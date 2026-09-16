گام بلند در تکمیل اکوسیستم سلامت استان
آغاز پروازهای آمبولانس هوایی در اصفهان
با تفاهم میان هواپیمایی طوس، شهرک سلامت اصفهان و استانداری، یک فروند جت آمبولانس در فرودگاه شهید بهشتی مستقر شد؛ گامی که علاوه بر تسریع انتقال بیماران، بهعنوان سیگنال توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری برای اصفهان خوانده میشود.
چهل دقیقه تا تهران؛ آمبولانس هوایی در اصفهان نشست
از این پس اگر برای یک شهروند اصفهانی اتفاقی بیفتد که نیاز به انتقال فوری به تهران یا شهری دیگر داشته باشد، این سفر میتواند با ۴۰ دقیقه پرواز با آمبولانس هوایی طی میکند. با استقرار یک فروند جت آمبولانس اختصاصی در فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان، حلقهای که سالها در زنجیره درمان استان خالی بود، تکمیل شد؛ اقدامی که با همکاری بخش خصوصی و استانداری اصفهان رقم خورده است.
حلقهای که جای آن در اصفهان خالی بود
یک فروند هواپیمای آمبولانس در فرودگاه اصفهان مستقر شده است. این خبر زمانی که در کنار فعالیت شهرک سلامت و هتل بینالمللی سیزنز آن گذاشته میشود، تصویر بزرگتری دیده میشود؛ مجموعهای در حال شکلگیری است که میخواهد بیمار را از لحظه ورود تا درمان و اقامت، در اصفهان نگه دارد و حتی بیمار از شهرهای دیگر و کشورهای همسایه را هم به اینجا بیاورد. اینجور پروژهها همواره رو به رشد و ارتقا هستند؛ زمانی که استانداری در کنار سرمایهگذاران خصوصی بر سر چنین زیرساختی به توافق میرسد، پیامی درست و امیدآفرین برای کارآفرینان و سرمایهگذاران دیگر نیز به چشم میآید.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در مراسم رونمایی از این خدمت با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان گفت که اصفهان در حوزه گردشگری سلامت، ظرفیت بسیار بالایی دارد و حرفهای زیادی برای گفتن دارد. به گفته او، شهرک سلامت یکی از مهمترین مجموعههایی است که در این مسیر شکل گرفته و به سرانجام رسیده است و آگاهی هممیهنان، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، نسبت به این ظرفیت افزایش یافته است.
استاندار اصفهان تاکید کرد که در کنار توسعه گردشگری سلامت، پیشبینی زیرساختهای لازم برای انتقال سریع بیماران هم ضرورت داشت؛ گاهی با بالگرد و گاهی با آمبولانس هوایی. او از حضور مجموعه هواپیمایی طوس برای فراهمکردن این ظرفیت در اصفهان استقبال کرد و گفت هدف این است که در سریعترین زمان ممکن، امکان درمان و انتقال بیماران از سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم شود.
اکوسیستمی که حول یک هدف شکل گرفته
پشت این خبر، نام مسعود صرامی قرار دارد؛ کارآفرین اصفهانی که طی سالهای فعالیت خود دهها شرکت تاسیس کرده و اکنون بخش عمده تمرکز و سرمایهگذاری خود را روی شهرک سلامت اصفهان متمرکز کرده است. مجموعهای که تیمهای پزشکی برتر و تجهیزات فوقتخصصی روز دنیا را گرد هم آورده است. هتل سیزنز بهعنوان بخش اقامتی این اکوسیستم و بیمارستان بزرگ و فوقتخصصی در حال ساخت، تکههای دیگر همین پازلاند؛ پازلی که هدف نهایی آن ارائه بهترین خدمات سلامت به مردم اصفهان و در گام بعد، جذب گردشگر سلامت از داخل و خارج کشور است.
صرامی در تشریح جزئیات توافق با مجموعه هواپیمایی طوس گفت که با استقرار این خط پرواز، اگر برای یک شهروند اصفهانی حادثهای رخ دهد که نیاز به انتقال فوری به تهران یا مقصدی دیگر باشد، این جابهجایی در حدود ۴۰ دقیقه ممکن خواهد شد. او همچنین از برنامههای آتی برای بهرهگیری از جتهای شخصی برای جابهجایی کارآفرینان و فعالان مسیر توسعه استان خبر داد؛ با این هدف که صندلیهای پروازهای عمومی برای عموم مردم باقی بماند و در صورت حمایت عمومی از طرح، زمینه برای سرمایهگذاری بیشتر و افزایش تعداد پروازها در اصفهان فراهم شود.
هواپیمایی که بهاندازه یک ICU مجهز است
کاپیتان سعید مهدیپور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی طوس، درباره مشخصات فنی این هواپیما گفت که از نوع Hawker 400XP با دو موتور جت است و قابلیت پرواز در ارتفاع حدود ۴۵ هزار پا و سرعت متوسط حدود ۹۰۰ کیلومتر بر ساعت را دارد. به گفته او، یکی از مزیتهای مهم این هواپیما، امکان تنظیم ارتفاع کابین متناسب با شرایط بیمار است؛ ویژگیای که برای بیماران دچار مشکلات تنفسی یا آسیبهای ریوی اهمیت ویژه دارد.
مهدیپور توضیح داد که تجهیزات داخل این هواپیما در حد یک بخش مراقبتهای ویژه طراحی شده و میتواند خدمات مورد نیاز بیماران را در طول پرواز ارائه دهد. او با اشاره به سابقه شرکت گفت که فعالیت هواپیمایی طوس در سال ۱۳۹۷ متوقف شده و این مجموعه نزدیک به چهار سال است که با پنج فروند هواپیما دوباره فعال شده است. به گفته او، خدمات انتقال بیماران از دو سال پیش آغاز شده و این تفاهم با مجموعه شهرک سلامت، گامی برای گسترش این خدمت در اصفهان است.
مدیرعامل هواپیمایی طوس همچنین به کمبود گزینههای موجود در گذشته اشاره کرد و گفت که استفاده از هواپیماهای ملخی نیروی هوایی برای انتقال بیماران، هم با مشکلات فنی همراه بود و هم سرعت کافی برای این نوع ماموریتها را نداشت. به گفته او، ایده ورود به این حوزه با مشورت جمعی از متخصصان پزشکی، از جمله دکتر رستمی، شکل گرفت و از تجربه کشورهای منطقه در استفاده از آمبولانس هوایی الگو گرفته شده است.
تجربهای که در دنیا سابقه دارد
مسیری که اصفهان با شهرک سلامت آغاز کرده، در استانبول و دبی هم تجربه شده است. ترکیه به گفته انجمن گردشگری سلامت این کشور (یوشاس) در سال ۲۰۲۴ میلادی میزبان حدود یک میلیون و پانصد هزار بیمار خارجی بوده و نزدیک به سه میلیارد دلار از این راه درآمد کسب کرده؛ رقمی که خود این نهاد آن را برآورد صنفی میداند، نه آمار رسمی دولتی. بخش عمده این بازار را نه بیماران اورژانسی، بلکه مسافرانی تشکیل میدهند که از پیش برای جراحی زیبایی، کاشت مو یا درمان دندان سفر خود را برنامهریزی کردهاند.
دبی مسیر دیگری رفته و بهجای رقابت بر سر حجم بیمار، بازار بیماران مرفهتر منطقه و درمانهای تخصصی مانند قلب، ارتوپدی و ناباروری را هدف گرفته است؛ بازاری که برآوردهای مختلف ارزش آن را در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۲۹ میلیون دلار و تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار برآورد کردهاند. در این مدل، زیرساخت انتقال بیمار از ابتدا بخشی از پروژه بوده، نه افزودهای بعدی؛ همان الگویی که اکنون اصفهان هم با استقرار جت آمبولانس در کنار شهرک سلامت دنبال میکند.