اصفهان – اصفهان امروز : امسال استان اصفهان با ۱۳۷۸ پروژه وارد هفته دولت شده است؛ پروژه‌هایی که از دوم تا هشتم شهریورماه یا به بهره‌برداری می‌رسند و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد. مجموع ارزش این طرح‌ها بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

جزئیات پروژه‌ها

هزار و ۳۷۸ پروژه افتتاحی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال

۸۷ پروژه کلنگ‌زنی با ارزشی حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال

۶۷۰ پروژه بخش خصوصی و باقی مربوط به بخش دولتی

به گفته مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، این پروژه‌ها در سامانه «منتاک» وزارت کشور ثبت شده و بر اساس میزان پیشرفت، اولویت‌بندی و اجرایی می‌شوند.

تمرکز بر عدالت منطقه‌ای

جمالی‌نژاد تأکید کرد که در تخصیص اعتبارات، شهرستان‌های کمتر برخوردار در اولویت بوده‌اند. به همین دلیل:

بیشترین تعداد پروژه‌ها در تیران و کرون، لنجان و کاشان

بیشترین حجم اعتبار در اصفهان، کاشان و لنجان

بیشترین پروژه‌های کلنگ‌زنی در اصفهان، کاشان، سمیرم و مبارکه اجرا خواهد شد.

بخش‌های اصلی پروژه‌ها

بیشترین پروژه‌های دولتی هفته دولت امسال به حوزه‌های زیر اختصاص دارد:

راه و شهرسازی

جهاد کشاورزی

نیرو و صمت (صنعت، معدن و تجارت)

بهداشت و درمان

آموزش و پرورش

بنیاد مسکن

تامین اعتبار و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

استاندار اصفهان با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای گفت: «برای پروژه‌های بزرگ استان از روش‌هایی همچون اوراق مرابحه و مشارکت استفاده کرده‌ایم.» او همچنین خبر داد که برخی پروژه‌های نیمه‌تمام دو دهه اخیر نیز با نظر مردم به‌زودی تکمیل می‌شوند.

چشم‌انداز اقتصادی اصفهان

به گفته جمالی‌نژاد، اصفهان یکی از پنج استان برتر کشور در حوزه اقتصاد است و با وجود بحران‌ها، طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان فعال و پویاست: