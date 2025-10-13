برای دعاوی ملکی به کدام وکیل ملکی در اصفهان مراجعه کنیم؟

در پرونده‌های ملکی و دعاوی مربوط به املاک، داشتن یک وکیل ملکی با تجربه و متخصص می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه کار ایجاد کند. انتخاب وکیلی که تجربه موفق در پرونده‌های ملکی داشته باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند روند پرونده را سریع‌تر و مطمئن‌تر کند.

اگر در شهر اصفهان به دنبال وکیلی حرفه‌ای در زمینه مسائل ملکی هستید، در این مقاله، پنج وکیل ملکی اصفهان را که با توجه به نظر کاربران از وکلای باتجربه و حرفه‌ای هستند، را به شما معرفی می‌کنیم. این وکلا با سابقه، مهارت و دقت بالا آماده ارائه مشاوره و وکالت در انواع پرونده‌های ملکی هستند. ابتدا یک جدول خلاصه از وکلا ارائه شده و سپس توضیحات کامل تخصص‌ها و سوابق هر وکیل بررسی خواهد شد.

معرفی چند وکیل ملکی در اصفهان

در این جدول، پنج وکیل ملکی اصفهان با سابقه و مهارت‌های برجسته معرفی شده‌اند. این جدول به شما کمک می‌کند تا به‌سرعت مقایسه‌ای از تخصص، تجربه، حوزه فعالیت و راه‌های ارتباطی هر وکیل داشته باشید. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید وکیل مناسب پرونده ملکی خود را با اطمینان بیشتری انتخاب کنید و روند رسیدگی به پرونده خود را سریع‌تر و مطمئن‌تر پیش ببرید.

نام وکیل سابقه شماره تماس منطقه فعالیت تخصص‌های کلیدی محمدمهدی رضیان بیش از ۲۰ سال 09132000186 چهارباغ بالا دعاوی ملکی، قراردادها، پیش‌فروش، ابطال سند، پرونده‌های سنگین حقوقی مهنوش ذبیحی ۱۳ سال 09132033442 خیابان فردوسی دعاوی ملکی، ابطال سند، الزام به تنظیم سند رسمی، تخلیه ملک، سرقفلی شهرام احمدی ۱۰ سال 09132272898 خیابان هشت بهشت شرقی دعاوی ثبتی و اسناد رسمی، دعاوی حقوقی و قراردادهای ملکی محمود باقری ۲۵ سال 09120363644 میدان آزادی دعاوی ملکی و ثبتی، خلع ید، افراز، تفکیک، ابطال سند، تصرف عدوانی، دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی میثم ولی زاده – 09192430590 خیابان میر ابطال سند، پیش‌فروش، تغییر کاربری، پرونده‌های پیچیده ملکی

معرفی پنج وکیل ملکی برتر در اصفهان

پیش از آنکه با جزئیات تخصص و سوابق هر وکیل آشنا شویم، بد نیست بدانیم چرا انتخاب بهترین وکیل در اصفهان می‌تواند تا این اندازه اهمیت داشته باشد. در پرونده‌های ملکی، تجربه، دقت و آشنایی با قوانین محلی اصفهان نقش مهمی در رسیدن به نتیجه مطلوب دارد.

وکلای معرفی‌شده در این بخش از بهترین وکلای ملکی شهر هستند که با سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و رضایت بالای موکلان، توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند. در ادامه، توضیحات کامل‌تری درباره هر یک از این وکلا ارائه شده است تا بتوانید با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرید.

۱. محمدمهدی رضیان

محمدمهدی رضیان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری اصفهان، با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه دعاوی ملکی و قراردادهای تخصصی، به عنوان یکی از بهترین وکلای ملکی اصفهان شناخته می‌شود. تخصص او در پرونده‌های پیچیده ملکی و قراردادهای مشارکت و پیمان باعث شده است تا بسیاری از موکلین از سراسر کشور برای دریافت مشاوره و وکالت به او مراجعه کنند. درصد بالای موفقیت در پرونده‌های ملکی، نشان‌دهنده توانایی حرفه‌ای و مهارت بالای ایشان در حل و فصل پرونده‌ها است.

تخصص‌ها و خدمات:

دعاوی ملکی و املاک، ابطال سند، پیش‌فروش، تغییر کاربری

تنظیم قراردادهای مشارکت و پیمان

وکالت ایرانیان خارج از کشور در پرونده‌های ملکی

دعاوی کیفری و اقتصادی مرتبط با املاک

سوابق و افتخارات:

استاد دانشگاه و عضو نخبگان حقوقی ایران

وکیل عضو اتحادیه سراسری وکلای دادگستری

راه‌های ارتباطی:

تماس: 09132000186

09132000186 آدرس: اصفهان، چهارباغ بالا، حدفاصل مترو شریعتی و مجتمع پارک، مجتمع سعادت، طبقه دوم، واحد ۴

۲. مهنوش ذبیحی

خانم مهنوش ذبیحی با بیش از ۱۳ سال سابقه وکالت، از وکلای برجسته و باتجربه در حوزه پرونده‌های ملکی، قراردادهای تجاری و داوری بین‌المللی در اصفهان است. او با تسلط کامل بر حقوق تجارت بین‌الملل و قواعد اینکوترمز، در زمینه تنظیم و بررسی قراردادهای ملکی، دعاوی خرید و فروش املاک، پیش‌فروش، اجاره و داوری تخصص دارد.

دقت بالا، دانش حقوقی عمیق و پیگیری مستمر ایشان باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه مسکن و املاک در اصفهان، دعاوی ملکی خود را با اطمینان کامل به او بسپارند.

تخصص‌ها و خدمات:

دعاوی ملکی: ابطال سند، الزام به تنظیم سند رسمی، تخلیه ملک، سرقفلی

قراردادهای ملکی داخلی و بین‌المللی

داوری در قراردادهای املاک و مشارکت در ساخت

دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با املاک و معاملات

سوابق و افتخارات:

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

پذیرفته‌شده در دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی

راه‌های ارتباطی:

تماس: 09132033442

آدرس: اصفهان، خیابان فردوسی، ابتدای سیدعلیخان، مجتمع اداری فرزین، طبقه چهارم

۳. شهرام احمدی

شهرام احمدی از وکلای خوش‌نام و باتجربه در زمینه پرونده‌های ملکی و ثبتی در اصفهان هستند. او با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت حقوقی، در پرونده‌های مهم ملکی از جمله خلع ید، تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند و تفکیک ملک سابقه موفقی دارد.

حضور او به مدت پنج سال در دفتر حمایت حقوقی و قضایی دادگستری باعث شده تسلط ویژه‌ای بر روند دادرسی، اجرای احکام و ارتباط مؤثر با موکلین داشته باشد.

تخصص‌ها و خدمات:

دعاوی ملکی: خلع ید، تصرف عدوانی، افراز و تفکیک، الزام به تنظیم سند

دعاوی ثبتی و اسناد رسمی

دعاوی حقوقی و قراردادهای ملکی

پرونده‌های خانواده و مالی مرتبط با املاک

پیگیری دعاوی کیفری مرتبط با معاملات ملکی

سوابق و افتخارات:

بیش از ۳۰۰ پرونده موفق ملکی و ثبتی در کارنامه

مشاور حقوقی سرمایه‌گذاران و سازندگان در پروژه‌های مسکونی و تجاری

راه‌های ارتباطی:

تماس: 09132272898

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، بعد از کوچه ۲۲، ساختمان ایلیا، طبقه اول، واحد ۴

۴. دکتر محمود باقری

دکتر محمود باقری از برجسته‌ترین وکلای ملکی اصفهان است که با بیش از ۲۵ سال سابقه وکالت و تدریس دانشگاهی، در پرونده‌های ملکی و ثبتی پیچیده در سطح استان و کشور فعالیت داشته‌ است. او با سابقه ریاست اداره حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی، تسلط بالایی بر دعاوی مرتبط با اراضی ملی، منابع طبیعی و املاک کشاورزی دارد.

تخصص‌ها و خدمات:

دعاوی ملکی و ثبتی: خلع ید، افراز، تفکیک، ابطال سند، تصرف عدوانی

دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی

تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و انتقال رسمی

سوابق و افتخارات:

۲۵ سال سابقه وکالت در محاکم حقوقی و ملکی

راه‌های ارتباطی:

تماس: 09120363644

آدرس: اصفهان، میدان آزادی، خیابان چهارباغ بالا، نبش کوچه ۳۵ (شهید کاظمی‌پور)، مجتمع آرین، طبقه سوم، واحد ۵

۵. میثم ولی زاده

میثم ولی زاده، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با تمرکز بر پرونده‌های ملکی، ابطال سند، پیش‌فروش و تغییر کاربری، یکی از وکلای معتبر ملکی اصفهان است. او برای موکلین خود تضمین کرده که در صورت عدم موفقیت در پرونده، ۵۰ درصد حق‌الوکاله بازپرداخت خواهد شد، که این ویژگی باعث اطمینان بیشتر موکلین می‌شود.

تخصص‌ها و خدمات:

پرونده‌های ملکی: ابطال سند، پیش‌فروش، تغییر کاربری

دعاوی کیفری مرتبط با املاک و قراردادها

سوابق و افتخارات:

صدها پرونده موفق و سنگین ملکی و حقوقی

راه‌های ارتباطی:

تماس: 09192430590

آدرس: اصفهان، خیابان میر، حدفاصل دادگاه خانواده و مجتمع سردار سلیمانی

جمع‌بندی

انتخاب یک وکیل ملکی با تجربه و مهارت، نقش مهمی در موفقیت پرونده‌های ملکی شما دارد. در این مقاله پنج وکیل ملکی اصفهان معرفی شدند تا بتوانید تخصص، سوابق و خدمات هر یک را بررسی و مقایسه کنید. هر وکیل با دانش حقوقی و تجربه حرفه‌ای، آماده ارائه خدمات وکالت و مشاوره در زمینه دعاوی ملکی است. با انتخاب بهترین وکیل ملکی در اصفهان، می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده شما با دقت، تعهد و توجه کامل پیگیری می‌شود و حقوق شما به بهترین شکل حفظ خواهد شد.