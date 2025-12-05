نمایشگاه تأسیسات اصفهان سکوی تعاملات اقتصادی ایران با منطقه است
فرصتی دوباره برای ارتقای بهرهوری انرژی در صنعت تأسیسات
بیستوچهارمین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در حالی در شهر نمایشگاهی اصفهان گشایش یافت که چالشهای ناترازی انرژی، ضرورت بهروزرسانی فناوریهای تاسیساتی و افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی، این رویداد را به فرصتی استراتژیک برای صنعت ساختمان و انرژی کشور تبدیل کرده است؛ فرصتی که میتواند مسیر ارتقای بهرهوری، توسعه صادرات و پیوند عمیقتر میان صنعت، دانشگاه و بازارهای منطقهای را هموار کند.
صنعت تأسیسات سرمایشی و گرمایشی بهعنوان یکی از زیرساختهای اساسی بخش ساختمان و صنایع مرتبط، نقشی تعیینکننده در مدیریت مصرف انرژی و ایجاد شرایط آسایش حرارتی در فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ایفا میکند. در شرایطی که کشور با چالشهای جدی در حوزه انرژی، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینههای تولید مواجه است، توجه به فناوریهای نوین و بهبود کیفیت تجهیزات داخلی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
در چنین فضایی، بیستوچهارمین دوره نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان، از ۱۲ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴، نهتنها محلی برای عرضه فناوریهای بهروز است بلکه بهعنوان یک پلتفرم تعاملات تخصصی و تجاری، مسیر توسعه بازار، ارتقای دانش فنی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را هموار میکند. حضور دهها شرکت داخلی و خارجی، هیئتهای تجاری و کارشناسان حوزه انرژی در این نمایشگاه، بر اهمیت آن در اکوسیستم صنعت تأسیسات کشور تأکید دارد.
نمایشگاهی با رویکرد بهرهوری انرژی؛ از تنوع تولیدکنندگان تا توسعه بازار
بیستوچهارمین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی با حضور گسترده شرکتها و تولیدکنندگان از استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی، قم، مازندران، یزد و فارس افتتاح شد. این رویداد در فضایی با ۱۵ هزار مترمربع مساحت کل و ۷۸۰۰ مترمربع فضای مفید برگزار شد و توانست تنوع قابل توجهی از برندهای فعال در این حوزه را گردهم آورد.
بر اساس دادههای اعلامشده، ۵۳ درصد مشارکتکنندگان از داخل استان و ۴۷ درصد از دیگر استانها هستند؛ ترکیبی که نشاندهنده جذابیت اصفهان برای فعالان صنعت تأسیسات و نقش این شهر بهعنوان یکی از محورهای صنعتی کشور است.
در این دوره همچنین ۳۱ درصد شرکتکنندگان برای نخستینبار در نمایشگاه اصفهان حضور پیدا کردهاند؛ حضوری که بیانگر پویایی بازار، تلاش برای معرفی ظرفیتهای جدید تولیدی و افزایش رقابت در عرضه محصولات کممصرف و استاندارد است.
نمایشگاه امسال طیف وسیعی از محصولات از جمله سیستمهای سرمایشی و تهویه مطبوع، تجهیزات گرمایشی، لوله و اتصالات، تجهیزات تأسیساتی، سامانههای پیمانکاری و خدمات فنی را ارائه کرده است. این تنوع باعث شد نمایشگاه به محلی برای تبادل دانش، انتقال تجربه و بررسی روندهای جهانی بازار تأسیسات تبدیل شود؛ بهویژه در شرایطی که ناترازی انرژی کشور نیازمند توجه بیشتر به محصولات با راندمان بالا و مصرف بهینه انرژی است.
تأسیسات؛ محور توسعه پایدار و کاهش ناترازی انرژی
نمایشگاه امسال تأکید ویژهای بر نقش کلیدی صنعت تأسیسات در توسعه پایدار، کاهش آلایندهها و مدیریت مصرف انرژی دارد. به گفته کارشناسان شرکت نمایشگاههای بینالمللی اصفهان، صنعت تأسیسات نهتنها پاسخگوی نیازهای حرارتی و برودتی ساختمانهاست، بلکه نقش مستقیمی در کاهش اتلاف انرژی و بهبود کیفیت هوا ایفا میکند.
در جهانی که هزینه انرژی در حال افزایش است و سیاستگذاریهای زیستمحیطی سختگیرانهتر شدهاند، تجهیزات و سیستمهای نوین تأسیساتی میتوانند با بهرهگیری از فناوریهای سبز، بخشی از مسیر حرکت کشور به سمت انرژی پایدار را هموار کنند. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی باعث شده است که استانداردهای مصرف انرژی و آلایندگی به یکی از محورهای اساسی در صنعت تأسیسات تبدیل شود.
افتتاح نمایشگاه با حضور هیئتهای تجاری از اقلیم کردستان عراق، ترکیه و دانشگاه بابل عراق نیز نشاندهنده اهمیت منطقهای این صنعت است. این حضور میتواند آغازگر جریانی برای توسعه همکاریهای خارجی، انتقال فناوری و بازاریابی صادراتی باشد؛ بازاری که با توجه به کیفیت محصولات داخلی و مزیتهای رقابتی ایران، ظرفیت قابل توجهی در منطقه ایجاد میکند.
در این نمایشگاه بیش از ۸۰ برند فعال از جمله پاکمن، لورچ، داراکار، تهویه دماوند، ساران، بوران، الکتروژن، هایسنس، فرولی، پارسپلاست، فنآوران تهویه، و دهها شرکت دیگر حضور دارند که هرکدام بخشهایی از فناوری روز دنیا در حوزه سرمایش و گرمایش را به نمایش گذاشتهاند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با اشاره به افتتاح بیستوچهارمین نمایشگاه تأسیسات، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی گفت: این رویداد با حضور هیئتهای تجاری و دانشگاهی از کشورهای همسایه، به نقطه اتصال تازهای برای توسعه همکاریهای صنعتی و بازرگانی ایران تبدیل شده است.
احمدرضا طحانیان با بیان اینکه نمایشگاه امسال با رویکردی بینالمللی و با حضور فعال هیئتهای خارجی برگزار شده است، افزود: نمایندگان اقلیم کردستان عراق، ترکیه و دانشگاه بابل عراق شامل ۲۳ عضو از اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم، دبیرکل انجمن تولیدکنندگان پمپ و شیرآلات ترکیه و سه استاد دانشگاه بابل در این رویداد حضور یافتهاند.
او حضور این هیئتها را فرصتی مهم برای معرفی توانمندیهای صنعتی و اقتصادی اصفهان دانست و ادامه داد: در نخستین روز نمایشگاه، نشست مشترکی میان اعضای منتخب اتاق بازرگانی اصفهان و دبیرکل انجمن تولیدکنندگان پمپ و شیرآلات ترکیه برگزار شد که طی آن، ظرفیتهای همکاری فنی و تجاری دو کشور بررسی شد.
طحانیان گفت: در حاشیه این رویداد، نشست تجاری دیگری نیز میان هیئت اقلیم کردستان عراق و نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شده که محور اصلی آن توسعه تعاملات مشترک در حوزه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی بوده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان یکی از مهمترین دستاوردهای نمایشگاه امسال را امضای تفاهمنامه همکاری میان این شرکت و انجمن تولیدکنندگان پمپ و شیرآلات ترکیه عنوان کرد؛ تفاهمنامهای که به گفته او، میتواند مسیر توسعه روابط فنی، انتقال دانش و گسترش همکاریهای تجاری میان ایران و ترکیه را هموار کند.
او با اشاره به حضور نمایندگان بخشهای اقتصادی کشور، از جمله معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس، افزود: این نشستها زمینههای متنوعی برای سرمایهگذاری مشترک، توسعه بازار و همکاریهای صنعتی فراهم کرده است.
طحانیان خاطرنشان کرد: نمایشگاه اصفهان علاوه بر عرضه تازهترین فناوریها و تجهیزات تاسیساتی، به محلی برای تبادل دانش فنی، مذاکرههای صنعتی و شکلگیری همکاریهای آتی میان فعالان داخلی و خارجی تبدیل شده است؛ موضوعی که سطح تعاملات اقتصادی شهر و کشور را ارتقا میدهد.
به گفته او، استقبال گسترده هیئتهای داخلی و خارجی و انجام مذاکرات متعدد تجاری، احتمال امضای تفاهمنامههای جدید را در روزهای آینده افزایش داده است؛ تفاهمهایی که میتواند تأثیر ملموسی بر توسعه صادرات، ارتقای فناوری و گسترش بازارهای هدف ایران داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با اشاره به برنامهریزی دقیق برای برگزاری این رویداد گفت: هماهنگی گسترده با نهادهای داخلی و تعامل نزدیک با نمایندگیهای خارجی باعث شده نمایشگاه امسال در سطحی بینالمللی برگزار شود و به بستری اثرگذار برای تقویت روابط صنعتی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه تبدیل گردد. اکنون اصفهان به کانون گفتوگوهای اقتصادی و صنعتی منطقه تبدیل شده و نتایج این نمایشگاه میتواند اثرات بلندمدت و ارزشمندی برای استان و کشور داشته باشد.
از خواست مهندسان تا دغدغههای مدیریت شهری؛ انرژی کمتر، آسایش بیشتر
در مراسم افتتاحیه، علی محجوب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به استقبال گسترده از نمایشگاه، گفت: بخش تأسیسات یکی از ارکان اساسی در صنعت ساختمان است و نقش آن در مدیریت مصرف انرژی باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
او تأکید کرد:تاسیسات استاندارد و کارآمد، مستقیماً بر آسایش شهروندان، کیفیت ساختمانها و هزینههای خانوار اثرگذار است.
محجوب همچنین از واحدهای واردکننده تجهیزات خواست تا با همکاری بیشتر، مسیر غلبه بر چالشهای انرژی و مسائل زیستمحیطی را هموار کنند.
عباس حاجرسولیها، رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای شهر اصفهان نیز در سخنانی، افزایش هزینههای زندگی و ناترازی انرژی را دو چالش مهم کشور دانست و گفت: توجه به بهرهوری انرژی در صنعت ساختمان میتواند اقتصاد خانوار را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
او با اشاره به مصوبات شورای شهر درباره رعایت الزامات تاسیساتی در ساختمانها افزود: ساختمانهایی که اصول بهرهوری انرژی را رعایت کنند، از تخفیف در صدور پروانه ساخت بهرهمند میشوند. این سیاست، بخشی از تلاش مدیریت شهری برای حرکت به سمت ساختوساز کممصرف و پایدار است.
ظرفیتهای تجاری اصفهان؛ از همکاری با عراق تا پیوند با منطقه آزاد ارس
یکی از بخشهای مهم نمایشگاه امسال، حضور هیئتهای تجاری اقلیم کردستان عراق بود. شیخ مصطفی عبدالرحمن، رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان کردستان عراق، در سخنانی نمایشگاه اصفهان را یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی حوزه تاسیسات دانست و گفت: امکان توسعه تعاملات اقتصادی میان اصفهان و اقلیم کردستان وجود دارد.
او همچنین از برنامهریزی برای ایجاد مسیر پروازی مستقیم بین اصفهان و اقلیم کردستان خبر داد و افزود: این اقدام میتواند فاصله جغرافیایی و تجاری میان دو منطقه را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
در ادامه ابراهیم جلیلی، معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس، ضمن اشاره به پیشینه صنعتی و اقتصادی اصفهان گفت:ارس بهعنوان دروازه صادرات ایران به کشورهای همسایه و اروپا، میتواند بستر مهمی برای همکاری مشترک شرکتهای اصفهانی در حوزه تأسیسات باشد.
او تأکید کرد: تسهیلات ویژه واردات، صادرات و سرمایهگذاری در منطقه آزاد ارس میتواند فرصتهای تازهای برای تولیدکنندگان حوزه تأسیسات فراهم کند و به رشد صادرات محصولات ایرانی در این صنعت کمک کند.
تأثیر ارتقای تجهیزات تأسیساتی بر بهبود بهرهوری انرژی
غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، از زاویهای تخصصیتر به اهمیت صنعت تأسیسات پرداخت. او با اشاره به سهم بالای مصارف خانگی در تولید گازهای گلخانهای گفت: ارتقای تجهیزات تأسیساتی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلایندهها و بهبود بهرهوری آب و انرژی داشته باشد.
او با اشاره به تغییر تجهیزات فرسوده به عنوان یکی از اولویتهای مهم در بخش مدیریت داراییهای صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: حتی در شرایط کاهش احتمالی ساختوساز، بخش تأسیسات باید بهصورت مستقل رشد کند، زیرا کیفیت عملکرد ساختمانها بهطور مستقیم با این حوزه گره خورده است.
یکی از نکات مهم مطرح شده از سوی راهب، برنامهریزی برای صدور گواهینامههای ایزو ۱۷۰۶۵ بود؛ گواهینامهای که میتواند روند صادرات تجهیزات ایرانی را تسهیل و استانداردهای لازم برای ورود به بازارهای منطقهای و بینالمللی را فراهم کند.
مرکز تحقیقات وزارت راه با بهرهگیری از آزمایشگاههای مجهز برای صدور گواهینامههای فنی و ساختمانی در حوزه پکیج، لوله، دیگهای حرارتی، کولر و سایر تجهیزات تأسیساتی، نقش مهمی در توسعه فناورانه این صنعت ایفا میکند و به گفته راهب، همکاری میان صنعت، مقررات و پژوهش، حلقهای است که باید کامل و همافزا عمل کند.
بیستوچهارمین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان در سال ۱۴۰۴، نهتنها محلی برای معرفی آخرین دستاوردها و فناوریها بود، بلکه بستری برای گفتوگو، تعامل و برنامهریزی برای آینده صنعت تأسیسات کشور محسوب میشود. تأکید بر بهرهوری، استانداردسازی، توسعه صادرات و توجه به نقش گرهخورده تأسیسات با محیطزیست و اقتصاد، این رویداد را به نقطهای مهم در تقویم صنعتی ایران تبدیل کرده است.
این نمایشگاه با حضور فعالان برجسته، هیئتهای خارجی، شرکتهای دانشبنیان و مدیران صنعتی، بار دیگر نقش اصفهان را بهعنوان یکی از محورهای تولید و تجارت کشور در حوزه تأسیسات تثبیت کرد و نشان داد که مسیر پایداری انرژی و توسعه صنعتی، از اتکا بر فناوریهای نوین و استانداردهای روز جهانی میگذرد.