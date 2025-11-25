خیز نصفجهان برای جذب گردشگر از بزرگترین کشور مسلمان
پیشنهاد استراتژیک اصفهان به اندونزی: تشکیل مثلث «گردشگری، علم و اقتصاد دیجیتال»
مهدی جمالینژاد در دیدار با سفیر اندونزی، ضمن تشریح ظرفیتهای تمدنی و صنعتی اصفهان، پیشنهاد تاسیس «پل نوآوری اصفهان–اندونزی» را ارائه کرد. این طرح جامع با هدف توسعه دیپلماسی عمومی، بر سه محور «گردشگری»، «همکاریهای علمی» و «اقتصاد دیجیتال» استوار است تا تعاملات دو ملت را وارد فاز جدیدی کند.
شامگاه دوشنبه، تالار تاریخی اشرف استانداری اصفهان میزبان دیالوگی متفاوت میان مدیریت ارشد استان و نماینده بزرگترین کشور مسلمان جهان بود. در این دیدار که فراتر از تعارفات معمول دیپلماتیک پیش رفت، دکتر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با رونمایی از یک ایده نوآورانه، طرحی را روی میز مذاکره گذاشت که میتواند فصل جدیدی را در روابط تهران و جاکارتا رقم بزند. استاندار اصفهان با تکیه بر پیشینه تاریخی «نصف جهان» در همزیستی ادیان و جایگاه کنونی آن به عنوان قطب فناوری، پیشنهاد ایجاد «پل نوآوری اصفهان–اندونزی» را مطرح کرد؛ پلی که قرار است بر پایههای مستحکم گردشگری، علم و اقتصاد خلاق بنا شود و خلاء بزرگ ارتباطات مردمی میان دو کشور را پر کند.
معماری «پل نوآوری»؛ نقشهراهی برای اتصال دو تمدن
مهدی جمالینژاد در این نشست دیپلماتیک، با نگاهی آسیبشناسانه به سطح فعلی روابط، صرفاً به بیان کلیات اکتفا نکرد و یک چارچوب عملیاتی مدرن را پیشنهاد داد. وی با اشاره به ضرورت عبور از روشهای سنتی ارتباط، ایده «پل نوآوری اصفهان–اندونزی» را به عنوان بستری جامع برای توسعه تعاملات دوجانبه معرفی کرد.
این پل نوآوری که هسته مرکزی مذاکرات این دیدار را تشکیل میداد، بر سه محور اصلی و حیاتی استوار است:
-
گردشگری و تبادلات فرهنگی: با هدف تقویت دیپلماسی عمومی.
-
همکاریهای علمی و دانشگاهی: با تمرکز بر تبادل دانشجو و لینک کردن پارکهای علم و فناوری.
-
اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق: با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه این طرح نیازمند یک نقشه راه دقیق است، آمادگی مدیریت استان را برای تدوین مشترک این نقشه با سفارت اندونزی در چهار مرحله کلیدی شامل «اتصال، توانمندسازی، اجرا و توسعه پایدار» اعلام کرد. به باور وی، اجرای این مراحل میتواند ظرفیتهای بالقوه دو ملت بزرگ ایران و اندونزی را به فعلیت رسانده و مدلی موفق از همکاریهای استانی در سطح بینالمللی ارائه دهد.
بازخوانی تاریخ؛ از «صفاخانهها» تا پایتختی تمدن
بخش دیگری از سخنان نماینده عالی دولت در استان، به تبیین جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان اختصاص داشت. جمالینژاد با اشاره به اینکه اصفهان منطقهای راهبردی در فلات مرکزی ایران است، گریز ظریفی به تاریخ زد و از ویژگی منحصربهفرد این دیار در «زیست مسالمتآمیز ادیان و اقوام» سخن گفت.
او با یادآوری یک سنت فراموشنشده تاریخی گفت: «بیش از ۱۵۰ سال پیش، در همین اصفهان مکانهایی به نام «صفاخانه» دایر بوده است. این مکانها فضایی برای گفتوگوی آزادانه و محترمانه میان پیروان ادیان و اقوام مختلف بودند تا برای تحقق توسعه و پیشرفت جامعه با یکدیگر همفکری کنند.» استاندار اصفهان همچنین سابقه پناه دادن مردم اصفهان به پناهجویان سایر کشورها (از جمله لهستانیها) در جریان جنگهای جهانی را سندی دیگر بر روحیه صلحطلبانه و جهانیاندیش مردم این دیار دانست.
وی با اشاره به سابقه پایتختی اصفهان در سه دوره مهم تاریخی آلبویه، سلجوقیه و صفویه، افزود:
«اصفهان با داشتن بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی و میراث ناملموس فراوان، ردپای گذشتههای دور را با صلابت حفظ کرده و به عنوان یکی از بازیگران اصلی جاده ابریشم، همواره شاهراهی برای تبادلات فرهنگی و تجاری بوده است.»
پارادوکس گردشگری؛ اشتراکات زیاد، تعاملات کم
یکی از مهمترین محورهای این گفتگو، نقد صریح وضعیت فعلی گردشگری میان دو کشور بود. استاندار اصفهان با اشاره به تاکید سفیر اندونزی بر لزوم توسعه روابط مردمی، گفت: «مردم اندونزی و ایران دارای نقاط مشترک فرهنگی و مذهبی فراوانی هستند که مکمل یکدیگرند. این اشتراکات بهترین بستر برای دیپلماسی عمومی است، اما متاسفانه آمارها نشان میدهد که سطح تعاملات گردشگری بسیار پایینتر از ظرفیتهای موجود است.»
جمالینژاد بر لزوم «آسیبشناسی» دقیق و «ساختارشکنی» در روشهای فعلی جذب گردشگر تاکید کرد و افزود: «توسعه اقتصاد گردشگری بین دو کشور باید از حالت شعار خارج شده و با تسهیلگری در رفتوآمد شهروندان دو کشور، به یک جریان پایدار اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود.»
اصفهان امروز؛ قطب «هایتک» و شهرکهای دانشبنیان
فراتر از تاریخ و فرهنگ، استاندار اصفهان چهرهای مدرن و صنعتی از استان را نیز برای سفیر اندونزی ترسیم کرد. وی با بیان اینکه اصفهان امروز تنها به گذشته خود نمینازد، اظهار داشت: «این استان با در اختیار داشتن بیش از ۱۲ درصد از صنایع کل کشور، قلب تپنده صنعت ایران است و در حوزه صنایع «هایتک» (High-Tech) و فناوریهای پیشرفته، پیشتاز استانهای کشور محسوب میشود.»
اشاره به ظرفیتهای علمی، بخش دیگری از این گزارش بود. جمالینژاد گفت: «اصفهان که در قدیم "دارالعلم" نامیده میشد، امروز میزبان اولین شهرک علمی و تحقیقاتی کشور است. حضور بیش از ۸۰۰ مجموعه فعال دانشبنیان در این شهرک، اکوسیستمی قدرتمند برای همکاریهای فناورانه ایجاد کرده است.»
او همچنین پیشنهاد داد که همکاریهای علمی و دانشگاهی به عنوان یکی از پایههای «پل نوآوری»، از طریق برگزاری دورههای آموزشی مشترک، تبادل اساتید و دانشجویان و اتصال پارکهای علم و فناوری دو کشور عملیاتی شود.
صنایع دستی و شهرهای خلاق؛ زبان مشترک هنر
در پایان، ظرفیتهای هنری استان به عنوان مکملی برای اقتصاد خلاق مورد توجه قرار گرفت. استاندار اصفهان با یادآوری اینکه بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی در این استان فعال است، خاطرنشان کرد: «اصفهان با عنوان "شهر خلاق صنایع دستی" و کاشان با عنوان "شهر خلاق معماری" در شبکه شهرهای خلاق یونسکو ثبت شدهاند و این عناوین جهانی، فرصتی بینظیر برای توسعه صادرات محصولات فرهنگی و اقتصاد هنر میان ایران و اندونزی فراهم میکند.»