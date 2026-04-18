همدلی از خط تولید تا دفتر نقاشی

در روزهایی که صنعت فولاد ایران با فشارهای سنگین و فضای مبهم روبه‌روست، پویشی کوچک اما پراحساس در فولاد مبارکه جرقه‌ای از امید را روشن کرده است. «رنگ همدلی» فرزندان کارکنان را دعوت می‌کند تا با نقاشی‌ها و نوشته‌های کودکانه‌شان، تصویری از بازسازی، همبستگی و آینده‌ای روشن بسازند؛ تصاویری که از خانه‌ها آغاز می‌شود و تا خط تولید امتداد می‌یابد. این حرکت ساده، نشان می‌دهد که در دل بزرگ‌ترین صنایع نیز سرمایه‌ای عمیق‌تر از ماشین‌آلات وجود دارد: نیروی انسانی و پیوندهای عاطفی که می‌توانند روح یک سازمان را دوباره زنده کنند.

از خط تولید تا خط نقاشی

در نگاه اول شاید یک نقاشی یا جمله‌ی ساده کودکانه کار بزرگی به نظر نرسد؛ اما همین رنگ‌ها و واژه‌ها می‌توانند ذهن خسته‌ی مردان و زنان فولادی را آرام کنند. پویش «رنگ همدلی» که با هشتگ «فولادهمدل» در شبکه‌های اجتماعی معرفی شده، کودکان خانواده بزرگ فولاد مبارکه را دعوت می‌کند تا با موضوع‌هایی چون «خانواده همدل فولاد مبارکه» و «ساختن دوباره فولاد مبارکه»، احساس خود را نسبت به این روزهای ویژه بیان کنند. آثار کودکان از طریق سایت «راه بهشت» جمع‌آوری و در رسانه کودک «مبارک» منتشر می‌شود.

هدف آشکار این پویش، تقویت روحیه جمعی و افزایش اعتماد سازمانی میان خانواده‌های کارکنان است؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، نمونه‌ای از توجه انسانی یک بنگاه بزرگ به سرمایه عاطفی است؛ سرمایه‌ای که نه در آمار، بلکه در احساس تعلق شکل می‌گیرد.

چرا «همدلی» اهمیت دارد؟

فولاد مبارکه، به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، در سال‌های اخیر مسیرهای پرفشاری را پشت سر گذاشته است. در چنین دوره‌هایی، وضعیت روانی کارکنان و خانواده‌هایشان نقشی تعیین‌کننده در بهره‌وری و امید به آینده دارد. کودکان در این میان تنها تماشاگر نیستند؛ آن‌ها حاملان احساسی یک همبستگی‌اند.

وقتی کودکی پدرش را در یک نقاشی در حال ساختن دوباره کارخانه نشان می‌دهد، تصویری از امید جمعی خلق می‌کند؛ پیامی بی‌صدا که از خانه تا خط تولید جریان می‌یابد. در روان‌شناسی سازمانی، این اقدامات نوعی «حمایت عاطفی غیررسمی» محسوب می‌شود؛ حمایتی که انگیزه و احساس تعلق را افزایش می‌دهد.

نمونه‌های جهانی؛ از ژاپن تا نروژ

چنین پویش‌هایی تنها به فولاد مبارکه محدود نیست. بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان در زمان‌های دشوار از خلاقیت کودکان برای تقویت روحیه سازمانی بهره گرفته‌اند.

ژاپن: پس از زلزله و سونامی ۲۰۱۱، شرکت تویوتا پویش “Draw the Future” را برگزار کرد تا کودکان آینده کارخانه و شهرشان را به تصویر بکشند. آثار منتخب روی دیوار کارخانه‌ها نصب شد تا پیام «بازسازی ممکن است» زنده بماند.

آلمان: شرکت فولاد Thyssenkrupp در بحران انرژی ۲۰۲۲ پویش “Kinder schreiben an die Zukunft” را اجرا کرد. کودکان در نامه‌هایی به مدیرعامل از تلاش والدینشان گفتند و گزیده‌ای از این نوشته‌ها در نشریه داخلی منتشر شد.

نروژ: در شرکت نفت Equinor، هنگام افت روحیه ناشی از پاندمی، کودکان کارکنان نقاشی‌هایی با موضوع «خانه‌های روشن در زمستان تاریک» خلق کردند و آثارشان بعدها در تقویم رسمی شرکت چاپ شد.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند کودکان می‌توانند سفیران صمیمیت، امید و پیوند سازمانی باشند.

«رنگ همدلی»؛ پلی میان صنعت و انسان

پویش‌هایی از این دست، اگرچه ساده به نظر می‌رسند، اما حامل تغییری عمیق در نگاه مدیریتی‌اند. امروز شرکت‌های بزرگ جهان، به‌ویژه پس از دوران کرونا، تنها به تولید و سود نمی‌اندیشند؛ آن‌ها به دنبال هویت انسانی، فرهنگی و احساسی هستند.

پویش فولاد مبارکه نیز از همین جنس است. رسانه کودک «مبارک» با تمرکز بر نسل آینده، نه‌تنها سرگرمی، بلکه نوعی هویت مشترک و حس همراهی را بازآفرینی می‌کند؛ همان رویکردی که شرکت‌های بزرگ جهانی سال‌هاست در برندینگ خود دنبال می‌کنند: ساخت پیوند میان خانواده و سازمان.

امیدی که از دل کودکی برمی‌خیزد

«رنگ همدلی» شاید در ظاهر حرکتی کوچک باشد، اما در باطن نشانه‌ای از بلوغ فرهنگی یک سازمان بزرگ است؛ سازمانی که می‌داند در سخت‌ترین روزها، سرمایه انسانی‌اش ریشه در همان خانواده‌هایی دارد که کودکانشان با مداد شمعی امید را نقاشی می‌کنند.

شاید کارخانه را مدیران بنا کنند، اما روح آن را فرزندان کارکنان فولاد مبارکه با عشق زنده نگه می‌دارند.

«رنگ همدلی» در کنار پویش «فولاد همدل» یادآوری می‌کند که فولاد تنها یک فلز نیست؛ نماد استقامت خانواده‌ای بزرگ و متحد است که حتی در تلالوی رنگ‌های کودکانه، نشانه‌ای از آینده‌ای روشن را در خود دارد.