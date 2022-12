وزیر فرهنگ از آثار مکتوب اساتید و بانوان فرهیخته قرآنی رونمایی کرد

با حضور محمدمهدی اسماعیلی تعدادی از آثار مکتوب اساتید و بانوان فرهیخته قرآنی سراسر کشور در معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین به نقل از وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی؛ محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه حضور در اولین مجمع عمومی بنیاد بین المللی فعالیت های قرآنی بانوان از آثار مکتوب تعدادی از اساتید و بانوان فرهیخته قرآنی سراسر کشور رونمایی کرد.

وزیر فرهنگ با ابراز خرسندی از انتشار این آثار فاخر با چند تن از مولفان به گفتگو پرداخت و نسبت به حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این گونه آثار قول مساعد داد.

از جمله کتاب های رونمایی شده در این مراسم می توان به «ازخدای فلاسفه تا خدای عرفا و نظریه نوین اصلاح ساختاری در مبارزه با فساد» اثر خانم دکترعزیزی، «مطالعات زنان و خانواده» خانم دکتر مهدیه محمدتقی زاده، «شناخت تفصیلی قرآن کریم» اثر خانم دکتر زهرا گواهی، «گامی به سوی آسمان ها» اثر خانم دکتر خیریه عچرش، «هاهوالیتیم بعین الله» اثر خانم دکتر بتول مشکین فام، «آسیب های شایع در بین زنان» اثر خانم دکتر محترم قلی پور، «المصباح» خانم دکتر غصون مسلمی ایرانیه و «خشونت خانوادگی و سنت اسلامی» به همراه متن کتب درسی برای دانشجویان المصطفی An Introduction to the Quranic Studis , The Principles of Quranic Studis اثرخانم دکتر مژگان خان بابا اشاره کرد.

