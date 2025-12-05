سرای زرگرباشی؛ خلق یک مرکز طلا و جواهر مدرن در قلب اصفهان

اصفهان، شهری که همواره خانه هنرمندان و صنعتگران بوده، حالا میزبان پروژه‌ای است که قصد دارد آینده صنعت طلا و جواهر را بازتعریف کند. علیرضا نعمت‌بخش، ایده‌پرداز، سازنده و سرمایه‌گذار مجموعه سرای زرگرباشی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ما باور داریم آینده و توسعه اصفهان وابسته به هنر و اقتصاد است و رسانه‌ها نقش کلیدی در این مسیر دارند. از امروز روی همراهی شما حساب می‌کنیم.

اصفهان، شهری که همواره خانه هنرمندان و صنعتگران بوده، حالا میزبان پروژه‌ای است که قصد دارد آینده صنعت طلا و جواهر را بازتعریف کند.

علیرضا نعمت‌بخش، ایده‌پرداز، سازنده و سرمایه‌گذار مجموعه سرای زرگرباشی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ما باور داریم آینده و توسعه اصفهان وابسته به هنر و اقتصاد است و رسانه‌ها نقش کلیدی در این مسیر دارند. از امروز روی همراهی شما حساب می‌کنیم.

نعمت بخش افزود: سال‌ها تجربه بازار و گفت‌وگو با زرگران، استادکاران و مشتریان نشان داد اصفهان به فضایی نیاز دارد که خرید طلا را با آرامش، اعتماد و احترام همراه کند و در عین حال فرصت رشد و برند شدن برای کسب‌وکارها فراهم شود.

ایده و فلسفه شکل‌گیری مجموعه

نعمت‌بخش با اشاره به اهمیت تاریخ و فرهنگ بازار طلا گفت: بازار اصفهان، هر قطعه طلا را به داستانی از زندگی مردم پیوند می‌دهد؛ هدیه‌ای برای آغاز یک زندگی، پس‌اندازی برای آینده یک خانواده و یادگاری برای نسل‌های بعد. ما می‌خواستیم فضایی بسازیم که نه جایگزین بازار باشد و نه جای خالی آن را پر کند، بلکه مکمل آن باشد؛ خانه‌ای امن، خانه‌ای مناسب هنر و خانه‌ای شایسته اصفهان. بر اساس این رویکرد، «سرای زرگرباشی» طراحی شد تا هویت تاریخی شهر حفظ شود و در کنار آن، استانداردهای روز برای امنیت، راحتی و خدمات مدرن فراهم شود.

سرای مدرن زرگرباشی در قلب بافت تاریخی اصفهان

سرمایه‌گذار مجموعه سرای زرگرباشی با اشاره به اینکه این مجموعه در قلب بافت تاریخی اصفهان ساخته شده و تنها چند قدم با مسجد جامع و میدان نقش‌جهان فاصله دارد، خاطرنشان کرد: ساختمان سه طبقه و ۸۹ واحد با متوسط ۲۵ متر مربع شامل ویژگی‌هایی است که آن را از سایر مراکز خرید طلا متمایز می‌کند. استفاده از آجرهای دست‌ساز در ورودی، لوسترها و گنبدهای طراحی‌شده توسط استادکاران اصفهانی، زیرساخت کامل آب، فاضلاب و فیبر نوری، و امکانات حرفه‌ای از جمله استودیو عکاسی و خدمات تعمیر طلا. پارکینگ اختصاصی و دسترسی کنترل‌شده به ورودی‌ها، اطمینان خاطر خریداران و فروشندگان را تضمین می‌کند.

امنیت و اعتماد؛ محور اصلی پروژه

نعمت‌بخش ادامه داد: امنیت در سرای زرگرباشی فراتر از استانداردهای معمول است. سیستم‌های نظارت تصویری ۲۴ ساعته، شیشه‌های ضدتهاجمی، درهای ایمن، کنترل پلاک خودروهای ورودی و حضور نیروی انتظامی از جمله اقدامات امنیتی مجموعه است. او تأکید کرد: هر واحد، خانه امن سرمایه مردم است و با این لایه‌های امنیتی، نگرانی‌ها به حداقل رسیده و آرامش خرید و فروش تضمین می‌شود.

سرای زرگرباشی یک اکوسیستم زنده برای صنعت طلا و جواهر

او افزود: سرای زرگرباشی تنها به خرید و فروش طلا محدود نمی‌شود؛ بلکه یک اکوسیستم زنده برای صنعت طلا و جواهر ایجاد کرده است. این مجموعه شامل مرکز ویژه اعتبارسنجی طلا و جواهر، استودیو عکاسی حرفه‌ای، فروش آنلاین، موزه کوچک طلا با آثار سنتی، بام سبز با چشم‌انداز تاریخی، کافی‌شاپ و امکانات گردشگری است. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه موقعیت مجموعه در گذر فرهنگی و نزدیکی به مسجد جامع و بافت تاریخی شهر فرصت ویژه‌ای برای تلفیق خرید، گردشگری و تجربه فرهنگی فراهم می‌کند گفت: بازدیدکنندگان می‌توانند علاوه بر خرید، از تاریخچه زرگری اصفهان نیز آگاه شوند و تجربه‌ای کامل از هنر و فرهنگ شهر داشته باشند.

حمایت از نسل جوان و برندهای خاص در دستور کار مجموعه

نعمت‌بخش در ادامه با بیان اینکه سرای زرگرباشی برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از نسل جوان و برندهای خاص دارد، افزود: این برنامه ها شامل برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی طراحی طلا و جواهر، همکاری با استارتاپ‌ها، آموزش حرفه‌ای زرگری و ارائه فرصت‌های فروش آنلاین و حضوری است. او خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد فضایی است که نسل جدید بتواند مسیر حرفه‌ای خود را در صنعت طلا پیدا کند و در عین حال، برندهای معتبر و طراحی‌های خاص نیز در این مجموعه عرضه شوند.

نعمت‌بخش گفت: سرای زرگرباشی از یک ایده شکل گرفت و آن هم احترام به هنری است که قرن‌ها ارزش این شهر را ساخته و امروز به خانه اعتماد تبدیل شده است. ما امیدواریم این مجموعه نقطه شروع فصل جدیدی برای صنعت طلا در اصفهان باشد و تجربه‌ای امن، مدرن و فرهنگی برای خریداران، فروشندگان و گردشگران فراهم کند.

ارتقای زیرساخت‌های امنیتی و رفاهی در مجموعه «زرگرباشی»؛ از پارکینگ هوشمند تا انرژی پاک

مدیر مجموعه «زرگرباشی» با تشریح جزئیات اقدامات امنیتی، امکانات پارکینگ و خدمات رفاهی این مرکز تجاری، اعلام کرد که زیرساخت‌های هوشمندسازی، شارژ برقی خودرو، کارواش نانو و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی تا پایان سال تکمیل می‌شود.

مهدی طباطبایی، مدیر مجموعه «زرگرباشی» با تشریح جزئیات زیرساخت‌های امنیتی و خدماتی این مرکز گفت: طراحی ورودی‌ها و پارکینگ مجموعه به‌گونه‌ای انجام شده که در صورت بسته بودن ورودی اصلی و پارکینگ، هیچ مسیر نفوذی دیگری به داخل وجود نداشته باشد. به گفته او، فضاهای مشرف به خیابان نیز کاملاً مسدود شده و دو مانیتور در المان‌های ورودی برای معرفی مجموعه نصب شده است.

طباطبایی با اشاره به اختصاصی بودن پارکینگ واحدها افزود: برای هر مالک یک پارکینگ در سند تعریف شده و علاوه بر آن تعدادی پارکینگ مهمان نیز در نظر گرفته‌ایم تا در موارد مرتبط با ورود یا خروج طلا و جواهرات یا میزبانی مشتریان خاص، با هماهنگی واحد سکیوریتی مورد استفاده قرار گیرد.

او درباره روند ورود خودروها توضیح داد: ماشین‌ها از کوچه باباسیم وارد گیت اول می‌شوند که مجهز به نگهبانی با شیشه‌های ضدگلوله است. سپس پس از ورود به رمپ، سیستم رول‌آپ پلاک‌خوان مرحله دوم احراز هویت را انجام می‌دهد و تنها خودروهایی که پلاک آنها از پیش ثبت شده باشد اجازه ورود پیدا می‌کنند.

مدیر مجموعه زرگرباشی با اشاره به امکانات تکمیلی پارکینگ گفت: شارژر خودروهای برقی و کارواش نانو به‌عنوان خدمات جانبی در نظر گرفته شده و تجهیزات آن سفارش‌گذاری شده است. پیش‌بینی می‌کنیم تا دی‌ماه این بخش نیز به بهره‌برداری برسد.»او همچنین به استفاده از انرژی پاک اشاره کرد و گفت: روی بام مجموعه علاوه بر ژنراتور، فتوسل‌های خورشیدی نصب خواهد شد تا بخشی از برق مجموعه از انرژی خورشیدی تأمین شود.

طباطبایی در ادامه با معرفی بخش‌های تجاری مجموعه افزود: زرگرباشی دارای سه طبقه تجاری است و علاوه بر آن دو کافی‌شاپ یکی در روف‌گاردن و دیگری در طبقه همکف؛ برای رفاه مشتریان طراحی شده است. فضای کافی‌شاپ همکف همراه با آبنما تا هفته آینده مبلمان می‌شود تا مشتریان و همراهان بتوانند هنگام خرید یا استراحت از این فضا استفاده کنند.

مجموعه زرگرباشی، روز جمعه ۲۱ آذرماه افتتاح رسمی می‌شود و از ۲۲ آذرماه عملا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

