) در ماههای آتی با قدرت ادامه خواهد یافت تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ خانوادهای که شرایط لازم را احراز کردهاند، به تدریج تعیین تکلیف شوند. هدف اصلی، تحقق عملیاتی سیاستهای تشویقی جمعیتی و تسهیل دسترسی خانوادهها به اراضی حمایتی است.
ضوابط حیاتی مشمولیت برای دریافت زمین
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در پایان این بخش خبری، ضوابط اصلی بهرهمندی از این طرح را یادآور شد:
-
خانوارهای دارای فرزند سوم به بعد که تولد فرزند سوم یا بیشتر آنها پس از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون) بوده باشد.
-
خانوادههای چهارفرزندی که دارای فرزندان زیر ۲۰ سال هستند، نیز در زمره مشمولان قرار میگیرند.
-
این طرح با هدف حمایت عملی از سیاستهای فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده طراحی شده است.
جزئیات تأمین زمین و راهحلهای غرب شاهینشهر برای پوشش اصفهان و نجفآباد
چالش تأمین اراضی در شهرهای پرجمعیت استان اصفهان همواره یکی از موانع کلیدی اجرای سریع قانون جوانی جمعیت بوده است؛ با این حال، راه و شهرسازی استان با تدوین برنامهای جایگزین، این چالش را مدیریت کرده است.
فلاح چمآسمانی صراحتاً به محدودیت زمین در شهرهای پرتقاضایی مانند خمینیشهر و نجفآباد اشاره کرد. او توضیح داد که برای جبران این کمبودها و عدم توقف در فرآیند واگذاری، اراضی جایگزین با ظرفیت بالا در نظر گرفته شده است. این مناطق ظرفیت لازم برای تأمین نیاز بخشی از متقاضیان را دارا هستند.
مناطق کلیدی جایگزین و جدید برای واگذاری شامل:
-
غرب شاهینشهر: این منطقه استراتژیک به عنوان یکی از مهمترین نقاط جایگزین، ظرفیت لازم برای تأمین نیاز بخشی از متقاضیان خمینیشهر و نجفآباد را دارا است.
-
دهق، علویجه و گلدشت: این نقاط نیز به عنوان اراضی دارای پتانسیل برای پوشش کمبودهای محلی معرفی شدهاند.
وضعیت ویژه متقاضیان شهر اصفهان: برای مشمولان مرکز استان (شهر اصفهان)، اراضی غرب شاهینشهر و همچنین زمینهایی که مطالعات نهایی آنها در روستای قارنه در حال نهایی شدن است، تعیین شدهاند. مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد که این اراضی در حال حاضر در مرحله آمادهسازی و زیرساخت قرار دارند و پس از تأیید نهایی مراجع ذیربط، بلافاصله وارد فرآیند واگذاری رسمی به متقاضیان خواهند شد تا سهم بیشتری از مشمولان این شهر بزرگ را پوشش دهند. دستگاههای مرتبط با اجرای قانون جوانی جمعیت در استان اصفهان تلاش دارند با رفع موانع و تأمین اراضی مورد نیاز، امکان واگذاری زمین به تعداد بیشتری از خانوادههای مشمول را فراهم کنند و در ماههای پیشرو، سرعت این روند افزایش خواهد یافت.
تاریخچه و بنیان قانون: حمایت همهجانبه برای مقابله با بحران جمعیت (سابقه خبر)
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک مصوبه جامع است که با هدف اصلی مقابله با بحران جمعیتی و افزایش نرخ باروری در ایران به تصویب رسیده است. این قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به طور رسمی لازمالاجرا شد و اجرای آن به صورت آزمایشی برای ۷ سال پیشبینی شده است. این مصوبه در پی زنگ خطر کاهش نرخ رشد جمعیت و پیشبینی سالخوردگی سریع جمعیت کشور، به عنوان یک راهبرد کلان ملی طراحی شد.
این قانون صرفاً محدود به تسهیلات مسکن نیست و شامل مجموعهای از تسهیلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بیمهای و رفاهی برای خانوادهها، بهویژه مادران، زنان شاغل و جوانان است تا زمینههای فرزندآوری و توانمندسازی خانوادهها فراهم شود. هدف نهایی آن، ایجاد انگیزه و حمایت مناسب برای خانوادهها در چرخه افزایش جمعیت و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها است.
تسهیلات مسکن و شرایط قانونی
بخش اصلی مورد اشاره در گزارش خبری مربوط به مسکن است. موارد قانونی کلیدی در این زمینه عبارتند از:
-
اختصاص تسهیلات مسکن به خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر، شامل اعطای زمین یا واحد مسکونی تا سقف ۲۰۰ مترمربع با تخفیفات قابل توجه در هزینههای پروانه ساخت و انشعابات.
-
شرط کلیدی تولد: خانهدارانی که بعد از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ فرزند سوم یا بیشتر به دنیا آوردهاند، مشمول دریافت تسهیلات مسکن میشوند.
-
شرط نرخ باروری: نرخ باروری شهرستان زادگاه پدر یا فرزند سوم یا بیشتر باید کمتر یا مساوی ۲.۵ باشد.
-
شرط سکونت: متقاضی باید حداقل ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را داشته باشد.
-
حذف فرم «ج»: یکی از تسهیلات مهم، حذف شرط سبز بودن فرم «ج» است؛ بنابراین کسانی که قبلاً از طرحهای مسکن مهر یا زمین دولتی استفاده کردهاند نیز در صورت احراز سایر شرایط، میتوانند مشمول باشند.
سایر حمایتهای کلیدی قانون
قانون جوانی جمعیت فراتر از زمین و مسکن، حمایتهای زیر را نیز در بر میگیرد:
-
حمایتهای شغلی و مادرانگی: مرخصی زایمان ۹ ماهه با حقوق کامل، مرخصی دوهفتهای برای همسران، کاهش ساعت کاری و تسهیل دورکاری برای مادران، و ممنوعیت تعدیل نیرو برای مادران شاغل.
-
حمایتهای مالی و بیمهای: افزایش وامهای قرضالحسنه ویژه برای خانوادههای پرجمعیت و پرداخت حق بیمه ۱۰۰ درصدی برای مادران غیرشاغل روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر.
-
مشوقهای مالیاتی و بازنشستگی: معافیتهای مالیاتی به ازای هر فرزند و امکان کاهش سن بازنشستگی مادران به ازای تعداد فرزندان (یک سال برای هر فرزند و یک و نیم سال برای فرزند سوم به بعد).
-
تسهیلات فرهنگی و آموزشی: ارائه بستههای رایگان تغذیه و بهداشتی، مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو و اختصاص حداقل ۱۰ درصد بودجه تولید محتوا به موضوع جوانی جمعیت.
این مجموعه قوانین در راستای سیاستهای کلان دولت برای حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از خانوادهها تصویب شده است تا زمینههای تثبیت و افزایش جمعیت کشور فراهم شود و روند اجرای سریع آن در استان اصفهان، نشاندهنده عزم جدی دولت برای تحقق این اهداف است.