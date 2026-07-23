روابط عمومی امور برق شهرستان اردستان جدول خاموشی برق اردستان را برای امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر پایهٔ این اطلاعیه، قطعی برق اردستان و شهرهای زواره و مهاباد ناشی از ناترازی انرژی به‌صورت احتمالی خاموش می‌شوند؛ ساعت‌ها تقریبی است.

روابط عمومی امور برق شهرستان اردستان فهرست خاموشی‌های احتمالی ناشی از ناترازی انرژی در بخش خانگی و تجاری را برای روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، قطعی برق اردستان و مناطق تابعه شامل شهرهای زواره و مهاباد و شماری از روستاها و شهرک‌ها در بازه‌های دو ساعته اعمال می‌شود. ساعت‌های اعلام‌شده احتمالی است و امور برق شهرستان بابت این خاموشی‌ها از همراهی و شکیبایی مشترکان تشکر کرده است.

جدول زیر مناطق مشمول خاموشی و بازهٔ زمانی احتمالی هر منطقه را بر پایهٔ اطلاعیهٔ رسمی نشان می‌دهد. توصیه می‌شود پیش از ساعت اعلام‌شده تجهیزات حساس را از برق جدا کنید و برای اطمینان از جزئیات، وضعیت را از سامانهٔ ۱۲۱ امور برق پیگیری کنید.

منطقه / محله بازهٔ احتمالی خاموشی اردستان: شهرک مدرس، شهرک شهید مطهری، کچومثقال، هندوآباد، کل روستاهای جادهٔ اصفهان و کل روستاهای منطقهٔ برزاوند ۱۶ تا ۱۸ مهاباد: خیابان اصلی شهر و جادهٔ قدیم تا روستای حسین‌آباد ۱۶ تا ۱۸ روستاهای رحمت‌آباد، دولت‌آباد و قلعه‌گوشه ۱۶ تا ۱۸ کل روستای موغارو، خوش‌آباد و جادهٔ نطنز ۱۶ تا ۱۸ اردستان: شهرک کاوه، حافظ، روستاهای حسین‌آباد و سهامیه تا اسلام‌آباد، کریم‌آباد و نیرآباد ۱۶ تا ۱۸ اردستان: شهرک امام حسن، خیابان قیام، شریعتی، شهید فائق تا بانک ملی ۱۶ تا ۱۸ روستاهای کچو رستاق، امیران و تلک‌آباد ۱۶ تا ۱۸ کل شهر زواره تا روستاهای جهان‌آباد و امیرآباد ریگستان ۱۸ تا ۲۰ ابتدای جادهٔ درباغ، مسیر چاه‌های کشاورزی محبان و کل منطقهٔ سفلی ۲۰ تا ۲۲ اردستان: ایران‌خودرو و کارخانهٔ فولاد کویر ۲۲ تا ۲۴ مهاباد: شهرک شهید کریمی، مسکن مهر، پارک جنگلی تا چاه‌های کشاورزی کرمانی ۲۲ تا ۲۴ روستاهای فسخود و کمشچه ۲۲ تا ۲۴

این برنامه ویژهٔ روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ است و ممکن است برای روزهای بعد تغییر کند. زمان پایان خاموشی‌ها قطعی نیست و بازگشت برق ممکن است کمی زودتر یا دیرتر از ساعت اعلام‌شده باشد. برای پیگیری خاموشی‌های اضطراری و رفع اتفاقات، شمارهٔ ۱۲۱ امور برق در دسترس است.