وزیر صمت در آیین افتتاح خط دوم انتقال آب دریا به فلات مرکزی، این پروژه را نقطه عطفی در تأمین آب صنایع عنوان کرد و گفت اجرای این طرح، زمینه صفر شدن برداشت فولاد مبارکه از آب زاینده‌رود را فراهم می‌کند.

اصفهان امروز آنلاین: سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین افتتاح ابرپروژه انتقال آب دریا گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور هستیم؛ طرحی که تأمین آب پایدار برای منطقه فلات مرکزی و صنایع حیاتی مستقر در آن را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تضمین می‌کند.

تأمین آب پایدار برای صنایع فلات مرکزی

این پروژه نقش مهمی در جلوگیری از اثرات منفی کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی بر تولید کشور در سال‌های آینده خواهد داشت و امیدواریم با اجرای خطوط انتقال آب و اقدامات زیرساختی مشابه، شرایط بهتری برای توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور رقم بخورد.

صفر شدن برداشت فولاد مبارکه از آب زاینده‌رود

او افزود: این طرح یکی از پروژه‌های بسیار مهم کشور است که آثار آن در بخش صنعت دوچندان خواهد بود. افتتاح این خط گامی بلند در حفظ و صیانت از هویت زیستی و فرهنگی سرزمین عزیزمان است و زمینه صفر شدن مصرف آب زاینده‌رود در فولاد مبارکه را فراهم می‌کند.

وزیر صمت ضمن قدردانی از فولاد مبارکه و سایر سهام‌داران، همچنین از تلاش‌های مهندسان، کارگران، مدیران و تمامی دست‌اندرکاران این پروژه تقدیر کرد و خواستار تداوم همکاری‌ها شد.

بازنگری صنعتی با محوریت دریا در دولت چهاردهم

اتابک خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که تمامی برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید مبتنی بر سند پیشرفت مصوب دولت و مندرج در برنامه هفتم توسعه باشد. وزارت صمت و دولت چهاردهم، با محوریت دریا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساحلی، بازنگری اساسی در برنامه صنعت انجام داده‌اند.

او با اشاره به تجربه‌های پرهزینه گذشته تأکید کرد: هزینه‌هایی که امروز انجام می‌شود، نتیجه جانمایی‌های نادرست گذشته است و باید این موضوع در توسعه‌های آتی تمامی شرکت‌ها و صنایع مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم خطوط انتقال آب مورد نیاز صنایع را احداث و صنایع را بر اساس استراتژی مبتنی بر ظرفیت دریا اجرا کنیم.

آثار ملموس برای مردم اصفهان

وی در پایان با قدردانی از رئیس‌جمهور برای حضور و توجه به این طرح مهم، ابراز امیدواری کرد که آثار و برکات این پروژه به‌ویژه برای مردم عزیز اصفهان مشهود و قابل لمس باشد.