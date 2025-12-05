تمامی مراکز آموزشی اصفهان (مدارس، دانشگاه‌ها) از ۱۵ تا ۱۷ آذرماه به دلیل شیوع شدید آنفلوانزا و تداوم آلودگی هوا، غیرحضوری شدند. این تصمیم شامل تعطیلی مهدکودک‌ها، دورکاری مادران و اعمال شدید طرح ترافیک زوج و فرد است. همچنین، فعالیت صنایع آلاینده با نظارت محیط زیست محدود گردید.

اصفهان نفس کم آورد! در پی اعلام وضعیت «قرمز» بهداشتی و زیست‌محیطی در استان تاریخی اصفهان، و با اوج‌گیری همزمان شیوع سویه‌های جدید آنفلوانزا و غلظت خطرناک آلاینده‌ها در هوای پایتخت فرهنگ و هنر ایران، ستاد مدیریت بحران دست به کار شد و برای سومین بار در سال جاری، یک تعطیلی گسترده را به شهر تحمیل کرد. از آنجایی که کودکان و دانشجویان در نوک پیکان آسیب‌پذیری قرار دارند، تصمیم قاطع برای قطع کامل زنجیره انتقال بیماری و کاهش تردد اتخاذ شده است. جزئیات این محدودیت‌های سه‌روزه که از روز شنبه، پانزدهم آذرماه، آغاز خواهد شد، در بیانیه‌ای رسمی توسط مدیرکل مدیریت بحران اعلام گردید تا هیچ ابهامی برای خانواده‌ها و شاغلان باقی نماند.

اعلام وضعیت اضطرار: جزئیات کامل تعطیلی سه‌روزه مراکز آموزشی و محدودیت‌های گسترده در اصفهان

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در تشریح جزئیات مصوبات کارگروه شرایط اضطرار که با هدف حفظ سلامت عمومی شهروندان و جلوگیری از گسترش فزاینده بیماری‌های تنفسی برگزار شد، با صراحت اعلام نمود که تمامی فعالیت‌های آموزشی در استان اصفهان طی روزهای شنبه تا دوشنبه مورخ پانزدهم تا هفدهم آذرماه (معادل سه روز متوالی) به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. این تدبیر اساسی، که به منظور اجرای راهبرد «قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا» اتخاذ گردیده، تمام سطوح آموزشی از خردسالان تا عالی‌ترین مقاطع دانشگاهی را در بر می‌گیرد و شامل تعطیلی فیزیکی مراکز زیر است:

آموزش و پرورش: تمامی مقاطع تحصیلی مدارس (ابتدایی، متوسطه اول و دوم) در سطح استان، اعم از مدارس دولتی و غیرانتفاعی و کلیه مراکز تابعه.

آموزش عالی: کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی در سراسر استان اصفهان.

مراکز خردسالان و ویژه: مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس استثنایی در مناطق اعلام شده، به طور کامل تعطیل خواهند بود.

این تصمیم، که مستقیماً بر اساس گزارش دقیق مرکز بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان مبنی بر ضرورت مداخله فوری برای کنترل اپیدمی آنفلوانزا گرفته شده است، با وضعیت حاد تداوم شرایط پایداری جو و افزایش شدید غلظت آلاینده‌ها در هوای اصفهان تقویت گردیده است.

ممنوعیت تجمع و تسهیلات ویژه کارمندان

شیشه فروش در ادامه توضیحات خود تأکید کرد که تدابیر اضطراری صرفاً محدود به حوزه آموزش نبوده و برای کاهش حداکثری تردد و تجمعات در سطح شهر و استان، اقداماتی در حوزه‌های فرهنگی و ورزشی نیز به اجرا در خواهد آمد. بر این اساس، کلیه مراکز فرهنگی و ورزشی استان نیز طی این سه روز تعطیل بوده و برگزاری هرگونه مسابقات ورزشی لغو خواهد شد.

حمایت از مادران شاغل و تدابیر دورکاری

به منظور کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و فراهم کردن امکان مراقبت از فرزندان در شرایط تعطیلی مدارس، تسهیلات ویژه‌ای برای کارمندان زن در نظر گرفته شده است:

دورکاری مادران: مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز در مقطع ابتدایی هستند یا فرزندان زیر ۶ سال دارند، و همچنین مادران باردار، می‌توانند با موافقت مدیران دستگاه‌های خود، در روزهای فوق به صورت دورکاری فعالیت نمایند. این اقدام نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی و حضور فیزیکی در ادارات خواهد داشت.

محدودیت‌های ترافیکی و اقدام علیه آلاینده‌ها

بخش مهمی از مصوبات این کارگروه به کنترل منابع آلاینده و ترافیک اختصاص دارد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان ساخت که طرح زوج و فرد تردد خودروها در شهر اصفهان، مطابق با روال گذشته، به صورت سخت‌گیرانه در دو نوبت صبح (از ساعت ۹ صبح تا ۱۳) و عصر (از ساعت ۱۶ تا ۲۱) به اجرا در می‌آید و پلیس راهور و شهرداری موظف به برنامه ریزی و نظارت حداکثری بر این طرح هستند.

برخورد قاطع با صنایع متخلف

در راستای کاهش منابع آلاینده، تصمیمات جدی در قبال فعالیت‌های صنعتی اتخاذ گردیده است. مقرر شده که صنایع، واحدهای کارگاهی، معدنی و به ویژه واحدهای تولید آجر که به عنوان آلاینده شناخته می‌شوند، طی ایام اضطرار تحت نظارت دقیق اداره محیط زیست و اداره صنایع قرار گیرند و با اعمال محدودیت‌های شدید در فعالیت خود، به کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک نمایند.

آقای شیشه فروش اضافه کرد که نتایج پایش‌های زیست محیطی اخیر بسیار نگران‌کننده بوده است؛ به طوری که به تعداد ۲۷۵ واحد آلاینده اخطار کتبی داده شده و با ۸۰ واحد آلاینده متخلف نیز بر اساس ضوابط قانونی توسط اداره محیط زیست برخورد قاطع صورت گرفته است.

درخواست از عموم جامعه برای رعایت اصول بهداشتی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در بخش پایانی صحبت‌های خود، ضمن تأکید بر لزوم همکاری عمومی، از عموم شهروندان درخواست نمود تا برای پیشگیری مؤثر از بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت فردی، اقدامات حیاتی زیر را به طور جدی رعایت نمایند: