صدرنشینی اقتصادی نصفجهان در مهار تورم پایان سال؛
اصفهان رتبه نخست کشور در مهار تورم ماهانه را کسب کرد
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با تشریح گزارش تورم اسفند ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که این استان در تمامی شاخصهای اصلی (ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه) عملکردی بهتر از میانگین کشوری داشته و موفق به کسب رتبه نخست کمترین تورم ماهانه در سطح ایران شده است.
رامین میرزایی با اشاره به تازهترین ارزیابیهای مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در پایان سال ۱۴۰۴، از ثبات نسبی بازار در این استان خبر داد.
تحقق کمترین نرخ تورم ماهانه میان استانهای بزرگ
وی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه اصفهان در اسفندماه به ۴.۴ درصد رسیده است، اظهار داشت: این رقم در حالی ثبت شده که متوسط کشوری ۵.۶ درصد بوده است و اصفهان با این عملکرد، کمترین نرخ تورم ماهانه را در میان استانهای بزرگ (تهران، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی) به دست آورده و به همراه همدان، در جایگاه رتبه نخست کشور ایستاده است.
وضعیت شاخصهای نقطهبهنقطه و سالانه
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در تشریح شاخص تورم نقطهبهنقطه گفت:نرخ تورم اصفهان ۶۸.۳ درصد و میانگین کشوری ۷۱.۸ درصد است.
وی تصریح کرد:اصفهان در این شاخص، پس از تهران و سیستان و بلوچستان، رتبه سوم کمترین تورم را در سطح ملی و رتبه دوم را در میان استانهای بزرگ کشور داراست.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان گفت:همچنین در بخش تورم سالانه، نرخ استان اصفهان ۵۰ درصد اعلام شد که از میانگین کشوری (۵۰.۶ درصد) پایینتر است.
میرزایی خاطرنشان کرد:اصفهان در این بخش پس از تهران و در کنار البرز، در ردیف استانهای با ثباتِ قطبهای اقتصادی قرار گرفته و رتبه هفتم کشور را از آن خود کرده است.
پیشتازی در مهار تورم خدمات و کالاهای غیرخوراکی
میرزایی با ورود به جزئیات سبد مصرفی خانوار، وضعیت استان را در دو بخش اصلی تشریح کرد و گفت: یکی شامل خوراکیها و آشامیدنیها میشود که تورم ماهانه اصفهان ۷.۳ درصد کمتر از میانگین ۸.۶ درصدی کشور است و دیگری کالاهای غیرخوراکی و خدمات است که تورم ماهانه اصفهان ۲.۶ درصد بهمراتب کمتر از متوسط ۳.۵ درصدی کشور است.
وی این تفاوت معنادار در بخش خدمات را نشانه ثبات بیشتر بازار و کارآمدی نظارتها در بخشهای غیرتولیدی دانست.
عوامل موفقیت در مهار گرانیهای پایان سال
میرزایی در پایان، دستیابی به این جایگاه رتبه یک ماهانه، رتبه سه نقطهبهنقطه و هفت سالانه را حاصل تدابیر مدیریت ارشد استان و فعالیت مستمر کارگروه تنظیم بازار دانست.
وی تأکید کرد که اصفهان در پایان سال ۱۴۰۴، پس از تهران، باثباتترین شرایط قیمتی را در میان استانهای صنعتی و بزرگ کشور تجربه کرده است که این موضوع نتیجه هماهنگی میاندستگاهی و نظارت دقیق بر بازار در ایام پرتقاضای پایان سال بود.