نهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان با معرفی ۱۷ عضو منتخب به پایان رسید. ۱۰ پزشک و ۷ نماینده از گروه‌های دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، علوم آزمایشگاهی و کارشناسان پروانه‌دار، رأی اعتماد کسب کردند. منتخبان جدید باید برای حل چالش‌های حیاتی جامعه پزشکی از جمله تعرفه‌های پایین و مهاجرت نخبگان، راهکارهای عملی ارائه دهند.

اعضای جدید هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان پس از رقابتی فشرده در استان رسماً معرفی شدند. این انتخابات که به‌تازگی برگزار شد، تیمی ۱۷ نفره از متخصصان حوزه سلامت را برای دوره‌ای جدید روانه میدان مدیریت صنفی کرد تا با تکیه بر رأی و اعتماد هزاران عضو سازمان، به مهم‌ترین و دشوارترین مطالبات صنفی و ساختاری جامعه پزشکی پاسخ دهند. در حال حاضر، این هیئت‌مدیره با چالش‌های بزرگی نظیر نارسایی تعرفه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات و پدیده مهاجرت نخبگان روبروست. اما ترکیب کامل و نهایی منتخبانی که وظیفه مدیریت نظام پزشکی را بر عهده گرفته‌اند، کدامند؟

ترکیب ۱۷ نفره هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان مشخص شد

در نهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان که با حضور گسترده و رقابتی فعالان حوزه سلامت در محل دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، اعضای اصلی هیئت‌مدیره در ۶ گروه تخصصی مشخص شدند. این منتخبان با کسب بیشترین آرا، نماینده جامعه پزشکی استان در پیگیری مطالبات و ارتقای جایگاه صنفی خواهند بود. ترکیب نهایی اعضا در گروه‌های مختلف نشان‌دهنده یکپارچگی جامعه سلامت برای مواجهه با مشکلات پیش رو است.

۱۰ نام کلیدی در گروه پزشکان و منتخبان سایر گروه‌های تخصصی

بیشترین کرسی‌های هیئت‌مدیره، طبق روال، به گروه پزشکان اختصاص یافت. در این گروه، ۱۰ نفر با رأی بالا انتخاب شدند که اسامی آن‌ها شامل دکتر پرویز کاشفی، دکتر عباسعلی جوادی، دکتر مازیار ستاری، دکتر الهه زارعان، دکتر علی شهریاری، دکتر سیامک شریفیان، دکتر محسن محمودیه، دکتر پوریا عادلی، دکتر الهه هنرمند و دکتر فرشته حقیقت است. سایر اعضای هیئت‌مدیره در گروه‌های تخصصی مختلف نیز به شرح زیر معرفی شدند تا نمایندگی کامل کادر درمان استان را تضمین کنند

اهمیت این انتخابات در برابر چالش‌های حیاتی نظام سلامت اصفهان

این انتخابات در شرایطی برگزار شد که به گفته کارشناسان و مسئولان، جامعه ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفری پزشکی اصفهان با چالش‌های عمیقی نظیر کاهش مشارکت صنفی و بحران‌های اقتصادی مواجه است. وظیفه اصلی هیئت‌مدیره جدید، تقویت قدرت چانه‌زنی سازمان در برابر دولت و بیمه‌ها برای اصلاح تعرفه‌های ناعادلانه و سرعت بخشیدن به پرداخت مطالبات معوق است. همچنین، جلوگیری از مهاجرت پزشکان جوان و حفظ انگیزه خدمت در بدنه کادر درمان، از اولویت‌های اصلی است که باید با پشتوانه رأی قوی و برنامه‌ریزی عملیاتی محقق شود.