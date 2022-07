وزیر بهداشت از تطابق بیش از ۹۰ درصدی سامانه تیتک با HIS بیمارستان‌ها، تصویب آیین نامه صندوق بیماری‌های خاص در هیئت دولت، پذیرش تمام واکسن‌های ایرانی در سفر اربعین و همچنین تداوم اختصاص ارز ترجیحی به تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد.

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، بهرام عین‌اللهی یکی از دلایل موفقیت در اجرای طرح دارویار را برخورداری از سیستم مکانیزه هوشمند و دقیق در سامانه‌های کنترلی دانست و گفت: قیمت گذاری‌ ها ابتدا در کمیسیون مشترک انجام و سپس با استفاده از سامانه‌های کنترلی، امکان نظارت بر قیمت‌های یکسان در همه نقاط کشور فراهم شد.

وی از تطابق بیش از ۹۰ درصدی سامانه تیتک با HIS های بیمارستانی خبر داد و گفت: در طرح دارویار باید تطابق سامانه تیتک با HIS های بیمارستانی صورت می‌گرفت که این هماهنگی در بیمارستان‌ها ایجاد شده و اکنون بیش از ۹۰ درصد سامانه متمرکز هوشمند تیتک با HIS ها مطابق است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: این هماهنگی در یکسان سازی و کنترل قیمت دارو در کل کشور تأثیر گذار است.

وی درباره نقش حوزه بهداشت در اجرای طرح دارویار گفت: حوزه بهداشت از اعتبار خارج از بیمه‌ها استفاده می‌کند و داروهای مورد نیاز خانه‌های بهداشت که شامل داروهای مکمل و فهرست مشخصی از اقلام دارویی است؛ از طریق سیستمی خارج از طرح دارویار تحت پوشش قرار دارد.

عین اللهی همچنین از تصویب آئین نامه صندوق بیماری‌های خاص در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت خبر داد و گفت: یکی از کارهای بزرگ دولت سیزدهم، این است که برای بیماران خاص، پوشش حمایتی خاصی در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه بیماران خاص نباید دغدغه هزینه دارو و تجهیزات مورد نیازشان را داشته باشند؛ افزود: امسال، مجلس شورای اسلامی، ۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای بیماران خاص در نظر گرفته و ما باید در قالب صندوق مشخص و ساختار منسجم، هزینه‌های این بیماران را تأمین کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در هیأت دولت، آئین نامه این صندوق به تصویب رسید و با این مصوبه و بودجه‌ای که در نظر گرفته شده امیدواریم خدمات رسانی ویژه به بیماران خاص افزایش و ارتقا یابد.

وی افزود: برای بیماران خاص وضعیت ویژه و خدمات متناسبی برقرار می‌شود تا دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را در کمترین زمان و به آسان‌ترین روش دریافت کنند.

عین‌اللهی در بخش دیگری از سخنان خود تمام واکسن‌های ایرانی زائران اربعین را مورد قبول کشور عراق دانست و گفت: در نشستی که با وزیر بهداشت و نخست وزیر عراق داشتم، اذعان داشتند که همه واکسن‌های تولید ایران را به عنوان واکسن مجاز می‌شناسند و بنابراین زائران در سفر اربعین مشکلی نخواهند داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه شمار بسیاری از افراد از کشورهای مختلف در مراسم اربعین شرکت می‌کنند، توصیه به زائران اربعین کشورمان این است که در مدت زمان باقی مانده، واکسن یادآور را تزریق کنند.

وزیر بهداشت در تکمیل سخنان خود با بیان اینکه میزان واکسیناسیون در کشورمان در حد بالایی است، تصریح کرد: حدود ۹۶ درصد از مردم یک مرحله واکسن و ۸۶ درصد دو مرحله از واکسن را دریافت کرده‌اند.

عین‌اللهی از ادامه تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی خبر داد و گفت: دلیل اصلی تبدیل ارز ترجیحی به ارز آزاد جلوگیری از قاچاق بود. به همین دلیل سعی کردیم تولیدکنندگان داخلی را تشویق کنیم و مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به بیمه بدهیم تا بیمه‌ها به مردم پرداخت کنند و یارانه به طور مستقیم به مردم داده شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه موارد مصرف تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی در مراکز درمانی کاملاً مشخص است، از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به این محصولات خبر داد و افزود: در روند تخصیص ارز به تجهیزات پزشکی تغییری ایجاد نشده و به انواع لوازم مصرفی پزشکی مانند پروتزها، لنزهای داخل چشمی و حلزون‌های شنوایی ارز ترجیحی همچنان اختصاص داده می‌شود.