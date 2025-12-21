آغاز گشتهای مشترک قضایی در بازار همزمان با تبوتاب خرید پایان پاییز؛
اعلام وضعیت قرمز برای گرانفروشان یلدا در اصفهان؛ صدور ۲۲۰۰ پرونده تخلف و جریمههای میلیاردی در کمتر از یک ماه
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از اجرای فاز عملیاتی طرح نظارت بر بازار شب یلدا با حضور میدانی قضات خبر داد. طی آذرماه جاری، ۲۲۰۰ پرونده تخلف در حوزه کالاهای اساسی با جریمه ۳۸۰ میلیارد ریالی تشکیل شده و پروندههای قاچاق نیز به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد ریال رسیدگی شده است.
با نزدیک شدن به طولانیترین شب سال و افزایش تقاضای عمومی برای خرید مایحتاج شب یلدا، دستگاههای نظارتی استان اصفهان آرایش عملیاتی جدیدی به خود گرفتهاند. طرح ویژهای که از نیمه آذرماه کلید خورده، اکنون وارد فاز برخورد مستقیم شده است؛ جایی که قضات تعزیرات حکومتی پا را از شعبات اداری فراتر گذاشته و دوشادوش بازرسان در کف بازار حاضر شدهاند تا با هرگونه اخلال در نظام عرضه و تقاضا، گرانفروشی و احتکار در لحظه برخورد کنند. آمارهای اولیه از ثبت هزاران پرونده تخلف حکایت دارد که نشاندهنده عزم جدی متولیان برای امنسازی «سفره مردم» در برابر سودجویان است.
حضور قاضی در صحنه؛ تغییر تاکتیک نظارت بر بازار یلدا
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در تشریح راهبرد جدید نظارتی این اداره کل، از یک تغییر رویکرد اساسی خبر داد. علیاکبر مختاری با تأکید بر حساسیتهای زمانی موجود در بازار کالاهای پرمصرف، اعلام کرد که طرح نظارتی ویژه شب یلدا با دستور مستقیم استاندار اصفهان و با هدفگذاری دقیق برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان از پانزدهم آذرماه آغاز شده و اکنون با شدت بیشتری در جریان است.
علیاکبر مختاری با تبیین نقش تفکیکشده دستگاههای اجرایی و قضایی اظهار داشت: «طبق قانون، تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور حکم برای پروندههای تخلف است و وظیفه ذاتی بازرسی و کشف تخلف بر عهده ضابطان خاص شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف و همچنین بازرسان بهداشت و دامپزشکی است. بااینحال، برای افزایش سرعت عمل و اثرگذاری بازدارنده، در این طرح قضات تعزیرات نیز در گشتهای مشترک سیار حضور یافته و رسیدگی به تخلفات را خارج از نوبت و در محل وقوع تخلف انجام میدهند.»
او تأکید کرد:
همافزایی میان دستگاهها در این طرح به حداکثر رسیده و تمامی نهادهای مسئول موظف شدهاند بر اساس شرح وظایف قانونی خود، حضور میدانی محسوس و نامحسوس داشته باشند تا فضای بازار برای متخلفان ناامن شود.
شوک آماری به متخلفان؛ جریمههای سنگین در انتظار سودجویان
بخش قابلتأمل گزارش مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، مربوط به حجم تخلفات کشف شده در همین بازه کوتاه آذرماه است. مختاری با ارائه آمار دقیق از عملکرد شعب بدوی و گشتهای مشترک گفت: «تنها در روزهای سپری شده از آذرماه، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده تخلف که مستقیماً با "سفره مردم" و کالاهای اساسی مرتبط بوده، توسط دستگاههای نظارتی تشکیل و به تعزیرات ارجاع شده است.»
وی در خصوص ابعاد مالی این پروندهها افزود: «پس از رسیدگیهای فوری و دقیق، متهمان این پروندهها در مجموع به پرداخت بیش از ۳۸۰ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدهاند. این ارقام نشان میدهد که تعزیرات در برخورد با کسانی که معیشت مردم را هدف گرفتهاند، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.»
علاوه بر تخلفات صنفی، حوزه مبارزه با قاچاق کالا نیز در این ایام مورد رصد دقیق قرار داشته است. به گفته مختاری، همزمان با طرح یلدا، پروندههای کلانی در حوزه قاچاق کالا تشکیل شده که ارزش محکومیت صادر شده برای آنها بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود؛ عددی که نشاندهنده گردش مالی بالای کالاهای قاچاق و ضربه مهلک آن به اقتصاد تولیدی استان است.
پشتصحنه گرانیها؛ تدابیر حاکمیتی برای تأمین نهادهها
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ریشههای گرانی و اقدامات پیشگیرانه مدیریت ارشد استان اشاره کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از نوسانات قیمت در بازار مواد پروتئینی ناشی از مشکلات تأمین نهاده است، گفت: «استاندار اصفهان شخصاً وارد میدان شده و برای جلوگیری از بروز بحران در زنجیره تأمین، پیگیریهای مستمری را در سطح ملی انجام داده است.»
مختاری تصریح کرد: «بارها شاهد بودهایم که مقام عالی استان برای رفع موانع تأمین ذرت دامی و سایر نهادههای استراتژیک، شخصاً به تهران سفر کرده یا با مقامات ارشد کشوری رایزنی کرده تا سهمیه استان افزایش یابد. این اقدامات هوشمندانه و زیربنایی، اگرچه شاید مستقیماً توسط مردم دیده نشود، اما نقش حیاتی در جلوگیری از جهش قیمت مرغ، گوشت و سایر اقلام وابسته دارد.»
اصفهان؛ قطب صنعتی و صنفی زیر ذرهبین نظارت
اهمیت اجرای دقیق این طرح نظارتی زمانی مشخص میشود که به حجم عظیم فعالیتهای اقتصادی در استان اصفهان توجه کنیم. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، یکی از بزرگترین بازارهای مصرف کشور محسوب میشود.
وجود بیش از ۲۲۵ هزار واحد صنفی فعال که تحت نظارت حدود ۵۶۰ اتحادیه صنفی فعالیت میکنند، کار نظارت را بسیار دشوار و پیچیده کرده است. علاوه بر این، اصفهان با دارابودن بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و سرمایهگذاری صنعتی ۲۲۱ هزار میلیارد ریالی که اشتغال ۲۶۳ هزار نفر را تضمین کرده، به عنوان صنعتیترین استان کشور شناخته میشود. در چنین اتمسفر اقتصادی گستردهای، هرگونه نوسان قیمتی یا عدم نظارت میتواند تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد؛ موضوعی که حساسیت طرح نظارتی شب یلدا را دوچندان کرده است.