بررسی آخرین وضعیت پروندههای غرامت وسایل نقلیه در استان اصفهان
پرداخت ۱,۲۰۰ میلیارد ریال غرامت به مالکان خودروهای آسیبدیده در اصفهان
مدیرکل بیمه ایران اصفهان از پرداخت یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت به ۲ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودروی آسیبدیده در جریان تحولات نظامی اخیر (جنگ تحمیلی سوم) خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۷۰ درصد پروندههای ارزیابیشده در ۱۴ شعبه استان بهطور کامل تسویه و مختومه شدهاند.
فرآیند جبران خسارات مادی وارده به شهروندان اصفهانی در پی تحولات نظامی اخیر، با تسویه بخش عمدهای از پروندههای آسیبدیدگی خودروها وارد فاز نهایی شده است. بر اساس آخرین گزارشهای رسمی از عملکرد نهادهای حمایتی و بیمهای در استان اصفهان، ابعاد مالی و لجستیکی خسارتهای وارده به وسایل نقلیه ناشی از نبردها مشخص شده و دستگاههای اجرایی مکلف به تسریع در روند گرهگشایی از پروندههای باقیمانده شدهاند. در همین راستا و در جریان آخرین نشست شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان، جزئیات دقیقی از حجم اعتبارات تخصیصیافته، تعداد خودروهای ارزیابیشده و چالشهای تامین بودجه برای خسارتهای کلان فاش شد که ابعاد تازهای از مدیریت بحران اقتصادی پس از جنگ را نشان میدهد.
جزئیات آماری و روند تسویه پروندههای خسارت خودرو در اصفهان
مدیرکل بیمه ایران استان اصفهان با حضور در جلسه شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت اقتصاد، به تشریح اقدامات عملیاتی این مجموعه در راستای برآورد و پرداخت خسارت به مالکان خودروهای آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم پرداخت. به گفته این مقام مسئول، حجم کل خسارتهای پرداختشده تاکنون به رقم یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۲۰ میلیارد تومان) رسیده است که این بودجه به حساب مالکان دو هزار و ۴۵۰ دستگاه وسیله نقلیه آسیبدیده واریز شده است.
بر اساس آمارهای ثبتشده، از ابتدای بروز خطرات و آسیبهای ناشی از این درگیریها تاکنون، پرونده تفصیلی برای ۳ هزار و ۵۸۰ دستگاه وسیله نقلیه مختلف در شعب بیمه ایران تشکیل شده است. کارشناسان ارزیابی خسارت در ۱۴ شعبه فعال این شرکت در سراسر استان اصفهان، وظیفه معاینه فنی، تطبیق مدارک و برآورد ریالی آسیبها را بر عهده داشتهاند. روند لجستیکی این اقدامات به دلیل حجم بالای مراجعات و ضرورت تدقیق در اصالت خسارتها، یکی از سنگینترین عملیاتهای بیمهای استان در سالهای اخیر به شمار میرود.
با واریز مبالغ مصوب به حساب دو هزار و ۴۵۰ مالک خودرو، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از کل پروندههای ارزیابیشده به طور کامل بسته و مختومه اعلام شدهاند. این اقدام گام مهمی در جهت بازگرداندن ثبات اقتصادی به خانوادههای متضرر از شرایط جنگی محسوب میشود. جدول زیر وضعیت آماری عملکرد شعب بیمه ایران در استان اصفهان را به تفکیک شاخصهای کلیدی نشان میدهد:
|شاخص ارزیابی
|تعداد / حجم مالی
|وضعیت پرونده
|کل وسایل نقلیه
ارزیابیشده
|۳,۵۸۰
دستگاه
|در دست اقدام
و اتمامیافته
|خودروهای
تسویه شده
|۲,۴۵۰
دستگاه
|مختومه و
پرداختشده
|کل غرامت پرداختشده
|۱,۲۰۰ میلیارد ریال
|واریزشده به حساب مالکان
|درصد پروندههای مختومه
|۷۰ درصد
|تسویه نهایی
|پروندههای در انتظار بودجه
|۱,۱۳۰ دستگاه
|در مرحله بررسی و تامین اعتبار
چالش اعتبارات در پروندههای کلان و خسارتهای بالای ۱۰ میلیارد ریال
علیرغم بستهشدن پرونده ۷۰ درصد از خودروهای آسیبدیده، بخش باقیمانده پروندهها با چالشهای بودجهای مواجه است. مجتبی آخوندی، مدیرکل بیمه ایران اصفهان، با تایید این موضوع اظهار داشت پروندههایی که برآورد خسارت آنها مبالغ سنگین و بالای ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) برای هر دستگاه خودرو بوده، در تفکیکبندیهای بیمهای در "مرحله سوم پرداخت" قرار گرفتهاند.
این دسته از پروندهها که عموماً شامل خودروهای سنگین، نیمهسنگین یا وسایل نقلیه با آسیبهای ساختاری شدید هستند، به دلیل بار مالی بالا نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه و متمرکز از سوی منابع ملی و مرکز هستند. مدیریت بیمه ایران در استان اصفهان اعلام کرده است که زیرساختهای کارشناسی و اداری این پروندهها کاملاً آماده بوده و به محض تامین اعتبار و تزریق نقدینگی از سوی مراجع ذی-ربط، مبالغ به حساب ذینفعان واریز خواهد شد تا روند بازسازی ناوگان حملونقل شهری و شخصی آسیبدیده در اصفهان به سرعت تکمیل شود.