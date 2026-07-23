قطعی برق اردستان امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵؛ جدول خاموشی برق اردستان اعلام شد
روابط عمومی امور برق شهرستان اردستان جدول خاموشی برق اردستان را برای امروز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد. بر پایهٔ این اطلاعیه، قطعی برق اردستان و شهرهای زواره و مهاباد ناشی از ناترازی انرژی بهصورت احتمالی خاموش میشوند؛ ساعتها تقریبی است.
روابط عمومی امور برق شهرستان اردستان فهرست خاموشیهای احتمالی ناشی از ناترازی انرژی در بخش خانگی و تجاری را برای روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، قطعی برق اردستان و مناطق تابعه شامل شهرهای زواره و مهاباد و شماری از روستاها و شهرکها در بازههای دو ساعته اعمال میشود. ساعتهای اعلامشده احتمالی است و امور برق شهرستان بابت این خاموشیها از همراهی و شکیبایی مشترکان تشکر کرده است.
جدول زیر مناطق مشمول خاموشی و بازهٔ زمانی احتمالی هر منطقه را بر پایهٔ اطلاعیهٔ رسمی نشان میدهد. توصیه میشود پیش از ساعت اعلامشده تجهیزات حساس را از برق جدا کنید و برای اطمینان از جزئیات، وضعیت را از سامانهٔ ۱۲۱ امور برق پیگیری کنید.
|منطقه / محله
|بازهٔ احتمالی خاموشی
|اردستان: شهرک مدرس، شهرک شهید مطهری، کچومثقال، هندوآباد، کل روستاهای جادهٔ اصفهان و کل روستاهای منطقهٔ برزاوند
|۱۶ تا ۱۸
|مهاباد: خیابان اصلی شهر و جادهٔ قدیم تا روستای حسینآباد
|۱۶ تا ۱۸
|روستاهای رحمتآباد، دولتآباد و قلعهگوشه
|۱۶ تا ۱۸
|کل روستای موغارو، خوشآباد و جادهٔ نطنز
|۱۶ تا ۱۸
|اردستان: شهرک کاوه، حافظ، روستاهای حسینآباد و سهامیه تا اسلامآباد، کریمآباد و نیرآباد
|۱۶ تا ۱۸
|اردستان: شهرک امام حسن، خیابان قیام، شریعتی، شهید فائق تا بانک ملی
|۱۶ تا ۱۸
|روستاهای کچو رستاق، امیران و تلکآباد
|۱۶ تا ۱۸
|کل شهر زواره تا روستاهای جهانآباد و امیرآباد ریگستان
|۱۸ تا ۲۰
|ابتدای جادهٔ درباغ، مسیر چاههای کشاورزی محبان و کل منطقهٔ سفلی
|۲۰ تا ۲۲
|اردستان: ایرانخودرو و کارخانهٔ فولاد کویر
|۲۲ تا ۲۴
|مهاباد: شهرک شهید کریمی، مسکن مهر، پارک جنگلی تا چاههای کشاورزی کرمانی
|۲۲ تا ۲۴
|روستاهای فسخود و کمشچه
|۲۲ تا ۲۴
این برنامه ویژهٔ روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ است و ممکن است برای روزهای بعد تغییر کند. زمان پایان خاموشیها قطعی نیست و بازگشت برق ممکن است کمی زودتر یا دیرتر از ساعت اعلامشده باشد. برای پیگیری خاموشیهای اضطراری و رفع اتفاقات، شمارهٔ ۱۲۱ امور برق در دسترس است.