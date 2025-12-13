استاندار اصفهان، بانوان خیر را نیروی پیشتاز نیکوکاری در استان دانست. در این مراسم، قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به آمارهای نگران‌کننده دیابت (۱۴٪) و فشار خون (۳۴٪)، بر لزوم سرمایه‌گذاری خیرین در حوزه‌های غربالگری و پیشگیری تأکید کرد. وی همچنین نرخ باروری ۱.۱۹ در اصفهان را هشدارآمیز توصیف کرد.

اصفهان، شهر پیشتاز در عرصه نیکوکاری، این بار شاهد تجلیل از بانوانی بود که به گواه مسئولان ارشد استانی، قلب تپنده و نیروی محرکه اصلی پروژه‌های عام‌المنفعه به شمار می‌روند. در آیین «جشن کوثر ولایت و نکوداشت بانوان خیر استان» که به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) برگزار شد، استاندار اصفهان با ستایش از نقش بی‌بدیل بانوان در همبستگی اجتماعی، تأکید کرد که راه برون‌رفت از چالش‌های کنونی، در گرو مشارکت فعال مردم و نیکوکاران است. با این حال، سخنرانی قائم مقام وزیر بهداشت در این مراسم، با ارائه آمارهای مهم و هشدارهایی جدی درباره سلامت استان همراه بود که نشان می‌دهد تمرکز فعالیت‌های خیرخواهانه باید به سرعت از ساخت‌وساز به سمت پیشگیری و غربالگری سوق داده شود.

بانوان خیر اصفهانی؛ پیشتازان نیکوکاری و عامل نجات در بحران‌ها

استاندار اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، روز جمعه در آیین باشکوه جشن کوثر ولایت، ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) که ایشان را الگوی جاودانه کرامت، مهربانی و عدالت خواند، بر نقش حیاتی بانوان نیکوکار استان در اجرای طرح‌های عمومی تأکید کرد. وی اظهار داشت که اصفهان همواره در عرصه فعالیت‌های نیکوکارانه در سطح کشور پیشتاز بوده است و بانوان این استان نقشی ویژه و تعیین کننده در این پیشتازی بر عهده داشته‌اند.

جمالی‌نژاد تصریح کرد که حضور بانوان نیکوکار اصفهان تنها به حوزه سلامت محدود نمی‌شود، هرچند که آن‌ها در ساخت، تجهیز مراکز درمانی و حمایت از بیماران عملکردی کم‌نظیر داشته‌اند. به گفته وی، ظرفیت عظیم بانوان در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و سایر عرصه‌ها نیز کاملاً مشهود است و اصفهان با اتکا به مشارکت مردم و نیکوکاران در تمامی این حوزه‌ها پیشتاز بوده است.

فراخوان به همبستگی ملی: وزن نیت برتر از وزن هزینه

استاندار با اشاره به افتتاح پروژه‌های خیرساز در بیمارستان الزهرا (س) و شهرستان خمینی‌شهر، راه نجات در شرایط کنونی را در همبستگی میان مردم و مسئولان دانست و تأکید کرد که کمبود اعتبارات و مشکلات موجود، لزوم قرارگیری مردم و مسوولان در کنار یکدیگر را ایجاب می‌کند. او هدف اصلی را «ایجاد شبکه‌ای از نور در تاریکی» و یافتن راه‌حل‌های مشترک برای دردهای مشترک جامعه عنوان کرد و افزود: «گاهی نجات در سوراخی است که در دل یک دیوار بلند ایجاد می‌شود و مصداق آن را در پروژه‌های متعدد خیرساز مشاهده می‌کنیم.»

جمالی‌نژاد، وزن نیت در کار خیر را برتر از وزن هزینه دانست و اظهار کرد که حتی توان مالی محدود نیز می‌تواند قدم در مسیر نیکوکاری بگذارد و همین قطره‌های کوچک، رودخانه‌ای ارزشمند از خیر را شکل می‌دهد. وی کار خیر را «مسابقه‌ای میان مردم و میثاق انسان‌ها با یکدیگر» توصیف کرد و گفت که سهم هر شهروند، حتی اگر اندک باشد، می‌تواند بخشی از آینده کشور و استان را بسازد. در نهایت، وی خیرین اصفهانی را بی‌همتا خواند و تأکید کرد که با وجود این مردم، جای نگرانی نیست.

اولویت‌های جدید برای خیرین سلامت؛ از ساخت‌وساز تا پیشگیری

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) و یادآوری تلاش‌های خیرینی چون زنده‌یاد حاج‌آقای نیّری، بر نقش «ارزش‌آفرین و اثرگذار» بانوان خیر تأکید کرد؛ بانوانی که حضورشان موجب همراه شدن سایر اعضای خانواده و مردان با جریان خیر می‌شود.

علی جعفریان در سخنان خود، خیرین را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فراتر از صرف ساخت‌وسازهای درمانی دعوت کرد و گفت: بسیاری از چالش‌های نظام سلامت امروز در «کیفیت خدمات»، «خودمراقبتی» و «پیشگیری» نهفته است و تنها با ساخت بیمارستان‌ها حل نمی‌شود. او تأکید کرد که نقش خیران در تحقق هر چهار هدف اصلی نظام سلامت یعنی «ایجاد دسترسی»، «ارتقای کیفیت»، «قابل‌تحمل بودن هزینه‌ها» و «عدالت در ارائه خدمت» حیاتی است.

هشدار آماری و چالش‌های ملی:

قائم مقام وزیر بهداشت با استناد به نتایج مطالعه «استپس ۱۴۰۰»، آمارهای نگران‌کننده‌ای از وضعیت بهداشت استان اصفهان ارائه کرد:

دیابت: ۱۴ درصد از جمعیت استان مبتلا به دیابت تأییدشده هستند.

فشار خون بالا: ۳۴ درصد از جمعیت استان دچار فشار خون بالا هستند و تنها ۴۰ درصد از آن‌ها به درمان مؤثر دست یافته‌اند.

غربالگری سرطان پستان: پوشش غربالگری تنها ۲۳ درصد گزارش شده است.

جعفریان این شاخص‌ها را دلیلی آشکار بر ضرورت سرمایه‌گذاری خیرین در حوزه‌های خودمراقبتی، غربالگری و آموزش سلامت دانست و تأکید کرد که نیاز امروز استان، بهبود فرآیندها و افزایش مشارکت مردم در مراقبت از سلامت خود است.

وی همچنین به دو چالش ملی اشاره کرد:

جمعیت: نرخ باروری در اصفهان براساس گزارش ۱۴۰۳ به ۱.۱۹ رسیده که پایین‌تر از میانگین کشوری و نگران‌کننده است. آلودگی هوا: سالانه تا ۵۰ هزار مرگ در کشور به آلودگی هوا نسبت داده می‌شود.

او از خیرین خواست تا به هدایت برنامه‌ها در این حوزه‌ها نیز کمک کنند و در نهایت با اشاره به کاهش ۲ تا ۳ درصدی مصدومان حوادث ترافیکی در اصفهان در سال ۱۴۰۳، این استان را یکی از پنج استان برتر کشور در این موفقیت معرفی کرد.

در کنار مردم هستیم؛ لزوم پاسخگویی عملی مسئولان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر اینکه «ما در کنار مردم هستیم و باید درد و نگرانی‌های آنان را جدی بگیریم»، اهمیت همدلی اجتماعی و پاسخگویی عملی نهادها را برجسته کرد. وی اظهار داشت که بسیاری از مسائل سلامت فراتر از دارو و درمان است و ریشه در مشکلات خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

شاهین شیرانی با بیان اینکه مسئولان باید با رویکردی عملی و نه صرفاً کلامی پاسخگو باشند، تأکید کرد: «ما نمی‌توانیم فقط حرف بزنیم؛ باید مسئولیت‌ها را شفاف کنیم و کار را به‌صورت گروهی پیش ببریم.» او همکاری نهادها، نمایندگان محلی و همکاران را برای به نتیجه رسیدن طرح‌های سلامت ضروری دانست و گفت: اگر همکاران و نمایندگان همراه نباشند، بسیاری از طرح‌ها به نتیجه نمی‌رسد.

وی خواستار تقویت حضور فعال مدیران در جلسات محلی شد و تأکید کرد که دانشگاه و نهادهای درمانی باید همواره در کنار مردم باشند. در نهایت، شیرانی بر عملیاتی کردن توافق‌ها و پیگیری مستمر مطالبات مردم تأکید کرد تا نتایج ملموس این تلاش‌ها در زندگی روزمره مردم احساس شود.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت:

حسین رضازاده، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت نیز ضمن استقبال از حضور مسئولان، تأکید کرد که اصفهان همواره نقطه اتکای کشور در حوزه فکر و خدمات بوده و ظرفیت‌های خیرین می‌تواند در گسترش عدالت درمانی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. وی خواستار کنار گذاشتن دخالت‌های بی‌مورد و سپردن کار به دست متخصصان شد و بر لزوم ساماندهی بیمارستان‌ها با محوریت خیران و در راستای نیاز مردم تأکید کرد.