معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در بازدید میدانی از مجتمع‌های دامداری آسیب‌دیده در شرق اصفهان، ضمن ادای احترام به شهدای این مراکز، دستورات قاطعی برای بازسازی فوری زیرساخت‌ها و بازگشت کامل این واحدها به مدار تولید صادر کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده در ادامه سفرهای استانی خود جهت پیگیری وضعیت واحدهای تولیدی روستایی آسیب‌دیده از حملات اخیر، راهی شرق اصفهان شد.

وی در این سفر از ۲مجتمع بزرگ دامداری که هدف حملات دشمن قرار گرفته بودند، بازدید کرد. یکی از این مراکز که به صورت تعاونی اداره می‌شود و از ارکان اصلی تأمین گوشت و لبنیات منطقه محسوب می‌شود مورد حملات قرار گرفته است که بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های فیزیکی و تأسیسات تولیدی تخریب شده است و تعدادی از دام‌های سنگین مولد (که سرمایه‌های استراتژیک دامپروری هستند) تلف شده‌اند.

نکته تأسف‌بارتر اینکه، ۲ تن از اعضای این تعاونی در حین خدمت و در جریان این حملات به فیض شهادت نائل آمدند.

دستور ویژه برای بازسازی اضطراری

حسین‌زاده در گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، ضمن بررسی دقیق میزان خسارات، بر ضرورت حمایت فوری و همه‌جانبه دولت تأکید کرد. وی با صدور دستور اکید به نهادهای ذی‌ربط، خواستار تسریع در روند برآورد خسارت و نوسازی تجهیزات شد تا این مجتمع‌ها بدون فوت وقت به چرخه اقتصادی بازگردند.

شکست اهداف دشمن در ضربه به امنیت غذایی

معاون رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید خاطرنشان کرد که هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و تولیدی، نشانه استیصال دشمن از پایداری اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد:با وجود تداوم شرایط جنگی، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای بوده که هیچ اختلالی در تأمین کالاهای اساسی مردم ایجاد نشده است؛ همین موضوع باعث شده تا دشمن آمریکایی-صهیونیستی ناکامی خود را با هجوم به اهداف غیرنظامی جبران کند.

تداوم تولید در دل ویرانه‌ها

نکته حائز اهمیت در این گزارش، روحیه بالای فعالان اقتصادی منطقه است که به‌رغم خسارات سنگین وارده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که جریان تولید در دامداری‌های شرق اصفهان حتی برای یک روز هم متوقف نشده است. فعالان این بخش اعلام کردند که با وجود تخریب بخشی از تأسیسات، زنجیره تولید با فداکاری کارکنان همچنان حفظ شده و فعالیت‌ها برای تأمین نیاز بازار ادامه دارد.