ضرورت حمایت دولت از صنعت اصفهان برای پشت سر گذاشتن شرایط جنگی

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید ویژه بر لزوم حمایت دولت از واحدهای صنعتی خسارت دیده در پی حوادث اخیر، نسبت به وقوع بحران بیکاری و ضربه دیدن زنجیره‌های تولیدی در این استان هشدار داد.

امیر کشانی شامگاه سه‌شنبه در نشست فعالان اقتصادی و بورس اصفهان که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، ضمن اشاره به بلاتکلیفی مطلق بخش صنعت در دریافت خسارات، اظهار داشت: در حالی که دولت برای املاک مسکونی در شهرهای بزرگ و کوچک متولی تعیین کرده و بیمه مرکزی را مسوول رسیدگی به خودروها دانسته، اما در خصوص واحدهای صنعتی با یک «سکوت مطلق» و نبود هیچ‌گونه بخشنامه‌ای مواجه هستیم که این وضعیت برای فعالان اقتصادی بسیار آزاردهنده است.

وی با مقایسه شرایط فعلی و دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: اصفهان با تقدیم ۱۱ درصد از شهدا، بیشترین سرانه ایثارگری را در کشور دارد و امروز هم اگرچه جنگ زمینی نیست، اما اصفهان «جنگ‌زده» است و بیشترین آسیب به واحدهای صنعتی در این استان وارد شده و ما به شدت نگران موج بیکاری در ماه‌های آینده هستیم.

وی افزود: زنجیره تولید در بخش‌های فولاد، نساجی و پلیمر آسیب دیده است و این موضوع اقتصاد استان و امنیت شغلی را تهدید می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با کمال تاسف در طول ایام حملات و بروز خسارات، نتوانستیم با هیچ مقامی در دولت ارتباط برقرار کنیم؛ انتظار ما این است که نگاه «خط مقدم جبهه» به اصفهان احیا شود.

وی افزود: در زمان جنگ، مسوولان با لباس رزم در کنار سربازان بودند، اما امروز فعالان صنعتی در میانه بحران تنها رها شده‌اند.

هشدار نسبت به انحصار در واردات

کشانی در بخش دیگری از سخنان خود به شایعاتی در خصوص تصمیمات جدید ارزی و تجاری اشاره کرد و گفت: شنیده‌هایی مبنی بر ایجاد انحصار در واردات برای برخی مناطق خاص به گوش می‌رسد که این دست تصمیمات، تبعیض آمیز بوده و نگاه عادلانه‌ای به ظرفیت‌های صنعتی کشور ندارد.

مطالبه شفافیت در برنامه دولت

وی خطاب به رئیس سازمان بورس و به عنوان نماینده دولت در این نشست تأکید کرد: درخواست ما این است که صراحتاً برنامه دولت برای صنایع آسیب دیده مشخص شود زیرا فعالان اقتصادی با شرافت تمام ایستادگی کرده‌اند، اما اکنون نیازمند پاسخ روشن هستند و اختیارات قانونی برای حل این مشکلات وجود دارد که انتظار داریم دولت از این اختیارات برای جبران خسارات و جلوگیری از توقف چرخ صنعت استفاده کند.

عزم جدی برای احیای ۱۹۰۰ واحد صنعتی آسیب دیده در اصفهان

معاون اقتصادی استاندار اصفهان از تشکیل صندوق همیاری و حمایت‌های بانکی توسط رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای راهکارهای عملیاتی و جبران خسارت صنایع استان و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت خبر داد.

کوروش خسروی با اشاره به ابعاد خسارات وارده به بخش تولید استان اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، بیش از یک هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی در استان اصفهان دچار آسیب شده‌اند که این آسیب‌ها شامل واحدهایی است که مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته و یا به صورت غیرمستقیم از شرایط اخیر متاثر شده‌اند.

خسروی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی صنایع، از تدوین سه روش اصلی برای تأمین منابع مالی خبر داد و افزود: دستورالعمل‌های دولتی یکی از راهکارهاست که از سوی دولت برای جبران خسارات در حال تدوین است.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: دیگری خودیاری و بهره‌گیری از ظرفیت همیاری مردم و فعالان اقتصادی از طریق ایجاد یک صندوق اختصاصی است و در نهایت هم حمایت‌های نظام بانکی و تسهیلات ویژه بانکی برای واحدهایی که مصمم به راه‌اندازی مجدد هستند.

درخواست کمک‌های سریع و تنفس بدهی‌ها

وی با اشاره به حضور رئیس سازمان بورس به عنوان نماینده دولت در این ارزیابی، تصریح کرد: در این سفر ایشان به عنوان نماینده ویژه دولت برای برآورد خسارات حضور یافت، تمرکز اصلی ما در این جلسات، فراتر از مباحث بورسی، بر روی کمک‌های سریع دولت برای فعال‌سازی مجدد بنگاه‌های اقتصادی معطوف بود.

خسروی همچنین پیشنهاد داد که برای واحدهای آسیب‌دیده، حداقل یک دوره تنفس ۲ تا سه ساله در بازپرداخت‌ها در نظر گرفته شود تا این واحدها فرصت احیا داشته باشند.

پیگیری مستقیم از طریق معاونت بانکی وزارت اقتصاد

خسروی در ادامه خاطرنشان کرد: پیگیری موارد از طریق معاونت بانکی وزارت اقتصاد می‌تواند سرعت حل مشکلات را افزایش دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن این هماهنگی‌ها، طی ماه آینده خبرهای توی بخشی در خصوص بهره‌برداری مجدد از تعدادی از واحدهای صنعتی به اطلاع عموم برسد.