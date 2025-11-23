۱۲ استان ایران و ۳ کشور خارجی در پانزدهمین نمایشگاه گردشگری اصفهان حاضر خواهند بود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان ، از حضور نمایندگان اندونزی، کویت و روسیه و 12 استان کشور در پانزدهمین نمایشگاه گردشگری خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، احمدرضا طحانیان با اشاره به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه تخصصی گردشگری، صنایع‌دستی و هتلداری در اصفهان،اظهار کرد: این رویداد از ۴ تا ۷ آذر سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار می‌شود و با حضور ۱۶۸ غرفه داخلی، ۱۰۰ غرفه اقوام، نمایندگان ۱۲ استان کشور، برندهای شاخص گردشگری و نمایندگان سه کشور خارجی، بستری ویژه برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعت گردشگری ایران فراهم خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور گفت: صنعت گردشگری نه تنها پیشران اقتصادی است بلکه ابزار مؤثری برای ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت تعاملات فرهنگی محسوب می‌شود. ایران با تنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی گسترده، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگری منطقه دارد». وی افزود: «برگزاری نمایشگاه در اصفهان، شهری با سابقه تاریخی و فرهنگی غنی، نقش مهمی در شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری استان و کشور ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان توضیح داد: این دوره از نمایشگاه با محوریت تعامل‌سازی و شبکه‌سازی میان فعالان گردشگری، صنایع‌دستی و هتلداری برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، معرفی محصولات نوآورانه و ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

وی همچنین جزئیات نمایشگاه را تشریح کرد و گفت: نمایشگاه در فضایی به وسعت ۷۷۰۰ مترمربع برگزار می‌شود که شامل ۶۸۰۰ متر فضای سرپوشیده و ۹۰۰ متر فضای باز است. از مشارکت‌کنندگان، ۷۸ درصد از استان اصفهان و ۲۲ درصد از سایر استان‌ها هستند. استان‌هایی مانند تهران، خوزستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، گلستان، قم و دیگر استان‌ها در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

طحانیان درباره حضور بین‌المللی نمایشگاه افزود: نمایندگان کشورهای اندونزی، کویت و روسیه با غرفه‌های اختصاصی حضور دارند که این اقدام می‌تواند به توسعه تعاملات بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی ایران کمک کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان محورهای اصلی محتوایی نمایشگاه را «گردشگری سلامت»، «آفرود، طبیعت‌گردی و تجهیزات سفر» و «خوراک، آیین‌ها و سوغات اقوام» اعلام کرد و افزود: ۱۲ کارگاه آموزشی تخصصی در زمینه بازاریابی گردشگری، تولید محتوا، کاربرد تکنولوژی و هوش مصنوعی در صنایع‌دستی برگزار خواهد شد و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان نیز به‌طور همزمان خدمات خود را ارائه می‌کند.

وی از حضور گسترده مسئولان ملی و بین‌المللی در نمایشگاه خبر داد و گفت: معاونان وزرا، استاندار اصفهان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، شهرداران، دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورهای مختلف در این رویداد حضور خواهند داشت که نشان‌دهنده اعتبار و ظرفیت بین‌المللی این نمایشگاه است.

طحانیان خاطرنشان کرد: پانزدهمین نمایشگاه تخصصی گردشگری، صنایع‌دستی و هتلداری از ساعت ۱۵ تا ۲۱ و در روز جمعه از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.