نوشیدنی بنفش اوبه که تابستان ۱۴۰۵ به ترند اصلی کافه‌های جهان تبدیل شده، به اصفهان هم رسیده است؛ فعلاً دست‌کم دو کافه شهر آن را سرو می‌کنند و قیمت هر نوشیدنی در کافه‌ای که آغازگر این موج بود، ۵۴۵ هزار تومان اعلام شده، نشانه‌ای از اینکه تقاضا از عرضه جلوتر است.

اصفهان امروز: چند هفته‌ای است که یک رنگ تازه در اینستاگرام کافه‌های اصفهان می‌درخشد: بنفش. اواخر خردادماه، «کافه نقطه» در شیخ صدوق شمالی ویدئویی از نوشیدنی بنفش‌رنگ اوبه منتشر کرد و اتفاقی افتاد که برای یک پیج هزارو‌دویست نفره عادی نیست؛ بیش از هشت هزار لایک، پانصد کامنت و ده‌ها پرسش تکراری زیر پست: «قیمت؟». پاسخ کافه به همه یک کلمه بود - دایرکت - و همین کنجکاوی، نشان می‌دهد که ترند اوبه به اصفهان رسیده است: مشتریانی می‌خواهند امتحانش کنند و هنوز کمتر جایی پیدا می‌شود.

اوبه غده‌ای بنفش از خانواده یام و بومی فیلیپین است که طعمی شیرین و وانیلی دارد، کافئین ندارد، رنگ چشم‌گیرش طبیعی است و به‌واسطه آنتوسیانین‌ها سرشار از آنتی‌اکسیدان به شمار می‌آید؛ همان ترندی که این روزها در جهان به آن «جانشین ماچا» می‌گویند و استارباکس تابستان امسال یک خانواده کامل از نوشیدنی‌هایش را روانه منو کرده است. موج فارسی این ترند هم از تیرماه بالا گرفته و حالا به کافه‌های شهرهای گوناگون ایران رسیده و اصفهان در این روند جزو اولین‌ها است.

تا زمان انتشار این گزارش، دست‌کم دو کافه در اصفهان اوبه را رسماً به منو آورده‌اند. نخست همان «کافه نقطه» که با یک ویدئوی وایرال آغازگر ماجرا بود؛ این کافه که می‌گوید از نخستین واردکنندگان و عرضه‌کنندگان پودر اوبه در اصفهان بوده، اکنون سه نوشیدنی اوبه لاته، اوبه لیموناد و اوبه ماچا لاته را سرو می‌کند. به گفته کافه نقطه، قیمت هر نوشیدنی اوبه در این مجموعه ۵۴۵ هزار تومان است؛ رقمی که به گفته آن‌ها به دلیل هزینه بالای واردات پودر است. این کافه می‌گوید از پودر خالص و باکیفیت استفاده می‌کند؛ هرچند در بازار ایران آنچه با نام اوبه عرضه می‌شود گاه از سیب‌زمینی شیرین بنفش یا تارو تهیه می‌شود که خویشاوند اوبه‌اند و در طعم و رنگ کمابیش به آن نزدیک‌اند. نکته‌ای که راستی‌آزمایی نوع پودر را برای مشتری مهم می‌کند.

اوبه لاته کافه نقطه در اصفهان

کافه دیگر، بیسترو پونته است که اواسط تیر با جمله «همه درباره اوبه حرف می‌زنند، ما ترجیح دادیم بیاوریمش توی منو» ورودش را اعلام کرد. بلاگرهای کافه‌گردی اصفهان هم دست‌به‌کار شده‌اند و از تجربه آیس اوبه لاته گفته‌اند؛ در آن سو اما زیر پست‌های آموزشی اوبه هنوز کامنت‌هایی مثل «گشتم، هیچ‌جا نبود» دیده می‌شود. اگر قصد امتحان دارید، پیش از مراجعه ساعت کار، قیمت و منو را از صفحه‌های رسمی خود کافه‌ها راستی‌آزمایی کنید، چون این روزها همه‌چیزِ این ترند - از قیمت تا موجودی - سریع عوض می‌شود.

و این گزارش با کمک شما کامل می‌شود: اگر کافه دیگری در اصفهان سراغ دارید که اوبه سرو می‌کند، اگر قیمت و طعمش را تجربه کرده‌اید، یا اطلاعات ما درباره همین دو کافه نیاز به اصلاح دارد، در بخش نظرات همین مطلب بنویسید. کافه‌داران اصفهانی هم می‌توانند اطلاعات منوی اوبه خود را به دایرکت اینستاگرام یا تلگرام اصفهان امروز بفرستند تا در نسخه کامل‌تر این راهنما که به‌زودی با فهرست همه کافه‌های سرو اوبه‌ شهر منتشر می‌شود، معرفی شوند. برای آشنایی کامل با این نوشیدنی، از طعم و خواص تا راهنمای خرید پودر، مطلب «اوبه چیست» را در اصفهان امروز بخوانید.