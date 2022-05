نشانه های کمبود ویتامین c در بدن و راه های پیشگیری از آن

3 خرداد 1401, 17:18 / کد خبر:785503 ویتامین C که اسید اسکوربیک نیز نامیده می‌شود، نقش‌های مهمی در بدن ایفا می‌کند. به ویژه این ویتامین، کلیدی برای سیستم ایمنی بدن است و به جلوگیری از عفونت کمک می‌کند.

بدن انسان ویتامین C را نمی‌سازد یا ذخیره نمی‌کند، بنابراین افراد باید هر روز این ماده مغذی را از رژیم غذایی خود دریافت کنند. ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی است که می‌تواند دفاع طبیعی بدن شما را تقویت کند.

وظایف ویتامین C در بدن

این ویتامین نقش مهمی در تعدادی از عملکردهای بدن از جمله تولید کلاژن، ال‌کارنیتین و برخی انتقال دهنده‌های عصبی دارد. ویتامین C به متابولیسم پروتئین‌ها کمک می‌کند و جذب کلسیم، آهن و روی را بهبود می‌بخشد. ویتامین C یکی از آنتی اکسیدان‌های بسیاری است که می‌تواند از آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد مضر و همچنین مواد شیمیایی سمی و آلاینده ها محافظت کند.

ویتامین C لیپوزومی

این ماده مغذی کلیدی با تکنولوژی لیپوزومی فرموله شده است. فناوری لیپوزوم از ویتامین در سراسر سیستم گوارش محافظت می‌کند و آن را برای جذب در سلول‌ها به جریان خون منتقل می‌کند. در واقع با این فرمول شما تمام مزایای ویتامین C را بدون ناراحتی معده دریافت می‌کنید. 3 ویژگی این ویتامین را در ادامه بخوانید:

این ویتامین برای سیستم ایمنی، عصبی و غدد درون ریز مفید است باعث افزایش استقامت بدنی می‌شود به تقویت ایمنی بدن کمک می‌کند

اثرات ویتامین C بر روی پوست و مو

مانند ویتامین E، ویتامین C یک آنتی اکسیدان است: از سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد، که محصولات جانبی فعالیت طبیعی سلول هستند و در واکنش‌های شیمیایی درون سلول‌ها شرکت می‌کنند، محافظت می‌کند. همچنین ویتامین C برای فعالیت صحیح پوست و مو ضروری است. عدم وجود میزان کافی از این ویتامین در بدن منجر به تضعیف بافت ناخون‌ها، خشکی پوست و ضعیف شدن تار موها می‌شود. استفاده از وسایل حالت دهنده مانند سشوار و اوتوهای نامرغوب می‌تواند منجر به خشکی موها شود. وجود ویتامین C در بدن به میزان کافی در بهبود این وضعیت موثر است. از طرفی می‌توانید با استفاده از انواع سشوارهای با کیفیت و حرفه ای جلوی بروز چنین مشکلاتی را بگیرید. درواقع باید جلوی سوختن تار موهای خود را بگیرید.

درمان مو و پوست با محصولات بهداشتی

موهای آسیب دیده و پوست خشک که به دلیل استفاده از لوازم نامرغوب تخریب شده است ترمیم خواهد شد اما این ترمیم ماه‌ها طول خواهد کشید. برای درمان در زمانی کوتاه‌تر از محصولات بهداشتی و درمانی استفاده کنید که با آب و هوای ایران و پوست شما همخوانی داشته باشد. شامپو و محصولات آرایشی بهداشتی شون را امتحان کنید تا در مدت زمان کوتاهی درمان صحیح و بهبود حاصل شود.

تشخیص بر اساس علائم و گاهی آزمایش خون است.

افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه یا مصرف خوراکی مکمل‌های ویتامین C معمولاً کمبود را اصلاح می‌کند. ویتامین C (اسید اسکوربیک) برای تشکیل، رشد و ترمیم مو، استخوان، پوست و بافت همبند (که سایر بافت ها و اندام‌ها را به هم متصل می‌کند و شامل تاندون‌ها، رباط ها و رگ‌های خونی می‌شود) ضروری است. همچنین برای عملکرد طبیعی عروق خونی ضروری است. ویتامین C به حفظ سلامت دندان‌ها و لثه‌ها کمک می‌کند. به بدن کمک می‌کند آهن را که برای ساخت گلبول‌های قرمز لازم است جذب کند. ویتامین C همچنین به بهبود و ترمیم سوختگی و زخم کمک می‌کند. منابع خوب ویتامین C عبارتند از مرکبات، گوجه فرنگی، سیب زمینی، کلم بروکلی، توت فرنگی و فلفل دلمه ای. (همچنین می‌توانید به بررسی کلی ویتامین‌ها بپردازید تا منابع دیگر را به عنوان مکمل‌های غذایی مصرف کنید)

شرایط زیر می‌تواند به میزان قابل توجهی نیاز بدن به ویتامین C و خطر کمبود ویتامین C را افزایش دهد:

بارداری شیر دادن اختلالاتی که باعث تب بالا یا التهاب می‌شوند پرکاری تیروئید (پرکاری تیروئید) اسهالی که برای مدت طولانی ادامه دارد عمل جراحي سیگار کشیدن که نیاز به ویتامین C را تا 30 درصد افزایش می‌دهد

اسکوربوت

کمبود شدید ویتامین C باعث ایجاد اسکوربوت می‌شود. اسکوربوت در نوزادان نادر است زیرا شیر مادر معمولاً ویتامین C کافی را تامین می‌کند و شیر خشک نوزادان با این ویتامین غنی شده است. اسکوربوت نادر است، اما ممکن است در افراد الکلی و افراد مسن که سوء تغذیه دارند دیده شود.

کمبود ویتامین C

در کشورهای توسعه‌یافته، کمبود ویتامین C می‌تواند ناشی از رژیم غذایی کم ویتامین C باشد، اما کمبود شدید آن (که باعث اسکوربوت می‌شود) غیر معمول است. مصرف نکردن میوه و سبزیجات تازه به اندازه کافی می‌تواند باعث کمبود آن شود. کمبود آن در بدن افراد احساس خستگی، ضعف و تحریک پذیری را در آنها افزایش می‌دهد. کمبود شدید آن که اسکوربوت نامیده می‌شود، باعث کبودی، مشکلات لثه و دندان، خشکی مو و پوست و کم خونی می‌شود.

علائم کمبود ویتامین C

اگر رژیم غذایی بزرگسالان دارای مقدار کمی از ویتامین C باشد، احساس خستگی، ضعف و تحریک پذیری می‌کنند. ممکن است وزن کم کنند و دردهای مبهم عضلانی و مفاصل داشته باشند. علائم اسکوربوت پس از چند ماه کمبود ایجاد می‌شود. خونریزی ممکن است در زیر پوست (به ویژه در اطراف فولیکول های مو یا به صورت کبودی)، اطراف لثه ها و داخل مفاصل رخ دهد. لثه‌‌ها متورم، بنفش و اسفنجی می‌شوند. دندان‌ها در نهایت لق می‌شوند. موها خشک، شکننده و پیچ خورده می‌شوند (مثل یک چوب پنبه‌باز)، و پوست خشک، زبر و پوسته‌دار می‌شود. ممکن است مایع در پاها جمع شود. ممکن است کم خونی ایجاد شود و همچنین ممکن است زخم‌های حاصل از عفونت به راحتی خوب نشوند.

پیشگیری از کمبود ویتامین C

با مصرف مقادیر توصیه شده میوه و سبزیجات تازه یا با مصرف مقدار توصیه شده ویتامین C در مکمل‌های روزانه می‌توان از کمبود ویتامین C جلوگیری کرد. افراد سیگاری نیاز بیشتری به مکمل‌های این ویتامین دارند. اسکوربوت با دوزهای بالای مکمل‌های روزانه ویتامین C درمان می‌شود و به دنبال آن یک رژیم غذایی مغذی که 1 تا 2 برابر مقدار توصیه شده روزانه ویتامین C را تامین می‌کند. رژیم غذایی باید شامل افزایش مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه باشد.

ویتامین C اگرچه در بدن ما ساخته نمی‌شود اما نقشی حیاطی در سلامت مو، پوست، ناخون و بیشتر فرایندهای متابولیکی سلول انجام می‌دهد، از همین جهت استفاده مداوم از منابع غنی ویتامین C و مکمل‌های غذایی اهمیت بالایی در سلامت بدن ما خواهد داشت.

نویسنده: سارااقبالی