افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا؛ گامی راهبردی برای تأمین آب پایدار صنایع فلات مرکزی
وزیر صمت در آیین افتتاح خط دوم انتقال آب دریا به فلات مرکزی، این پروژه را نقطه عطفی در تأمین آب صنایع عنوان کرد و گفت اجرای این طرح، زمینه صفر شدن برداشت فولاد مبارکه از آب زایندهرود را فراهم میکند.
اصفهان امروز آنلاین: سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا گفت: امروز شاهد بهرهبرداری از یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی کشور هستیم؛ طرحی که تأمین آب پایدار برای منطقه فلات مرکزی و صنایع حیاتی مستقر در آن را بهطور قابلملاحظهای تضمین میکند.
تأمین آب پایدار برای صنایع فلات مرکزی
این پروژه نقش مهمی در جلوگیری از اثرات منفی کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی بر تولید کشور در سالهای آینده خواهد داشت و امیدواریم با اجرای خطوط انتقال آب و اقدامات زیرساختی مشابه، شرایط بهتری برای توسعه صنعتی و زیستمحیطی کشور رقم بخورد.
صفر شدن برداشت فولاد مبارکه از آب زایندهرود
او افزود: این طرح یکی از پروژههای بسیار مهم کشور است که آثار آن در بخش صنعت دوچندان خواهد بود. افتتاح این خط گامی بلند در حفظ و صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین عزیزمان است و زمینه صفر شدن مصرف آب زایندهرود در فولاد مبارکه را فراهم میکند.
وزیر صمت ضمن قدردانی از فولاد مبارکه و سایر سهامداران، همچنین از تلاشهای مهندسان، کارگران، مدیران و تمامی دستاندرکاران این پروژه تقدیر کرد و خواستار تداوم همکاریها شد.
بازنگری صنعتی با محوریت دریا در دولت چهاردهم
اتابک خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که تمامی برنامههای توسعهای کشور باید مبتنی بر سند پیشرفت مصوب دولت و مندرج در برنامه هفتم توسعه باشد. وزارت صمت و دولت چهاردهم، با محوریت دریا و بهرهگیری از ظرفیتهای ساحلی، بازنگری اساسی در برنامه صنعت انجام دادهاند.
او با اشاره به تجربههای پرهزینه گذشته تأکید کرد: هزینههایی که امروز انجام میشود، نتیجه جانماییهای نادرست گذشته است و باید این موضوع در توسعههای آتی تمامی شرکتها و صنایع مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم خطوط انتقال آب مورد نیاز صنایع را احداث و صنایع را بر اساس استراتژی مبتنی بر ظرفیت دریا اجرا کنیم.
آثار ملموس برای مردم اصفهان
وی در پایان با قدردانی از رئیسجمهور برای حضور و توجه به این طرح مهم، ابراز امیدواری کرد که آثار و برکات این پروژه بهویژه برای مردم عزیز اصفهان مشهود و قابل لمس باشد.