هشدار جدی در روز هشتم: اصفهان در آستانه وضعیت «خطرناک»!
آلایندهها تسلیم نمیشوند: آلودگی هوا یک منطقه اصفهان را «بنفش» کرد!
آلودگی هوای اصفهان برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. میانگین شاخص AQI به ۱۴۵ رسید، اما ایستگاه فرشادی با ۳۰۰ AQI به وضعیت «بسیار ناسالم» (بنفش) جهید و در مرز خطر قرار گرفت. گزارشها از قطع بودن ایستگاه خمینیشهر (پس از مازوتسوزی نیروگاه منتظری) خبر میدهند. هواشناسی از تداوم پایداری و آلودگی تا پایان هفته خبر داده است.
آسمان اصفهان نفس ندارد؛ این جمله خلاصهترین و تلخترین روایت از وضعیت امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) کلانشهری است که آلایندهها دست از سر آن برنمیدارند. در هشتمین روز متوالی که هوای اصفهان در وضعیت ناسالم (نارنجی) قرار گرفته است، یک رکورد خطرناک جدید ثبت شد: شاخص آلودگی در یکی از مناطق شهر (فرشادی) مرز ۳۰۰ واحد را لمس کرد و رنگ «بنفش» (بسیار ناسالم) را به نقشه آلودگی شهر افزود؛ وضعیتی که تنها یک گام با «خطرناک» فاصله دارد. این در حالی است که سایه سنگین مازوتسوزی نیروگاه منتظری و قطع بودن ایستگاههای حیاتی پایش، وضعیت را مبهم و نگرانکنندهتر کرده است. با این اوصاف، شهروندان اصفهانی باید تا پایان هفته با هشدارهای جدی هواشناسی و این شرایط بغرنج دستوپنجه نرم کنند.
فرشادی در مرز «خطر»: آلایندهها در منطقه بنفش جولان میدهند
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز، چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۲، برای هشتمین روز متوالی در وضعیت ناسالم قرار گرفت. میانگین شاخص کیفیت هوا (بر اساس ۱۳ ایستگاه فعال) با عدد ۱۴۵ AQI، همچنان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) گزارش شده است؛ اما آنچه وضعیت را به یک بحران فوری تبدیل میکند، ثبت شاخصهای بسیار بالاتر در مناطق مختلف است.
در صدر لیست مناطق آلوده، ایستگاه سنجش خیابان فرشادی قرار دارد که با ثبت شاخص خیرهکننده ۳۰۰ AQI، به وضعیت "بسیار ناسالم" (بنفش) رسیده و دقیقاً در مرز ورود به شرایط "خطرناک" (۳۰۱ تا ۵۰۰ AQI) ایستاده است.
در کنار این منطقه بحرانی، دستکم هفت ایستگاه دیگر نیز به وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) رسیدهاند. این مناطق شامل کردآباد (۱۹۳)، رهنان (۱۶۶)، سپاهانشهر (۱۵۶)، پروین اعتصامی (۱۵۶)، ۲۵ آبان (۱۵۵)، میرزا طاهر (۱۵۵) و بولوار کاوه (۱۵۴) هستند که مردم عادی نیز در این مناطق باید از ترددهای غیرضروری بهطور جدی خودداری کنند.
اما نگرانی دیگری نیز وجود دارد. ایستگاه حیاتی خمینیشهر برای چند روز متوالی قطع است. این قطعی در حالی رخ میدهد که طبق گزارشهای پیشین، این ایستگاه پس از بازگشت نیروگاه شهید منتظری به چرخه مازوتسوزی، در وضعیت قرمز آلودگی قرار داشت که این امر شبهات در مورد دلایل اصلی این سطح از آلودگی و مدیریت آن را افزایش میدهد.
تداوم پایداری جوی و هشدار سطح زرد هواشناسی
کارشناسان هواشناسی اداره کل استان اصفهان، وضعیت بحرانی فعلی را ناشی از پایداری جوی و انباشت غلظت آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی میدانند. محمدرضا رفیعی، کارشناس هواشناسی، اعلام کرده است که جوی آرام و نسبتاً پایدار تا پایان هفته (شنبه ۲۴ آبان) ادامه خواهد داشت و پدیده غالب، غبار صبحگاهی خواهد بود.
در همین راستا، هشدار سطح زرد آلودگی برای مناطق مرکزی صادر شده است. با این حال، کورسوی امیدی وجود دارد؛ پیشبینی میشود از اواخر وقت پنجشنبه با ورود یک سامانه ناپایدار و افزایش وزش باد، شرایط برای کاهش محدود آلایندهها و بهبود تدریجی کیفیت هوا فراهم شود. همچنین احتمال بارش برف در ارتفاعات سردسیر در روز شنبه وجود دارد.
وضعیت نارنجی و قرمز در دیگر نقاط استان؛ تذکر به شهروندان
به غیر از نقاط بنفش و قرمز مرکزی اصفهان، چندین ایستگاه دیگر شامل دانشگاه صنعتی، هزارجریب، زینبیه، خرازی و فیض همچنان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) قرار دارند. همچنین شهر قهجاورستان با شاخص ۱۷۸، در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم است.
در مقابل، ۶ شهر دیگر استان از جمله شاهینشهر، زرینشهر، مبارکه، کاشان، شهرضا و نجفآباد در وضعیت قابل قبول (زرد) گزارش شدهاند. کارشناس هواشناسی از شهروندان خواسته است با توجه به تداوم آلودگی، به ویژه در ساعات اولیه صبح و اواخر شب، از ترددهای غیرضروری در هوای آزاد جداً پرهیز کنند.