با ناترازی ۹۶۰۰ مگاواتی تولید و مصرف برق کشور
خاموشی به خانههای اصفهان رسید؛ از ۱۰ صبح تا ۶ عصر منتظر قطع برق باشید
هر مشترک خانگی بهطور میانگین چهار تا پنج نوبت در هفته، هر بار دو ساعت، با قطع برق روبهرو میشود؛ برنامه فعلاً تا ۳۰ مرداد ادامه دارد
خاموشیهای برنامهریزیشده برق در بخش خانگی استان اصفهان از ۲۰ تیر آغاز شده و به گفته سخنگوی صنعت برق استان، هر مشترک بهطور میانگین چهار تا پنج نوبت در هفته، هر بار دو ساعت، با قطع برق روبهرو میشود. داوود قاسمی گفته است این برنامه هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر اجرا میشود و اگر شرایط شبکه پایدار باشد، از ۶ تا ۱۰ شب خاموشی در کار نخواهد بود. برنامه فعلی تا ۳۰ مرداد ادامه دارد و امیدواری این است که با مدیریت بار، در شهریور دیگر خاموشی خانگی اجرا نشود.
دلیل این وجود آمار نگرانکنندهای در زمینه تولید و مصرف برق اصفهان است. مصرف برق استان اصفهان به پنج هزار و ۱۱۷ مگاوات رسیده که چهار هزار و ۴۱۶ مگاوات آن در نیروگاههای داخل استان تولید و ۷۰۲ مگاوات از شبکه سراسری تأمین میشود. در ۲۱ تیر، اوج نیاز مصرف کشور به ۷۴ هزار و ۴۴۱ مگاوات رسید و ناترازی تولید و مصرف حدود ۹ هزار و ۶۰۰ مگاوات بود؛ عددی که پیشبینی میشود با ادامه گرما در هفته آینده و رسیدن تقاضا به ۷۶ هزار مگاوات، فشار بیشتری به شبکه بیاورد. به گفته قاسمی، هر یک درجه افزایش میانگین دمای کشور حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات به مصرف اضافه میکند؛ معادل یک و دو دهم برابر ظرفیت عملی نیروگاه شهید منتظری اصفهان. از سوی دیگر حدود چهار هزار و ۶۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور نیز در جنگ چهلروزه از دست رفته و همچنان بر شبکه فشار میآورد.
قاسمی تأکید کرده مشترکان برنامه قطعی برق اصفهان را فقط از مجاری رسمی دنبال کنند: اپلیکیشن «برق من»، بازوی برق من در پیامرسان بله و سایت شرکتهای توزیع. برنامه هر اشتراک با شناسه قبض یا شماره موبایل ثبتشده نمایش داده میشود و جدول عمومی واحدی منتشر نمیشود. مشترکان خانگی که نسبت به تابستان گذشته ۲۰ درصد کمتر مصرف کنند نیز در چهار ماه گرم سال از ۳۰ درصد تخفیف در قبض برخوردار میشوند.
یک توصیه ایمنی هم این روزها جدی است: هنگام قطع برق، وسایل حساسی مثل یخچال، تلویزیون، مودم و پکیج را از پریز جدا کنید و بعد از وصل پایدار دوباره متصل کنید تا نوسان لحظه وصل به آنها آسیب نزند. راهنمای گامبهگام دریافت جدول خاموشی با شناسه قبض را در راهنمای کاربردی اصفهان امروز بخوانید و اگر تجربه یا مستندی از خاموشیهای محله خود دارید، برای ما بفرستید.