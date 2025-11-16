کارخانه مقواسازی مورچهخورت در کام آتش سوخت؛ تلاش ۱۴ تیم امدادی برای نجات قلب صنعتی اصفهان
فاجعه در مورچهخورت؛ آتشسوزی مهیب ۸ مصدوم به جای گذاشت
صبح امروز، یک واحد تولیدی مقوا و کارتن در شهرک صنعتی مورچهخورت اصفهان دچار حریق گسترده شد. این آتشسوزی در سوله انبار مواد اولیه متمرکز بود و موجب مصدومیت هشت نفر از کارگران و امدادگران شد. ۱۴ تیم آتشنشانی از شهرهای مختلف به محل اعزام شده و عملیات مهار و خنکسازی همچنان ادامه دارد.
لحظات دلهرهآور و هولناکی در اولین ساعات صبح یکشنبه، ۲۵ آبان ۱۴۰۴؛ قلب صنعتی استان اصفهان را به لرزه درآورد؛ آنجا که ستونهای دود سیاه آسمان شهرک صنعتی مورچهخورت را پوشاند و خبر از وقوع یک فاجعه بزرگ میداد. شعلههای سهمگین، سوله عظیم انبار مواد اولیه یک واحد کلیدی تولید مقوا و کارتن را در خود بلعیدند و زنگ خطر را برای تمامی واحدهای صنعتی مجاور به صدا درآوردند. این آتشسوزی آنچنان گسترده بود که مهار آن نیازمند یک بسیج همگانی و عملیات اضطراری شد؛ نبردی نفسگیر که بیش از یک دوجین تیم آتشنشانی را از دورترین نقاط استان به خط مقدم این حریق وحشتناک کشاند. در میان این دوزخ سوزان، چندین نفر از کارگران و قهرمانان امدادگر نیز مجروح شدند تا ابعاد این بحران، فراتر از خسارات مالی باشد.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در تشریح جزئیات این فاجعه صنعتی اعلام کرد که آتشسوزی در ساعات اولیه صبح دیروز در یکی از واحدهای اصلی تولید مقوا و کارتن واقع در شهرک صنعتی مورچهخورت اصفهان آغاز شد. ماهیت مواد اولیه (مقوا، کاغذ و کارتن) که بهشدت قابل اشتعال هستند، سبب شد تا آتش در کوتاهترین زمان ممکن به شکل غیرقابل کنترلی گسترش یابد و سوله انبار مواد اولیه را کاملاً در کام خود بکشد. حجم بالای مواد انباشتهشده و حرارت فوقالعاده بالا، عملیات اطفاء را با چالشهای جدی مواجه ساخت.
پس از اعلام گزارش حادثه، اتاق بحران استان بلافاصله فعال شد و یک عملیات امدادی بیسابقه در سطح شهرکهای صنعتی استان کلید خورد. به منظور مقابله با حجم این حریق گسترده، دستور اعزام ۱۴ تیم عملیاتی و تخصصی آتشنشانی صادر شد. این تیمها به همراه تمامی خودروهای عملیاتی اطفاء حریق، پمپهای پرفشار و تانکرهای آبرسان با ظرفیت بالا، از نهادهای مختلف به محل حادثه اعزام شدند.
تلاشهای قهرمانانه و منسجم این ۱۴ تیم، که متشکل از نیروهای سازمانهای آتشنشانی شهرداریهای اصفهان، شاهینشهر و خمینیشهر و همچنین واحدهای آتشنشانی شهرکهای صنعتی بزرگ استان از جمله مورچهخورت، دهق و علویجه و چندین شرکت و واحد تولیدی مجاور بودند، متمرکز بر دو هدف اصلی بود: اطفاء حریق در کانون اصلی و جلوگیری قاطع از سرایت آتش به واحدهای صنعتی همجوار.
هشت نفر دودزده و مجروح شدند
این حریق بزرگ، علاوه بر خسارات مالی هنگفت به زیرساختها و مواد اولیه، منجر به آسیبدیدگی تعدادی از افراد حاضر در صحنه شد. مدیرکل مدیریت بحران استان با تأیید مصدومیت هشت نفر اعلام کرد که این افراد شامل تعدادی از کارگران مجموعه و احتمالاً برخی از نیروهای امدادی درگیر در عملیات اولیه بودهاند. مصدومیتها غالباً ناشی از دودزدگی شدید و همچنین سوختگیهای سطحی گزارش شده است.
در همین راستا، دو تیم مجهز و کامل اورژانس ۱۱۵ همزمان با استقرار تیمهای آتشنشانی در محل حادثه حاضر شدند و فوراً عملیات ارائه خدمات پزشکی را آغاز کردند. تمامی هشت مصدوم تحت اقدامات فوریتی درمانی سرپایی قرار گرفتند و تعدادی از آنها که نیاز به مراقبتهای ویژه داشتند، برای ادامه روند درمان و پایش دقیق وضعیت جسمی، به مراکز درمانی تخصصی منطقه منتقل شدند. تلاشهای مدیریت بحران در این مرحله، حفظ جان و سلامت تمامی افراد حاضر در عملیات بوده است.
عملیات اطفاء و خنکسازی؛ مهار آتش و هشدار برای فصل سرد
آقای شیشهفروش، که خود در محل حضور داشت و از نزدیک بر روند عملیات مدیریت میکرد، اعلام کرد که علیرغم گستردگی حریق، آتش کاملاً تحت کنترل قرار گرفته است و با موفقیت از سرایت به سایر مجموعههای صنعتی جلوگیری شده است. در حال حاضر، تمرکز اصلی تیمهای امدادی بر فاز خنکسازی و اطفای نهایی حریق در سوله انبار مواد اولیه است؛ عملیاتی که به دلیل حجم بالای مواد سوخته و حرارت انباشته، زمانبر بوده و نیاز به دقت فراوان دارد.
با وجود مهار نسبی، عملیات ایمنسازی کامل و تشخیص نهایی وضعیت محل حادثه همچنان ادامه دارد. وی در خصوص علت وقوع این حادثه تأسفبار افزود که تا این لحظه، علت دقیق آتشسوزی مشخص نشده است و تیمهای کارشناسی و متخصص در حال بررسی دقیق صحنه و جمعآوری شواهد هستند تا به ریشه اصلی این رویداد دست یابند.
در پایان، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با توجه به قرارگیری در فصل سرد و افزایش ریسک حوادث، یک هشدار جدی به تمامی مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی صادر کرد. وی تأکید کرد که صنایع باید با دقت و وسواس بیشتری نسبت به بازبینی و رفع نواقص سیستمهای برقکشی، رعایت کامل و دقیق اصول انبارداری ایمن مواد قابل اشتعال و تقویت سیستمهای اطفای حریق خود اقدام کنند تا از تکرار حوادث مشابه و خسارات جبرانناپذیر جانی و مالی پیشگیری شود.