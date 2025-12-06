طرحی که با حمایت عمده فولاد مبارکه به نتیجه رسید
افتتاح طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی با دستور رئیسجمهور
طرح ۸۰۰ کیلومتری انتقال آب دریا به فلات مرکزی که با سرمایهگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی و حمایت عمده فولاد مبارکه اجرا شده، با دستور رئیسجمهور افتتاح شد؛ طرحی راهبردی که وابستگی صنایع اصفهان به زایندهرود را قطع کرده و امنیت آب صنعتی کشور را تقویت میکند.
اصفهان امروز آنلاین: صبح امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴، طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی در حد فاصل سیرجان تا اصفهان که با حمایت عمده شرکت فولاد مبارکه اجرا شده است، با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در قالب ویدئو کنفرانس، به بهرهبرداری رسمی رسید.
پروژهای ملی برای نجات صنایع و صیانت از منابع آب
این طرح با ظرفیت راهبردی تأمین آب پایدار برای صنایع استان اصفهان، یکی از کلیدیترین پروژههای زیربنایی کشور برای مدیریت ریسک منابع آب و جلوگیری از توقف فعالیتهای صنعتی در فلات مرکزی محسوب میشود.
سرمایهگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی و اجرای ۸۰۰ کیلومتر مسیر انتقال آب
این ابرپروژه با سرمایهگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومانی و مشارکت گسترده فولاد مبارکه در مدت دو سال اجرا شده و شامل ۸۰۰ کیلومتر لولهگذاری از سیرجان تا اصفهان است.
با آغاز بهرهبرداری از این خط انتقال، وابستگی فولاد مبارکه و بخش قابلتوجهی از صنایع منطقه به حوضه آب زایندهرود بهطور رسمی قطع و مسیر تابآوری صنعتی استان در برابر خشکسالی هموار شد.
آینده صنایع اصفهان بدون نگرانی از کمآبی
پیش از اجرای این پروژه، صنایع استان اصفهان با خطر توقف فعالیت به دلیل کمبود آب مواجه بودند. انتقال آب از دریا، گامی حیاتی و آیندهنگرانه برای حفظ چرخه تولید و اشتغال در این منطقه است و میتواند اقتصاد اصفهان را از مخاطرات زیستمحیطی برهاند.
کارشناسان این طرح را نماد مهندسی ارزش و مدیریت استراتژیک منابع میدانند؛ پروژهای که نهتنها تأمین آب صنعتی را تضمین میکند، بلکه سرمایه اجتماعی و امید عمومی به احیای زایندهرود را نیز تقویت خواهد کرد.
پزشکیان: مسئله آب با رویکرد علمی حل میشود
رئیسجمهور در این مراسم با قدردانی از تلاش همه مجریان و متخصصان پروژه گفت:
«جلسات متعددی در زمینه رفع مشکل کمآبی در فلات مرکزی و سایر نقاط کشور برگزار کردهایم که ادامه خواهد داشت. بررسیهای کارشناسی با مشارکت دانشگاهها در حال انجام است تا راهکارها با آیندهنگری، منطق علمی و توسعه پایدار شناسایی و اجرا شود.»
انتقال بارگذاریهای صنعتی به سمت سواحل جنوبی کشور
پزشکیان تأکید کرد:
«با همکاری و همافزایی میتوانیم بر مشکل کمآبی غلبه کنیم. یکی از الزامات راهبردی این است که از این پس بارگذاریهای صنعتی و جمعیتی به سمت سواحل جنوبی منتقل شود.»
او ابرپروژه انتقال آب به فلات مرکزی را نمونه موفق عملگرایی در حوزه حکمرانی آب دانست.