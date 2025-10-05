آیین رونمایی از مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی اینوپوینت با حضور مسئولین استان اصفهان برگزار شد
مراسم افتتاحیه مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و کسبوکار اینوپوینت همزمان با برگزاری همایش علمی «مدیریت هوشمندانه در پسا بحران؛ مسیر تابآوری و توسعه» با حضور جمعی از مسئولان، اساتید دانشگاه و فعالان اقتصادی استان اصفهان برگزار شد.
در این مراسم، مهندس موحدی معاون محترم اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، مهندس اطرج نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و مسئول میز هوش مصنوعی استان اصفهان، مهندس حسین نوریان مشاور و مدرس مدیریت استراتژیک و رئیس هیات مدیره گروه مشاوران کرانه دانش به سخنرانی پرداختند. همچنین جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و کارآفرینان جوان نیز در این برنامه حضور داشتند.
مراسم با خیرمقدم و سخنان مهندس محمدحسین آقاجانی موسس و مدیر مرکز اینوپوینت آغاز شد. وی در ابتدای صحبتهای خود، بر ضرورت ایجاد چنین مرکزی برای توانمندسازی کسبوکارها تأکید کرد و اظهار داشت:
واقعیت این است که بسیاری از کسبوکارها با چالشهای مشترکی روبهرو هستند و اگر خدمات مشاورهای و پشتیبانی به صورت پراکنده ارائه شود، نتیجه آن افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری خواهد بود. مجموعه اینوپوینت با هدف تجمیع و یکپارچهسازی زنجیرهای کامل از خدمات مشاورهای و اجرایی برای کسبوکارها شکل گرفت. باور ما این است که هر تغییر بزرگ از یک نقطه آغاز میشود؛ و آن نقطه چیزی نیست جز درک درست نیازها و حرکت آگاهانه. شعار ما نیز از همین باور نشأت گرفته است: اینوپوینت؛ نقطه شروع نوآوری.
در ادامه، مهندس موحدی معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، طی سخنانی کارآفرینی را یکی از پایههای اصلی رشد اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و افزود:
کارآفرینی در جامعه موضوع جدیدی نیست، اما همواره تازگی دارد. متأسفانه در جامعه ما گاهی کارآفرینی را تنها به استخدام کارگر و کارمند محدود میکنند؛ در حالی که کارآفرینی یعنی تبدیل ایده به پدیده و خلق ارزش واقعی برای جامعه. نمونه روشن آن تاکسیهای اینترنتی است که با یک ایده خلاقانه، تحولی در سبک زندگی و اشتغال ایجاد کردند.»
موحدی همچنین با تشبیه کسبوکار به یک موجود زنده، تأکید کرد:
«کسبوکارها در طول حیات خود مانند انسان، تولد، رشد، بلوغ و گاهی افت را تجربه میکنند. در این مسیر، نیاز به درمان و مشاوره اجتنابناپذیر است. مراکز مشاوره و کارآفرینی میتوانند نقش یک کلینیک جامع کسبوکار را ایفا کنند و با ارائه خدمات تخصصی مانع شکست یا توقف فعالیتها شوند.
مهندس اطرج و مهندس نوریان نیز در ادامه مراسم، به ارائه مطالب علمی و تحلیلی متناسب با محور همایش «مدیریت هوشمندانه در پسا بحران» پرداختند.
اطرج بر اهمیت هوش مصنوعی در مدیریت کسبوکارها تأکید کرد و گفت: «در جهان امروز، استفاده از فناوریهای نوین بهویژه AI میتواند تابآوری سازمانها را در شرایط بحران بهطور چشمگیری افزایش دهد.»
نوریان نیز با اشاره به مدیریت استراتژیک در شرایط بحرانی، راهکارهایی برای عبور سازمانها از شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی ارائه داد.
اینوپوینت؛ مشاوره و خدمات جامع کسبوکار در اصفهان
اینوپوینت با هدف تکمیل زنجیره خدمات و مشاوره در حوزه کسبوکار شکل گرفت. پشتوانه ما، بیش از یک دهه تجربه در شرکتهای نرمافزاری، مؤسسات حقوقی و فعالیتهای اجرایی در راهاندازی و توسعه کسبوکارهاست.
اینوپوینت بهعنوان یک مرکز جامع، تلاش میکند خدمات تخصصی و یکپارچهای را در اختیار کارآفرینان، مدیران و سازمانها قرار دهد؛ پاسخی به نیاز روزافزون آنها برای داشتن یک نقطه اتکا مطمئن در مسیر رشد، تحول و پایداری.
ما در این مسیر، مجموعهای کامل از خدمات شامل توسعه بازار، تحول دیجیتال، مدیریت حقوقی، ساختارسازی سازمانی، تقویت سرمایه انسانی و تصمیمسازی مالی را بهصورت همراستا و یکپارچه ارائه میدهیم تا کسبوکارها بتوانند توانمندتر و پایدارتر حرکت کنند.
برای آشنایی بیشتر با خدمات مرکز و دریافت مشاوره، به وبسایت رسمی اینوپوینت مراجعه کنید.